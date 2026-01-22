A katalánok megállapodtak az ETO FC ukrán támadójának szerződtetéséről – sajtóhír
Korábban már beszámoltunk róla, hogy katalán Girona ajánlatot tett az ETO FC ukrán U-válogatott csatáráért, Olekszandr Piscsurért. Úgy értesültünk azonban, hogy a győriek az első ajánlatot nem fogadták el, de a spanyol klub nem mondott le a 20 éves támadó szerződtetéséről.
Fabrizio Romano hivatalos X-oldalán csütörtökön már arról írt, hogy a Girona megállapodott az ETO FC-vel a csatár átigazolásáról.
Mint bejegyzésében hozzátette, Piscsur ára körülbelül egymillió euró lesz.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)