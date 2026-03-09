Vignjevics folytatta a sort – idény közben érkező edző még nem kezdett vereséggel

A labdarúgó NB I-ben a DVTK kispadján vasárnap, az MTK elleni 1–1-es döntetlennel bemutatkozó Nebojsa Vignjevics a hatodik olyan edző ebben az évadban az NB I-ben, aki idény közben vette át egy csapat irányítását.

A sort még tavaly októberben Kisvárdán Révész Attila kezdte, aki a sportigazgatói szerep mellett vállalta el ismét a vezetőedzői feladatokat is Gerliczki Máté leváltását követően. Ő éppen a Diósgyőr elleni 1–0-s sikerrel nyitott, majd a Kazincbarcika és az ETO ellen is nyert az irányításával a csapat (tehát sorozatban három győzelemmel kezdett). Az NB I-be tavaly visszajutó Kisvárda tavasszal is nyert már három mérkőzést, jelenleg a 4. helyen áll, Révész Attila pedig már arról beszélt a múlt héten, a Puskás Akadémia legyőzése után, hogy a fő célt, a biztos bennmaradást már el is érték az eddig megszerzett 38 ponttal. Persze Révész Attilának annyival könnyebb dolga volt a többi, idény közben beugró kollégájához képest, hogy ő már az előző idényben is irányította a csapatot, és sportigazgatóként a játékospiacon is aszerint tudott igazolni, ahogy szakmailag a legmegfelelőbbnek érezte.

A második idény közbeni edzőváltást Nyíregyházán láthattuk. Bódog Tamás október 28-án vette át az akkor utolsó helyen álló csapat irányítását. Az új vezetőedző két döntetlennel – a Kisvárda (0–0) és a Puskás Akadémia (1–1) ellen – nyitott, majd megverték a Ferencvárost. Ezután jött egy megtorpanás és négy vereség, de a jól sikerült téli felkészülés és erősítések után az új évet már hat veretlen meccsel, köztük négy győzelemmel kezdte a csapat, amely így el is mozdult a kieső helyről.

Ebben az idényben az Újpest az a csapat, amelyik már kétszer is változtatott a kispadon – az előző évadban a Debrecen tette ezt meg –, hiszen Damir Krznartól novemberben ideiglenesen, öt meccsre Bodor Boldizsár vette át az akkor 9. helyen álló Újpestet. Beugróként 3–1-es paksi győzelemmel rajtolt, majd két vereség következett, de öt meccsen kilenc ponttal zárt. A téli szünetben érkezett Szélesi Zoltán, aki a nyíregyházi 1–1-es döntetlennel kezdte a tavaszi szezont, mostanra pedig, hét meccs után nyolc pontnál tart, csapata a 8. helyen áll. Tehát egy helyet lépett előre az első edzőváltástól számolva, viszont Bodorral és Szélesivel 12 mérkőzésen néggyel több pontot szerzett, mint Krznarral 13 forduló alatt.

Ahol egyelőre nem vett pozitív fordulatot az edzőváltás, az az MTK, pedig Révész Attilához és Bodor Boldizsárhoz hasonlóan a Horváth Dávidot váltó Pinezits Máté is győzelemmel kezdett, a Kisvárda vendégeként (3–2), utána viszont három vereség és két döntetlen következett a bajnokságban (a DVTK elleni volt a harmadik döntetlenje a csapatnak Pinezitscsel a kispadon) és egy Kecskeméttel szembeni kiesés a Magyar Kupában. Az MTK 21 ponttal a 9. helyen telelt, jelenleg pedig 27-tel a 10., tehát egy helyet csúszott hátra, de csak két pontra van a kieső helyen lévő DVTK-tól.

A fentieket összegezve azt megállapíthatjuk, hogy az idény közben érkező új edzők közül Vignjevicshez hasonlóan senki sem kezdett vereséggel (a nyári szünetben kinevezett öt új edzőből ketten kezdtek vereséggel, Vladimir Radenkovics a DVTK-val, Kuttor Attila a Kazincbarcikával). A győzelemre a legtovább Szélesi Zoltánnak kellett várnia (a negyedik meccsén nyert először az Újpesttel), Vignjevicsnek azonban korábban eredményt kell produkálnia, ha nem akar kiesni a DVTK, hiszen a következő két fordulóban közvetlen riválisokkal találkoznak a diósgyőriek, előbb a Kazincbarcika (otthon), majd a Nyíregyháza (idegenben) vár rájuk.