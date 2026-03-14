Lelik Réka: Az a zavaró, ahogy kikaptunk

Hangos nevetéssel, vidáman érkezett pénteken a Turkcell Basketball Development Centerbe az argentin válogatott, miközben a magyar éppen befejezte az edzését, és buszra szállt. A dél-amerikaiak hangulata érthető volt, előző este a torna eddigi legnagyobb szenzációját szolgáltatták, legyőzték a házigazda törököket.

A mieink sem lógatták már az orrukat a Kanada elleni sima vereség (53–75) miatt. A Japán elleni sikeres rajt után a második meccsen nem volt esélyük a fizikailag végig domináló észak-amerikaiak ellen, el kell ismerni, a rivális ekkora különbséggel is megérdemelten győzött.

„Kanada nem verhetetlen csapat, de mivel kikapott a nyitányon a törököktől, számára élet-halál meccs volt – mondta a Nemzeti Sportnak Lelik Réka, aki öt gólpasszt osztott ki csütörtökön. – Nagyon felszívták magukat a kanadaiak, mi pedig nem kezdtünk elég keményen, s bár a félidőben még lőtávolon belül voltunk, a fordulást követően elhúztak. Nem szégyen kikapni egy kosárlabda-nagyhatalomtól, inkább az a zavaró, ahogyan kikaptunk. Túl sok könnyű kosarat engedtünk az elején, amitől még jobban megjött az önbizalmuk, márpedig egy ilyen szintű együttest roppant nehéz üldözni.”

ELLENFÉLNÉZŐ A világ egyik legjobbjával találkozunk Kényelmes helyzetben vannak az ausztrálok, tét nélkül játszanak Isztambulban, a tavalyi Ázsia-kupa megnyerésével már biztosan ott lesznek szeptemberben Berlinben. De kellemetlen is lehet, ha nem hozzák le hibátlanul a tornát, mert akkor könnyen azzal vádolhatják majd Sandy Brondello szövetségi kapitány együttesét, hogy részrehajló volt… Eddig nem lehet belekötni a legutóbbi világbajnokságon (2022) és a párizsi olimpián (2024) is bronzérmes válogatottba, hiszen mindkét összecsapását megnyerte. Igaz, az argentinok ellen B-csapattal is illik győznie, Japán ellen meg belefért, hogy az utolsó negyednek kilencpontos hátránnyal futott neki. A remek egyéni képességekkel megáldott játékosokból álló együttes 12-es keretéből hárman is játszottak Sopronban (Cayla George, Stephanie Reid és Ezi Magbegor), így remélhetőleg nem szereznek majd meglepetést. Eddig hétszer találkoztunk velük hivatalos találkozón, ötször ők nyertek, legutóbb 28 éve, éppen a németországi vb-n mérkőztünk meg velük.

A legutóbbi vb-n negyedik helyezett rivális a második félidőt 39–23-ra nyerte meg, de a meccs már a harmadik negyedben eldőlt, amikor 15 pont fölé nőtt a két csapat közötti különbség. Szombaton a csoport favoritjával, Ausztráliával játszunk, de a kulcsmeccs az argentinok elleni vasárnapi összecsapás lehet.

„Lehet, hogy körbeverés lesz, s noha tisztában vagyunk az ausztrálok játékerejével, megijedni nem fogunk tőlük. Meg kell próbálni megmutatni, kik vagyunk, s ha lesz esély, akkor megragadni” – tette hozzá a DVTK hátvédje.

A csapat összeszedett volt az edzésen, a bemelegítést néma csendben végezték a játékosok, a keretből volt, akin látszott, hogy megviselte a csütörtöki súlyos vereség, de olyan is akadt, aki ugyanúgy viselkedett, mint a japánok elleni sikert követően. Míg a lányok taktikai variációkat gyakoroltak, Völgyi Péter szövetségi kapitány időnként kíméletlenül szembesítette játékosait a kanadaiak ellen elkövetett hibákkal. Ebéd után a játékosok sétálni, kávézni indultak, mert ha csak rövid időre is, muszáj kiszakadni a szálloda–csarnok körforgásból, főleg egy olyan tornán, amelyen hét nap alatt öt mérkőzést kell lejátszani.

A harci kedv nem lanyhult, sérülés sem nehezíti a stáb dolgát, de abban a kérdésben, vajon tudjuk-e tartani a tempót a párizsi olimpián bronzérmes ausztrálokkal szombaton, az ellenfél hozzáállása sem mellékes.

MINIINTERJÚ Sikeres bemutatkozás, igaz, vereséggel Josepovits Kinga (Fotó: MKOSZ) – Hogyan érezte magát pályafutása első tétmérkőzésén a felnőttválogatottban?

– Hihetetlenül jó érzés volt! – mondta Josepovits Kinga, a válogatott centere. – Nagyon boldog vagyok, hogy tizennyolc évesen lehetőséget kaptam. Igyekeztem a maximumot kihozni abból a néhány percből, ami jutott. Sajnálom, hogy kikaptunk, de bízunk benne, hogy a következő mérkőzésre összekapjuk magunkat és javítunk. – Négy perc alatt hat pontot szerzett, volt egy lepattanója és egy gólpassza is.

– Klassz érzés, hogy kosarakat is szereztem, ez így különlegessé tette a debütálást. – A kerethirdetés előtt mennyire bízott benne, hogy itt lehet majd Isztambulban?

– Legbelül mindig vágytam rá és hittem is benne, hogy sikerül. A stáb így döntött, én pedig boldogan jöttem. – A világbajnoki és olimpiai bronz­érmes Ausztrália kemény dió lesz szombaton. Mit vár ettől a találkozótól?

– Minden meccsen nyerni szeretnénk, ellenféltől függetlenül. Most a regeneráción van a hangsúly, és hogy azt tudjuk majd játszani, amiben jók vagyunk.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

3. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

15.30: Argentína–Kanada

18.30: Japán–Törökország

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

12.30: Magyarország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

15.30: Kanada–Japán

18.30: Törökország–Ausztrália

Kedd

12.30: Japán–Argentína

15.30: Ausztrália–Kanada

18.30: Törökország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!