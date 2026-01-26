Robbie Keane: Időre van még szükségük, sajnos abból van most a legkevesebb

FERENCVÁROS–ETO FC 1–3
Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője
– Mi jelentette a különbséget az ETO javára?
– A második félidő tizenötödik percéig jól játszottunk, kontrolláltuk a mérkőzést, és volt két hatalmas helyzetünk, amelyeket nem sikerült kihasználnunk. Az volt a fő különbség, hogy a vendégek értékesítették a helyzeteiket, mi pedig nem.
– Mi történt a csapatával az utolsó fél órában, amikor az ETO átrohant rajta?
– Úgy gondolom, túl sok párharcot veszítettünk el, és túl sok lecsorgó labdát engedtünk az ellenfélnek. A gól előtt is labdavesztés történt. Főleg a pálya középső részén volt sok hibánk, amiért megfizettünk.
– Két új csatárt vetett be: miként értékeli Elton Acolatse és az első magyar bajnokiján rögvest eredményes Franko Kovacevic teljesítményét?
– Ha egy edző elveszíti a két legjobb játékosát, Varga Barnabást és Tóth Alexet, akkor nyilván alkalmazkodnia kell az új helyzethez, és ehhez idő kell. Franko Kovacevic a góljánál már pontosan olyan erényt villantott fel, ami miatt idehoztuk, Elton Acolatse pedig kiválóan ismeri az NB I-es mezőnyt. Időre van még szükségük, sajnos abból van most a legkevesebb.
Három gólt szerzett, és 2005 után újra nyert a Ferencváros otthonában az ETO
BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Nagy diadal idegenben – mi kellett hozzá?
– Megilletődötten kezdtünk, az első öt percünk nem volt annyira jó, de utána megnyugodtunk, volt húsz-huszonöt perc, amikor jók voltunk, helyzeteket alakítottunk ki. A félidő végére ránk jött a Fradi, egész pályás letámadást alkalmazott, ez nem ízlett nekünk, nem tudtuk megnyerni a párharcokat, az ellenfél jobban reagált a lecsorgó labdákra is. Ekkor akadtak problémáink, ennek a periódusnak a csúcsa volt a kapott gól a szünet után.
– A Fradi otthonában hátrányba kerülő csapatok gyakran összeroppannak, az ETO viszont ekkor kezdett el igazán jól játszani. Mi kellett a fordulathoz?
– Volt taktikai oka is, cseréltünk a jobb oldalon, és a cserék minőségi változást hoztak. És volt lélektani oka is, egyrészt felszabadultabban kezdtünk játszani, másrészt lökést adott a csapatnak Megyeri Balázs elképesztő védése, még akkor is, ha kiderült, egyébként les volt. Az egyenlítő gól után már uraltuk a mérkőzést.
– Vezetik a tabellát, tetszetősen futballoznak, nyertek a címvédő otthonában – meddig juthat az ETO?
– Majd májusban kiderül, nem látok a jövőbe. Tesszük a dolgunkat, ahogy eddig is, haladunk meccsről meccsre, még hosszú a bajnokság.
KAZINCBARCIKA–ZALAEGERSZEG 0–1
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Ezúttal sem sikerült…
– A pálya talajához képest küzdelmes mérkőzés volt, talán a döntetlen igazságosabb lett volna. A vereségünkben közrejátszott a kiállítás, az ellenfél jó lövéssel megnyerte a meccset. Megint „kitettünk mindent” a pályára, megvoltak a lehetőségeink, de ahogy az ősszel, az igazán jó döntések ez alkalommal is hiányoztak, hátul pedig mindig történik valami, ez most is így volt.
– Ez már-már sorsszerű?
– Nem mondanám annak, azaz nem a véletlen játszik szerepet a mérkőzések alakulásában, és mindig arra gondolok, hogy egyszer lezárul a rossz sorozat, ha sikerül felvenni az NB I ritmusát. Benne van a játékban a hiba, de jó lenne, ha nem történne meg mindig velünk az a bizonyos legrosszabb szituáció egy-egy meccsen.
– Most, a ZTE elleni vereséget a bennmaradás szempontjából elszalasztott esélynek tartja?
– Ki-ki meccs volt, mi is szerezhettünk volna gólt egyenlő létszámban, persze volt bravúrja a kapusunknak is. El lehetett volna dönteni a meccset, és az sem törvényszerű, hogy emberhátrányban gólt kell kapni, és hogy nem lehet az ellenfél kapujába találni.
A Kazincbarcika emberhátrányban kapott ki a Zalaegerszegtől
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Küzdelmes mérkőzés volt.
– Elég kemény meccs volt, nagyon nagy mértékben a pálya talaján is múlt, hogy így alakult. Lassú volt a labda, nehéz volt passzolni. Az volt az elképzelés, hogy nem erős átadásokkal játszunk, de a félidőben mégis erre kértem a csapatot, annak érdekében, hogy gyorsítani tudjuk a futballt. Próbálunk mindig szép és jó focit produkálni, ez most nem sikerült, ez részben a mi hibánk.
