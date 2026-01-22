Nemzeti Sportrádió

A katalánok megállapodtak az ETO FC ukrán támadójának szerződtetéséről – sajtóhír

2026.01.22. 12:19
Olekszandr Piscsur (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A világhírű olasz transzferguru, Fabrizio Romano csütörtökön úgy értesült, hogy a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Girona megállapodott az ETO FC-vel az ukrán Olekszandr Piscsur érkezéséről.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy katalán Girona ajánlatot tett az ETO FC ukrán U-válogatott csatáráért, Olekszandr Piscsurért. Úgy értesültünk azonban, hogy a győriek az első ajánlatot nem fogadták el, de a spanyol klub nem mondott le a 20 éves támadó szerződtetéséről.

Fabrizio Romano hivatalos X-oldalán csütörtökön már arról írt, hogy a Girona megállapodott az ETO FC-vel a csatár átigazolásáról.

Mint bejegyzésében hozzátette, Piscsur ára körülbelül egymillió euró lesz.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók:
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)

 

