A remeklő Acolatse vezérletével a DVTK megnyerte a Nyíregyháza elleni keleti rangadót

Első találata után, az egygólos előny birtokában a Diósgyőr a biztonsági játék felé mozdult el, Mucsányi Miron visszalépett Alexander Vallejo mellé, második védekező középpályásnak, így a hazai 4–1–4–1-ből 4–2–3–1 lett, a hátrányba került vendégek pedig éppen fordítottan váltottak, Nagy Dominik egy sorral előrébb húzódott. Ezek a változások pedig nyíregyházi helyzeteket eredményeztek: a 20. percben Dantaye Gilbert óriási ziccerben nem tudott a kapuba találni, a labda Karlo Senticben akadt el, majd egy szöglet után ismét nagyot védett a hazai kapus, amikor Kovács Milán fejesénél akadályozta meg az egyenlítést.

A második játékrész elején másik hátrányt kénytelen volt elszenvedni a szabolcsi együttes: Katona Levente második sárga lapja után jött a piros. Emiatt a meccs második felére eltervezett forgatókönyvet át kellett írni a Szpari oldalán, hiába próbálta a szünetben egy cserével a támadójátékot erősíteni Bódog Tamás vezetőedző, nem sokkal később középpályás helyett belső védőt volt kénytelen pályára küldeni a kiállítás miatt. Aztán amikor újabb cserékkel igyekezett átszervezni csapatát a vendégek edzője, a frissítés után néhány másodperccel a hazai labdaszerzés után kontraakciót vezetett a DVTK, és ezt Elton Acolatse góllal fejezte be.

Ezzel eldőlt a mérkőzés, a Diósgyőr az NB I-es mezőnyből kiemelkedő két játékosának, Karlo Senticnek és Elton Acolatsének a kiváló, meghatározó teljesítményével megnyerte a keleti rangadót, és picit ellépett a kieső helyen lévőktől, így a Nyíregyházától is. 2–0

