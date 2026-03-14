A 42 pontos Edwards vetett véget a Minnesota vereségsorozatának – videó
Sorozatban három vereség után javított a Minnesota. A Golden State Warriors otthonában sikerült a javítás, Anthony Edwards 42 ponttal vette ki a részét a győzelemből, ez volt a Timberwolves sztárjának tizedik idénybeli meccse, amelyen legalább negyven pontig jut, ennél csak Luka Doncic szerzett többet (11). A hazaiaknál Brandin Podziemski 25 pontos, 10 lepattanós dupla duplát ért el.
A 36 pontot, közte öt triplát dobó Brandon Ingram vezérletével nyert a Toronto. A Raptors egy győzelemre van a rájátszást érő hatodik helyen álló Miamitól.
Hozta a kötelező győzelmet a keleti éllovas Detroit Pistons. Cade Cunningham 17 pontos, 15 gólpasszos, míg Jalen Duran 30 pontos, 13 lepattanós dupla duplát ért el a Memphis Grizzlies ellen.
Több mint 30 ponttal nyert a Cleveland Dallasban. Evan Mobley 29 ponttal, Donovan Mitchell pedig 24 ponttal járult hozzá a Cavaliers győzelméhez, míg az 1/1-es Cooper Flagg 25 pontot termelt.
KOSÁRLABDA
NBA
ALAPSZAKASZ
Dallas Mavericks–Cleveland Cavaliers 105–138
Detroit Pistons–Memphis Grizzlies 126–110
Indiana Pacers–New York Knicks 92–101
Toronto Raptors–Phoenix Suns 122–115
Houston Rockets–New Orleans Pelicans 107–105
Golden State Warriors–Minnesota Timberwolves 117–127
Portland Trail Blazers–Utah Jazz 124–114
Los Angeles Clippers–Chicago Bulls 119–108