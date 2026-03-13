Nemzeti Sportrádió

Pető Milán abban bízik, hogy most összejön a győzelem

2026.03.13. 08:32
A DVTK szélsője, Pető Milán bízik benne, hogy a Kazincbarcika ellen is sikerül faképnél hagyni a védőjét (Fotó: Getty Images)
A bajnokság első és második körében is döntetlent játszott a DVTK a Kolorcity Kazincbarcikával, Pető Milán azt reméli, harmadik próbálkozásra már sikerül nyerni az újonc ellen.

Bennmaradó helyre léphetett volna előre a DVTK, amennyiben vasárnap az MTK Budapest otthonában megszerzi a három pontot, ám a helyzetei egy kivétellel kimaradtak, így meg kellett elégednie az 1–1-es döntetlennel. A forduló előtt edzőt váltó (Vladimir Radenkovics távozott, a helyére Nebojsa Vignjevics érkezett) csapat egyik legaktívabb játékosának a 21 éves Pető Milán bizonyult: már a 2. percben volt egy veszélyes fejese, a labda kevéssel kerülte el a jobb sarkot, a folytatásban többször is lövéssel próbálkozott, a legközelebb a 78. percben járt a gólszerzéshez, ám akkor a kapufa kisegítette a hazaiak kapusát, Hegyi Krisztiánt.

 

„Egy közös edzésünk volt Nebojsa Vign­jeviccsel, úgy érzem, amit taktikailag gyakoroltunk, a mérkőzés nagy részében sikerült megvalósítani az MTK ellen – mondta csapata csütörtöki edzése után Pető Milán.Jól kezdtünk, hiszen rögtön a meccs elején tizenegyest rúghattunk, és bár kimaradt, még a szünet előtt megszereztük a vezetést. Egy-nullánál volt még egy nagy helyzetünk, ha az bemegy, jó eséllyel másképpen alakul a folytatás, de még így is nyerhettünk volna, hiszen ott volt például a kapufám is. Tény, az utolsó tíz perc már kevésbé nézett jól ki, de összességében közelebb álltunk a győzelemhez.”     

A Hidegkuti Nándor Stadionban elért döntetlen azt eredményezte, megmaradt a két együttes közötti kétpontos különbség, vagyis a DVTK nem tudott feljebb lépni a 11. pozícióból. Pénteken a 26. forduló nyitó meccsén létszükséglet számára a Kolorcity Kazincbarcika legyőzése, ami még akkor sem ígérkezik könnyű feladatnak, ha a rivális hosszú ideje sereghajtó, és az utóbbi öt tavaszi bajnokiját kivétel nélkül elvesztette. Nem kérdés, a Diósgyőr az idényben messze a várakozás alatt teljesít, ebben vastagon benne van az is, hogy az újoncot hazai pályán (2–2) és idegenben (1–1) sem tudta legyőzni, mi több, pályaválasztóként kétgólos hátrányból mentette döntetlenre a meccset Ivan Saponjics 95. percben értékesített büntetőjével…

„A Kazincbarcika ellen hazai pályán csakis a győzelem az elfogadható, ez nem is lehet kérdés – folytatta Pető Milán. – Ellenfelünk ugyan utolsó helyezett, ám ez nem azt jelenti, hogy gyenge csapat lenne: két fordulóval ezelőtt a Ferencváros is nagyon megszenvedett ellene. Figyelnünk kell a kontratámadásaira, a gyors támadói tudnak kellemetlenségeket okozni, végig koncentrált futballra lesz szükség. Ha csak a tavaszt nézem, több olyan bajnoki volt, amelyből többet lehetett volna kihozni – a DVSC ellenire gondolok például, amelyet kétgólos előny után vesztettünk el, a Kisvárda elleni egy-egyre, amikor vitatható tizenegyest rúghatott az ellenfél, vagy a ZTE-vel játszott egy-egyre, amikor a hajrában talált be az ellenfél –, szeretnénk a szurkolókat magunk mögé állítani, a Kazincbarcika elleni siker segíthet ebben.”

NS-tipp: Berecz Csaba
A két csapat két döntetlent játszott egymással ebben az évadban, a harmadik a Diósgyőrnek már sok és sokk lenne. Szoros meccsen a DVTK nyer.

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
Március 13., péntek
17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Március 14., szombat
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

  1. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  2. ETO FC Győr

25

14

7

4

50–27

+23 

49 

  3. Debreceni VSC

25

12

7

6

39–30

+9 

43 

  4. Kisvárda

25

11

5

9

31–37

–6 

38 

  5. Zalaegerszegi TE

25

10

8

7

38–31

+7 

38 

  6. Paksi FC

25

10

7

8

46–37

+9 

37 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

25

8

6

11

33–41

–8 

30 

  9. Nyíregyháza 

25

7

7

11

34–43

–9 

28 

10. MTK Budapest

25

7

6

12

45–54

–9 

27 

11. Diósgyőri VTK

25

5

10

10

33–40

–7 

25 

12. Kazincbarcika

25

4

2

19

21–52

–31 

14 

az nb i állása

 

 

Ezek is érdekelhetik