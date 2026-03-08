Horváth Artúr a DVTK elleni bajnoki előtt: Különösebb nyomás nincs rajtunk

Rendkívül fontos mérkőzés vár odahaza az MTK Budapestre, amely a kiesés ellen folytatott küzdelemben a(z egyik) közvetlen riválisával játszik: a Diósgyőrt fogadja. A kék-fehérek még épphogy bennmaradást érő helyen állnak, a DVTK pedig kieső pozícióban, és a különbség a két csapat között csak két pont.

„Pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, és mi a tét – mondta lapunk megkeresésére Horváth Artúr, az MTK középpályása. – Ez a vasárnapi bajnoki klasszikus hatpontos mérkőzés. Így is készültünk rá egész héten, de különösebben mást nem csináltunk, mint amit szoktunk, mert tudjuk, hogy jó csapatunk van, még ha ezt az eredmények egyelőre nem is igazolják. Ami fontos, hogy magabiztosan, felkészülten várjuk a Diósgyőr elleni meccset.”

Való igaz, a lehetőségei az elmúlt hetekben is megvoltak a Hungária körúti együttesnek, jórészt a helyzetkihasználással adódtak gondok. Pinezits Máté vezetőedző is rendre elmondja, hogy a játékkal nem lehet elégedetlen, és előbb-utóbb jönniük kell a góloknak is. Így véli Horváth Artúr is.

„Hiszek benne, hogy ha jó a játék és megvan a megfelelő számú helyzet, ha meg tudjuk teremteni magunknak a lehetőségeket, átbillen ez a rossz helyzetkihasználás, és érkeznek majd a gólok” – fogalmazott a 22 éves játékos.

Az MTK tavasszal csak az első fordulóban, Kisvárdán tudott nyerni, azóta öt meccsen két döntetlen és három vereség a mérlege (és közben még a Magyar Kupából is kiesett hazai pályán a Kecskemét ellen). Igaz, a két döntetlen értékes, az egyik a Puskás Akadémia ellen jött össze, a másik az előző fordulóban Debrecenben. Feltételezzük, frusztráló a csapatnak, hogy nagyon kellene már egy győzelem.

„Nincs rajtunk különösebb nyomás – mond némileg ellent Horváth Artúr. – Megvan a játékunk, tesszük a dolgunkat. Mindkét döntetlennél nulla kettőről egyenlítettünk, és a végén még a győzelemre is megvolt minden esélyünk. Van karaktere a csapatunknak, és megmutattuk, hogy mentálisan erősek vagyunk.”

A Diósgyőr mögött szintén nehéz hetek állnak, és pénteken edzőváltás is történt, mint ismert, Vladimir Radenkovicsot Nebojsa Vignjevics követte a kispadon.

„Hátrány, hogy nem tudjuk, milyen taktikai változással jár ez a vendégeknél, de az előnyünkre szolgálhat, hogy csak egy napig tudott együtt dolgozni a csapattal az új edző – mondja Horváth Artúr. – Így az ellenfélből nemigen lehet készülni, inkább saját magunkra koncentrálunk.”

NS-TIPP: Somogyi Zsolt Új edzővel érkezik a fővárosba a DVTK: mindkét csapat tarthat a kieséstől, így az egymás elleni ütközetnek hatalmas a jelentősége. Egyik fél sincs jó formában, nem lenne meglepetés, ha a kék-fehérek otthon tartanák a három pontot.

NB I

25. FORDULÓ

13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!