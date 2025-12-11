Ridwan Popoola lehet a várdaiak nagy dobása

Még kétezer játékperce sincs a felnőttfutballban, mégis az NB I egyik leginkább piacképes játékosa lehet Ridwan Popoola. A Kisvárda FC 19 éves nigériai középpályása meghatározó tagja a csapatnak, az idényben tizenöt bajnokin kapott szerepet, a Transfermarktnál a becsült piaci értéke fél év alatt százezerről ötszázezer euróra kúszott.

A vezetőedzői és a sportigazgatói tisztséget egyidejűleg betöltő Révész Attila november közepén lapunknak elmondta, Ridwan Popoola megszerzése az eddigi tapasztalatok alapján telitalálat volt, tökéletesen illik a várdai gépezetbe, véleménye szerint nem is lesz képes sokáig megtartani a Kisvárda. Néhány nappal később az M4 Sportnak elárulta, olyan mértékű az érdeklődés iránta, hogy már most a télen vagy a következő nyáron klubszinten rekordösszegért adják el.

Ridwan Popoola villámkarriert épített Magyarországon. Idén februárban érkezett Nigériából Kisvárdára, az NB III-as tartalékcsapatban mutatkozott be, majd április 2-án a Paks elleni Mol Magyar Kupa-negyeddöntőben (0–1) a szakmai stáb megítélése szerint mind védekezésben, mind támadásban olyan szintű teljesítményt nyújtott, hogy két napra rá aláírta élete első profi szerződését – hazájában korábban amatőr szinten futballozott. Ezután hét mérkőzésen megkapta a lehetőséget az NB II-ben, ahonnét toronymagasan kiemelkedett a posztján, így sejteni lehetett, hogy az élvonalban is fontos szerep hárul rá.

Rátermettségét az NB I-ben is bizonyítja, megbízhatóan teljesít. Játékosprofilja a Cube adatelemző rendszer szerint leginkább forgató vagy labdaszerző középpályás, aki elsősorban a védekezésben hasznos. Posztriválisaival összehasonlítva labdaszerzések és támadó légi párharcok terén kiemelkedik a bajnokságból, míg védekezési intenzitást, megelőző szerelést, légi párharcokat, cselezést, labdavezetést, labdabirtoklásban való részvételt és labdabiztosságot tekintve átlagon felüli labdarúgónak számít. Hiányosságai közé tartozik, hogy viszonylag kevés helyzetteremtésben vállal szerepet, alig próbálkozik lövéssel, a tizenhatoson belül pedig ritkán találkozik a labdával, keveset veszélyeztet. Ugyanakkor hatalmas a munkabírása, rengeteget fut, pontosan passzol, párharcerősségét pedig leginkább a saját tizenhatosának előtere és a felezővonal között kamatoztatja.

Játékosprofilja rendkívül hasonlít Hamzat Ojediranéra. Huszonkét éves honfitársa 2023 februárja és 2024 augusztusa között a DVSC-ben bontogatta a szárnyait védekező középpályásként, hasonló erényeket megcsillogtatva (mindketten kitűntek védekezési intenzitásukkal, labdaszerzéseik számával, szereléseikkel, fejjátékukkal, továbbá a labdabirtoklásból is kivették a részüket) hívta fel magára a Lens figyelmét. A Transfermarkt szerint a francia klub 1.35 millió eurót fizetett érte – nem lennénk meglepve, ha a Kisvárda is hasonló léptékű transzfert ütne nyélbe, ha értékesíti Ridwan Popoola játékjogát.