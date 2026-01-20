Tóth Alex a Premier League-be igazolt – hivatalos

Tóth Alex nem az első magyar játékos a Bournemouth történetében, hiszen nem is olyan régen, 2023 és 2025 között Kerkez Milos erősítette a csapatot, mielőtt csatlakozott a Liverpoolhoz.

Mint ismert, a magyar középpályás még vasárnap elutazott Angliába, míg hétfőn sor került az orvosi vizsgálatra is. Bournemouth hétfői, Brighton elleni bajnokija után Andoni Iraola vezetőedző is megjegyezte, hogy már csak apróságok vannak hátra a transzfer hivatalossá válásáig.

A klub honlapján olvasható közlemény szerint Tóth öt és fél évre szerződött a „cseresznyésekhez”. A Ferencvárostól érkező labdarúgó a Bournemouth második magyar légiósa – mint ismert, Kerkez Milos 2023 és 2025 között erősítette a piros-fekete együttest.

„Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom – nyilatkozta a klubhonlapnak Tóth Alex. – Amikor meghallottam, hogy a Bournemouth érdeklődik irántam, izgatott és boldog voltam, hiszen ez egy kiváló klub a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában. Nagyszerű, jól szervezett klubról van szó, ez rögtön nyilvánvalóvá vált számomra a vezetőkkel folytatott beszélgetésből. Az igazgatóság tagjai nagyon jó fejek, s már nagyon várom, hogy jó eredményeket érjek el a csapattal.”

„Nagy örömet jelent számomra, hogy Alex személyében egy ennyire fiatal tehetséget sikerült megszerezni, már nagyon várom a közös munkát – így a Bournemouth sportigazgatója, a korábban az AS Románál is dolgozó Tiago Pinto. – Korábbi klubjával a magyar élvonal mellett az európai porondon is rendszeresen pályára lépett, így már nagyon várjuk, mit tud hozzátenni csapatunk játékához Andoni keze alatt.”

Fabrizio Romano szerint az átigazolási alapdíj 12 millió euró, a bónuszok pedig elérhetik a 3 milliót is – ezzel ő lett az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa.

Érdekesség, hogy szombaton így „magyaros rangadót” rendeznek a Premier League-ben, s Tóth akár pont a válogatott csapattársai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fémjelezte Liverpool ellen mutatkozhat be Andoni Iraola csapatában.

2024 DECEMBERÉBEN KIS HÍJÁN KECSKEMÉTRE IGAZOLT, ROBBIE KEANE LÁTTA BENNE A POTENCIÁLT Tóth Alex már 2023 májusában bemutatkozott a Fradi színeiben az NB I-ben, de a Pascal Jansen fémjelezte időszakban nem kapott lehetőséget, így a zöld-fehérek fiókcsapatánál, a Soroksárnál kötött ki. 2024 decemberében Jansen 13 percet adott neki a PAOK elleni El-meccsen, ezzel együtt kis híján kölcsönadták az akkor még NB I-es Kecskemétnek. Ügynöke, Papp Bence elmondása szerint Jansen távozása után Tóth úgy döntött, hogy az új vezetőedző személyétől függetlenül megharcol a helyéért az FTC kezdőjében. Ezzel együtt kis híján a második csapathoz irányították, de Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője két nap alatt meglátta benne a potenciált, s rövid időn belül alapembere lett a magyar bajnokcsapatnak.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)