A Puskás Akadémia korábbi játékosával erősítene a Fradi – sajtóhír

A Cyprus Times úgy értesült, hogy a Ferencváros megszerezné az APOEL magyar-román kettős állampolgárságú, Marius Corbut, aki 2020 és 2024 között a Puskás Akadémiát erősítette.

A forrás megemlíti, hogy az érintett felek között még nem született megállapodás, ugyanis a ciprusi klub kevésnek találta a felkínált 1 millió eurót, többet szeretnének kapni a román korosztályos válogatott Corbuért.

A 23 éves, csángó származású Corbu akár az Angliába távozott Tóth Alex posztján is bevethető.

Úgy tudjuk, a Fradinál továbbra is van esély Lukács Dániel érkezésére, még él a zöld-fehérek ajánlata, és ha a Puskás Akadémiának sikerül megegyeznie a csatár pótlására kiszemelt játékos ügyében, akkor a felcsútiak elengedhetik Lukácsot, aki a Csíkszeredába kölcsönadott Nagy Zoárd és a DVTK-nak kölcsönadott Lamin Colley után a harmadik csatár lehet, aki távozik a csapattól a télen.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)