A katalánok megállapodtak az ETO FC ukrán támadójának szerződtetéséről – sajtóhír

Korábban már beszámoltunk róla, hogy katalán Girona ajánlatot tett az ETO FC ukrán U-válogatott csatáráért, Olekszandr Piscsurért. Úgy értesültünk azonban, hogy a győriek az első ajánlatot nem fogadták el, de a spanyol klub nem mondott le a 20 éves támadó szerződtetéséről.

Fabrizio Romano hivatalos X-oldalán csütörtökön már arról írt, hogy a Girona megállapodott az ETO FC-vel a csatár átigazolásáról.

Mint bejegyzésében hozzátette, Piscsur ára körülbelül egymillió euró lesz.

🚨🔴⚪️ EXCL: Girona agree deal in principle to sign Oleksandr Pyshchur from ETO FC, here we go!



Fee will be around €1m for tall Ukrainian striker. 🇺🇦 pic.twitter.com/ykHGY2xtci — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)