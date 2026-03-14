Nemzeti Sportrádió

A 42 pontos Edwards vetett véget a Minnesota vereségsorozatának – videó

2026.03.14. 08:26
null
Anthony Edwardsra nem volt válasza a Warriorsnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Anthony Edwards NBA NBA-alapszakasz Minnesota Timberwolves Detroit Pistons
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) magyar idő szerint szombat hajnali játéknapján nyolc mérkőzést rendeztek. A Detroit Pistons, a Cleveland Cavaliers és a New York Knicks is hozta a kötelezőt keleten, míg a Minneosta Timberwolves Anthony Edwards vezérletével múlta felül a Golden State Warriorst.

Sorozatban három vereség után javított a Minnesota. A Golden State Warriors otthonában sikerült a javítás, Anthony Edwards 42 ponttal vette ki a részét a győzelemből, ez volt a Timberwolves sztárjának tizedik idénybeli meccse, amelyen legalább negyven pontig jut, ennél csak Luka Doncic szerzett többet (11). A hazaiaknál Brandin Podziemski 25 pontos, 10 lepattanós dupla duplát ért el.

A 36 pontot, közte öt triplát dobó Brandon Ingram vezérletével nyert a Toronto. A Raptors egy győzelemre van a rájátszást érő hatodik helyen álló Miamitól.

Hozta a kötelező győzelmet a keleti éllovas Detroit Pistons. Cade Cunningham 17 pontos, 15 gólpasszos, míg Jalen Duran 30 pontos, 13 lepattanós dupla duplát ért el a Memphis Grizzlies ellen.

Több mint 30 ponttal nyert a Cleveland Dallasban. Evan Mobley 29 ponttal, Donovan Mitchell pedig 24 ponttal járult hozzá a Cavaliers győzelméhez, míg az 1/1-es Cooper Flagg 25 pontot termelt.

KOSÁRLABDA
NBA
ALAPSZAKASZ
Dallas Mavericks–Cleveland Cavaliers 105–138
Detroit Pistons–Memphis Grizzlies 126–110
Indiana Pacers–New York Knicks 92–101
Toronto Raptors–Phoenix Suns 122–115
Houston Rockets–New Orleans Pelicans 107–105
Golden State Warriors–Minnesota Timberwolves 117–127
Portland Trail Blazers–Utah Jazz 124–114
Los Angeles Clippers–Chicago Bulls 119–108

 

