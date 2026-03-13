Szomorú évfordulón találkozik az ETO és az MTK

A nyáron már megidézték Verebes József szellemét: az NB I 4. fordulójában a Hidegkuti Nándor Stadionban csapott össze az MTK Budapest és az ETO FC, a vendégek káprázatos, a Mágus győri időszakát idéző, gólokban gazdag játékkal 7–2-re győztek. Szimbolikus, hogy a nyolcvanas években háromszoros bajnok (1982-ben és 1983-ban a Rába ETO-val, 1987-ben az MTK-VM-mel), háromszoros bajnoki ezüst- (1984-ben és 1985-ben a Rába ETO-val, 1990-ben az MTK-VM-mel), kétszeres bajnoki bronzérmes (1986-ban a Rábával, 1989-ben az MTK-val), 1984-ben az ETO-val Magyar Kupa-ezüstérmes mesteredző halálának tizedik évfordulóján találkozik a két együttes, amelynél a legsikeresebb éveit töltötte.

Hogy megismétlődik-e a nyári gólzápor, az csak péntek este derül ki, mindenesetre a bajnoki címre pályázó győriek valószínűleg a november végi eredménnyel is kiegyeznének, hiszen akkor hazai környezetben 3–0-ra győztek. A pályaválasztás még a nyáron kavarodott össze, mert a győri stadion talaja miatt Budapesten rendezték a meccset, viszont mivel a sorsolás úgy hozta, hogy a fővárosiak játszanak kétszer idegenben ebben a párosításban, a második kör után a harmadikban is győri pályaválasztás következik. Mindkét együttes motiváltan lép pályára: az MTK a tavaszi nyitányát ugyan megnyerte (3–2 a Kisvárda ellen), azóta szélsebesen a másodosztály felé robog. Hat meccsen két döntetlen és négy vereség a mérleg a Pinezits Máté bemutatkozásán elért győzelem óta, és leginkább a kapott gólok mennyisége az aggasztó, hiszen 15-ször találtak az ellenfelek Hegyi Krisztián kapujába ebben az időszakban. A DVTK ráadásul a Kazincbarcikát fogadja a péntek kora esti összecsapáson, így könnyen kieső helyen találhatja magát az MTK késő este.

Az ETO hetek óta toldozott-foldozott összeállításban lép pályára, de ha bajnok akar lenni, a válogatott szünetet megelőző két meccsén hat ponttal kell elhagynia a pályát. Ezúttal Tóth Rajmund nem játszhat a ZTE elleni kellemetlen vereség alkalmával kapott ötödik sárga lapja miatt, viszont visszatér eltiltásából a középpálya motorja, Vitális Milán. Tóth Rajmund kifejezetten jó formába lendült régi-új posztján, a védekező feladatok mellett az irányító szerepkört is egyre jobban látta el. A sérülések és Tóth helyzete miatt a 18 éves Décsy Ádám benn ragadhat a kezdőcsapatban.

Az ETO támadójátékát némileg behatárolja Nadir Benbuali sérülése (Nfansu Njie és Olekszandr Piscsur is képes visszamozogni a labdáért, de az összjátékban egyáltalán nem olyan megbízhatók, mint az algériai), bár a ZTE elleni megtorpanást inkább az okozta, hogy vele együtt a labdavezetéseivel, cseleivel és passzaival a labdát előrejuttató Vitális Milán sem játszhatott. Az MTK védekezésében rengeteg a hiányosság, a fejpárbajokon kívül a Cube adatai szerint minden más fontos mutatóban bőven átlag alatti teljesítmény jellemzi az NB I-es idényben. Hatalmas fejlődésre lesz szükségük a fővárosiaknak, ha pontot akarnak szerezni Győrben.

NS-tipp: Mohai Dominik Szórakoztató játékkal képes kirukkolni mindkét együttes, és az idénybeli két mérkőzés alapján gólokban gazdag mérkőzésre van kilátás. Szerintem legalább hat születik, 4–2-es elosztásban, s a hazaiak örülhetnek a végén.

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

Március 13., péntek

17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Március 14., szombat

14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)