Robbie Keane: Időre van még szükségük, sajnos abból van most a legkevesebb

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Nagy diadal idegenben – mi kellett hozzá?

– Megilletődötten kezdtünk, az első öt percünk nem volt annyira jó, de utána megnyugodtunk, volt húsz-huszonöt perc, amikor jók voltunk, helyzeteket alakítottunk ki. A félidő végére ránk jött a Fradi, egész pályás letámadást alkalmazott, ez nem ízlett nekünk, nem tudtuk megnyerni a párharcokat, az ellenfél jobban reagált a lecsorgó labdákra is. Ekkor akadtak problémáink, ennek a periódusnak a csúcsa volt a kapott gól a szünet után.

– A Fradi otthonában hátrányba kerülő csapatok gyakran összeroppannak, az ETO viszont ekkor kezdett el igazán jól játszani. Mi kellett a fordulathoz?

– Volt taktikai oka is, cseréltünk a jobb oldalon, és a cserék minőségi változást hoztak. És volt lélektani oka is, egyrészt felszabadultabban kezdtünk játszani, másrészt lökést adott a csapatnak Megyeri Balázs elképesztő védése, még akkor is, ha kiderült, egyébként les volt. Az egyenlítő gól után már uraltuk a mérkőzést.

– Vezetik a tabellát, tetszetősen futballoznak, nyertek a címvédő otthonában – meddig juthat az ETO?

– Majd májusban kiderül, nem látok a jövőbe. Tesszük a dolgunkat, ahogy eddig is, haladunk meccsről meccsre, még hosszú a bajnokság.

KAZINCBARCIKA–ZALAEGERSZEG 0–1

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Ezúttal sem sikerült…

– A pálya talajához képest küzdelmes mérkőzés volt, talán a döntetlen igazságosabb lett volna. A vereségünkben közrejátszott a kiállítás, az ellenfél jó lövéssel megnyerte a meccset. Megint „kitettünk mindent” a pályára, megvoltak a lehetőségeink, de ahogy az ősszel, az igazán jó döntések ez alkalommal is hiányoztak, hátul pedig mindig történik valami, ez most is így volt.

– Ez már-már sorsszerű?

– Nem mondanám annak, azaz nem a véletlen játszik szerepet a mérkőzések alakulásában, és mindig arra gondolok, hogy egyszer lezárul a rossz sorozat, ha sikerül felvenni az NB I ritmusát. Benne van a játékban a hiba, de jó lenne, ha nem történne meg mindig velünk az a bizonyos legrosszabb szituáció egy-egy meccsen.

– Most, a ZTE elleni vereséget a bennmaradás szempontjából elszalasztott esélynek tartja?

– Ki-ki meccs volt, mi is szerezhettünk volna gólt egyenlő létszámban, persze volt bravúrja a kapusunknak is. El lehetett volna dönteni a meccset, és az sem törvényszerű, hogy emberhátrányban gólt kell kapni, és hogy nem lehet az ellenfél kapujába találni.