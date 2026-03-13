Nemzeti Sportrádió

Szomorú évfordulón találkozik az ETO és az MTK

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.03.13. 08:54
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
NB I ETO FC MTK Budapest labdarúgó NB I
Verebes József edzői pályafutásának két legfontosabb állomása volt Győr és a Hungária körút, összesen nyolc bajnoki érmet szerzett 1982 és 1990 között a két csapattal, és szimbolikus, hogy éppen a Mágus halálának 10. évfordulóján találkoznak a felek.

A nyáron már megidézték Verebes József szellemét: az NB I 4. fordulójában a Hidegkuti Nándor Stadionban csapott össze az MTK Budapest és az ETO FC, a vendégek káprázatos, a Mágus győri időszakát idéző, gólokban gazdag játékkal 7–2-re győztek. Szimbolikus, hogy a nyolcvanas években háromszoros bajnok (1982-ben és 1983-ban a Rába ETO-val, 1987-ben az MTK-VM-mel), háromszoros bajnoki ezüst- (1984-ben és 1985-ben a Rába ETO-val, 1990-ben az MTK-VM-mel), kétszeres bajnoki bronzérmes (1986-ban a Rábával, 1989-ben az MTK-val), 1984-ben az ETO-val Magyar Kupa-ezüstérmes mesteredző halálának tizedik évfordulóján találkozik a két együttes, amelynél a legsikeresebb éveit töltötte. 

 

Hogy megismétlődik-e a nyári gólzápor, az csak péntek este derül ki, mindenesetre a bajnoki címre pályázó győriek valószínűleg a november végi eredménnyel is kiegyeznének, hiszen akkor hazai környezetben 3–0-ra győztek. A pályaválasztás még a nyáron kavarodott össze, mert a győri stadion talaja miatt Budapesten rendezték a meccset, viszont mivel a sorsolás úgy hozta, hogy a fővárosiak játszanak kétszer idegenben ebben a párosításban, a második kör után a harmadikban is győri pályaválasztás következik. Mindkét együttes motiváltan lép pályára: az MTK a tavaszi nyitányát ugyan megnyerte (3–2 a Kisvárda ellen), azóta szélsebesen a másodosztály felé robog. Hat meccsen két döntetlen és négy vereség a mérleg a Pinezits Máté bemutatkozásán elért győzelem óta, és leginkább a kapott gólok mennyisége az aggasztó, hiszen 15-ször találtak az ellenfelek Hegyi Krisztián kapujába ebben az időszakban. A DVTK ráadásul a Kazincbarcikát fogadja a péntek kora esti összecsapáson, így könnyen kieső helyen találhatja magát az MTK késő este.

Az ETO hetek óta toldozott-foldozott összeállításban lép pályára, de ha bajnok akar lenni, a válogatott szünetet megelőző két meccsén hat ponttal kell elhagynia a pályát. Ezúttal Tóth Rajmund nem játszhat a ZTE elleni kellemetlen vereség alkalmával kapott ötödik sárga lapja miatt, viszont visszatér eltiltásából a középpálya motorja, Vitális Milán. Tóth Rajmund kifejezetten jó formába lendült régi-új posztján, a védekező feladatok mellett az irányító szerepkört is egyre jobban látta el. A sérülések és Tóth helyzete miatt a 18 éves Décsy Ádám benn ragadhat a kezdőcsapatban. 

Az ETO támadójátékát némileg behatárolja Nadir Benbuali sérülése (Nfansu Njie és Olekszandr Piscsur is képes visszamozogni a labdáért, de az összjátékban egyáltalán nem olyan megbízhatók, mint az algériai), bár a ZTE elleni megtorpanást inkább az okozta, hogy vele együtt a labdavezetéseivel, cseleivel és passzaival a labdát előrejuttató Vitális Milán sem játszhatott. Az MTK védekezésében rengeteg a hiányosság, a fejpárbajokon kívül a Cube adatai szerint minden más fontos mutatóban bőven átlag alatti teljesítmény jellemzi az NB I-es idényben. Hatalmas fejlődésre lesz szükségük a fővárosiaknak, ha pontot akarnak szerezni Győrben.

NS-tipp: Mohai Dominik
Szórakoztató játékkal képes kirukkolni mindkét együttes, és az idénybeli két mérkőzés alapján gólokban gazdag mérkőzésre van kilátás. Szerintem legalább hat születik, 4–2-es elosztásban, s a hazaiak örülhetnek a végén.

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
Március 13., péntek
17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Március 14., szombat
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

  1. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  2. ETO FC Győr

25

14

7

4

50–27

+23 

49 

  3. Debreceni VSC

25

12

7

6

39–30

+9 

43 

  4. Kisvárda

25

11

5

9

31–37

–6 

38 

  5. Zalaegerszegi TE

25

10

8

7

38–31

+7 

38 

  6. Paksi FC

25

10

7

8

46–37

+9 

37 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

25

8

6

11

33–41

–8 

30 

  9. Nyíregyháza 

25

7

7

11

34–43

–9 

28 

10. MTK Budapest

25

7

6

12

45–54

–9 

27 

11. Diósgyőri VTK

25

5

10

10

33–40

–7 

25 

12. Kazincbarcika

25

4

2

19

21–52

–31 

14 

az nb i állása

 

 

NB I ETO FC MTK Budapest labdarúgó NB I
Legfrissebb hírek

Pető Milán abban bízik, hogy most összejön a győzelem

Labdarúgó NB I
3 órája

Böde Dániel már teljes értékű munkát végzett, készen áll arra, hogy pályára lépjen

Labdarúgó NB I
2026.03.11. 16:23

Kata Mihály: Jó lenne, ha nem mindig mi kerülnénk hátrányba

Labdarúgó NB I
2026.03.11. 11:21

Három-három ferencvárosi és debreceni az NB I 25. fordulójának álomcsapatában

Labdarúgó NB I
2026.03.10. 07:06

A lehető legjobb időben tért vissza a Fradi kapujába Dibusz Dénes

Labdarúgó NB I
2026.03.10. 07:00

Vignjevics folytatta a sort – idény közben érkező edző még nem kezdett vereséggel

Labdarúgó NB I
2026.03.09. 15:00

Bódog Tamás: Megmutatta a Fradi, hogy nem véletlenül készülhet Európa-liga-nyolcaddöntőre

Labdarúgó NB I
2026.03.09. 07:40

Ezúttal elmaradt a meglepetés, az újra élre álló FTC két góllal nyert Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
2026.03.08. 20:20
Ezek is érdekelhetik