– Melyik része, szakasza tetszett a meccsnek?
– Ellenfelünk nagyon sok embert vont be a védekezésbe, és kerestük a réseket, de amint már mondtam, a pálya miatt lassúbb volt a játék, így nehezebb volt ezeket megtalálni. Viszont az tetszett, hogy a játékosok jól álltak hozzá, erős mentalitást mutattak, nem veszítették el a türelmüket, és fontos, nagyon fontos három pontot szereztünk.
– Szép sorozatban vannak.
– Hét meccs óta veretlenek vagyunk, és ez nagyon fontos a csapat életében. El kell ismerni ezt a teljesítményt, azaz dicséret illeti a játékosokat.
DEBRECEN–DIÓSGYŐR 3–2
Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője
– A három ponton túl mit jelent csapatának, hogy kétgólos hátrányból sikerült fordítania?
– Azt, hogy sohasem szabad feladni, és arról beszéltem a csapatnak is a szünetben az öltözőben, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Persze ehhez kellett Cibla Flórián szünet előtti szépítő találata is, ami visszaadta a reményt. Kiderült, mentálisan továbbra is erősek vagyunk, fordítani akartunk, ami sikerült. A második félidőben többször odaértünk az ellenfél büntetőterületére, és megérdemelten nyertünk.
– Kusnyír Erik két év kihagyás után tért vissza, ráadásul góllal. Mennyit tett azért, hogy újra a csapat tagja lehessen?
– Nagyon keményen dolgozott, megérdemelte, hogy lehetőséghez jusson, miként azt is, hogy góllal térjen vissza közénk. Nemcsak az ő teljesítményével vagyok elégedett, hanem a teljes csapatéval is. Jó keretünk van, fiatal játékosainknak időre van szükségük ahhoz, hogy be tudjanak illeszkedni. Ez a kapusunkra is igaz.
– Ha már itt tartunk: Varga Ádám távozása után kapusposzton terveznek-e erősítést, vagy Erdélyi Benedek hosszabb távon kap bizalmat?
– A sportigazgatóval folyamatosan azon dolgozunk, hogy fejlesszük a csapatot és a keretet, de elégedett vagyok a játékosaimmal, ahogy Erdélyi mostani teljesítményével is. Az átigazolási időszak végére pedig kiderül, lesz-e még változás a játékoskeret összetételében.
A Diósgyőr kétgólos előnyben is volt, mégis a Debrecen nyerte meg a keleti rangadót
Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője
– Milyen volt a mérkőzés lélektana?
– Nagyon jól kezdtünk, kettő nullára vezettünk, mondhatom, ötven percig kiválóan teljesítettünk. Utána azonban előjött a rosszabbik énünk, amit már korábban többször tapasztaltunk. Sorra kaptuk a gólokat, de utána tudnunk kellett volna, mire van szükségünk a változáshoz. Az volt a döntő, hogy a második félidőben nem tudtunk megfelelő minőségű játékot nyújtani.
– Érezte, hogy a kettő nullánál és kettő egynél kihagyott helyzetek ennyire megbosszulják magukat?
– Utóbb kiderült, nagyon fontos lett volna, ha Lamin Colley és Pető Milán is értékesíti a ziccerét. Szép támadások után kerültek helyzetbe, de a pontot az i-re egyik esetben sem tudták feltenni. Ám nem is ezekről a speciális helyzetekről szeretnék beszélni, hanem arról a mentalitásról és magabiztosságról, amire szükség lenne akkor is, amikor elkövetünk egy-egy hibát. Nem szabad leragadni ezeknél a szituációknál, ez a futball fontos tényezője.
– Lamin Colley betöltheti az Elton Acolatse távozásával keletkezett űrt?
– Igen. Minden adottsága megvan ehhez, nagyon jól támad, erőszakos, a tizenhatoson belül különösen. Még jobban meg kell ismernie a csapattársait, illetve erőnlétileg kicsit előre kell lépnie, a következő két hétben ezen a téren is javulást várok tőle.
A 19. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Január 24., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1–1
Kisvárda Master Good–MTK Budapest 2–3
Puskás Akadémia–Paksi FC 1–2
Január 25., vasárnap
Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 3–2
Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3
A 20. FORDULÓ PROGRAMJA
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC Győr
19
11
5
3
39–18
+21
38
|2. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|3. Ferencvárosi TC
19
10
4
5
36–21
+15
34
|4. Debreceni VSC
19
10
4
5
29–23
+6
34
|5. Puskás Akadémia
19
8
4
7
25–25
0
28
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. Zalaegerszegi TE
19
7
6
6
30–26
+4
27
|8. MTK Budapest
19
7
3
9
36–39
–3
24
|9. Újpest FC
19
6
5
8
28–33
–5
23
|10. Diósgyőri VTK
19
4
6
9
26–33
–7
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
19
3
2
14
17–39
–22
11