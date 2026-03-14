A 42 pontos Edwards vetett véget a Minnesota vereségsorozatának – videó

Sorozatban három vereség után javított a Minnesota. A Golden State Warriors otthonában sikerült a javítás, Anthony Edwards 42 ponttal vette ki a részét a győzelemből, ez volt a Timberwolves sztárjának tizedik idénybeli meccse, amelyen legalább negyven pontig jut, ennél csak Luka Doncic szerzett többet (11). A hazaiaknál Brandin Podziemski 25 pontos, 10 lepattanós dupla duplát ért el.

ANT SHOWED OUT TONIGHT ⤵️



🐜 42 PTS (4 3PM)

🐜 8 REB

🐜 5 AST

🐜 MIN W



His 10th 40+ point game this season, 2nd most in the NBA (Luka: 11).

A 36 pontot, közte öt triplát dobó Brandon Ingram vezérletével nyert a Toronto. A Raptors egy győzelemre van a rájátszást érő hatodik helyen álló Miamitól.

Brandon Ingram DELIVERED in Toronto’s win!



🔥 36 PTS

🔥 7 REB

🔥 5/6 3PM

Hozta a kötelező győzelmet a keleti éllovas Detroit Pistons. Cade Cunningham 17 pontos, 15 gólpasszos, míg Jalen Duran 30 pontos, 13 lepattanós dupla duplát ért el a Memphis Grizzlies ellen.

Double-doubles from Cunningham and Duren fuel the Pistons win 🔥



Cade: 17 PTS, 8 REB, 15 AST, 3 STL

Jalen: 30 PTS, 13 REB, 2 BLK

Több mint 30 ponttal nyert a Cleveland Dallasban. Evan Mobley 29 ponttal, Donovan Mitchell pedig 24 ponttal járult hozzá a Cavaliers győzelméhez, míg az 1/1-es Cooper Flagg 25 pontot termelt.

KOSÁRLABDA

NBA

ALAPSZAKASZ

Dallas Mavericks–Cleveland Cavaliers 105–138

Detroit Pistons–Memphis Grizzlies 126–110

Indiana Pacers–New York Knicks 92–101

Toronto Raptors–Phoenix Suns 122–115

Houston Rockets–New Orleans Pelicans 107–105

Golden State Warriors–Minnesota Timberwolves 117–127

Portland Trail Blazers–Utah Jazz 124–114

Los Angeles Clippers–Chicago Bulls 119–108