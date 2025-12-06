Nemzeti Sportrádió

Nagy Zsolt góljával a Puskás Akadémia legyőzte idegenben a Debrecent

2025.12.06. 16:48
null
Három pontot szerzett a Puskás Akadémia a Nagyerdei Stadionban (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 16. fordulójában a Debrecen hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától. Az első félidőben jól játszottak a vendégek, megérdemelten szerezték meg a vezetést. A második félidőben hiába támadott többet a házigazda, a kapuba nem tudott betalálni, így nem sikerült visszaelőznie a Ferencvárost.

 

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4767 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Nagy Zs. (37.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Az előző idényhez képest több mint szembetűnő a változás Debrecenben. Esztendeje tizenöt forduló után tizenhárom szerzett ponttal az utolsó előtti helyen várta a Loki a tavaszi folytatást, míg most huszonnyolc pont szerepelt a DVSC neve mellett, pontosan annyi, mint a címvédő és listavezető Ferencvárosnak. Ilyen helyzetben okkal hihetnénk, hogy a városban tombol a futball-láz, s több mint egy évtizeddel a hetedik bajnoki cím megszerzése után mindenhol az a téma, hogy jöhet a nyolcadik. Ehhez képest a Puskáss Akadémia elleni bajnokira még ötezer néző sem jött össze a Nagyerdei Stadionban. Pedig a csapat szereplése mellett az időjárásra sem lehetett panasz, 11 Celsius-fok volt kora délután… A debreceni reményeket erősítette, hogy a Puskás Akadémia meccskeretéből hiányzott Lamin Colley, aki az elmúlt években sok gondot okozott a piros-fehéreknek. Ráadásul a vendég felcsútiak számára nagy volt a tét, azaz tudnak-e kapaszkodni a dobogóért harcolók mögött, vagy elsüllyednek a középmezőnyben.

Mindkét együttes 4–2–3–1-es felállásban kezdte a mérkőzést, de az hamar egyértelművé vált, hogy a PAFC a biztos védekezésből indított kontrákban látja a boldogulást. Ráadásul hamar kiderült, hogy ez nem is rossz ötlet, Lukács Dániel már a harmadik percben ziccerbe került, s csak rajta múlt, hogy nem szerezte meg csapata a vezetést. Az viszont látszott, hogy a válogatott támadó és a hazai védelem jobb oldalán futballozók között hatalmas a sebességkülönbség, így folyamatos veszélyt jelentett a vendéglátók kapuja előtt. Hiába volt többet a labda a Debrecennél, helyzeteket a felcsútiak alakítottak ki, ám a DVSC szerencséjére ezek sorra maradtak kihasználatlanul – egészen a 37. percig. Akkor Laros Duarte kiugratta Nagy Zsoltot, aki nem hibázott.

Sergio Navarro a szünetben alaposan feltüzelhette játékosait, mert a folytatásra sokkal harcosabb Loki érkezett a pályára. A támadószekciót erősítendő érkezett Bárány Donát is, aki még november 9-én, az MTK elleni idegenbeli bajnoki sérült meg, emiatt csúszott le a válogatottban való debütálásról.

Rengeteg szögletet rúgtak a hazaiak, és ezek többsége előtt Zierkelbach Péter játékvezető rögtönzött kurzust tartott a szabályos játék mibenlétéről. Mindeközben peregtek a percek, az idő múlása pedig a vendégeknek kedvezett. A feszült hangulatú végjátékban megőrizte előnyét a Puskás Akadémia, amely továbbra is tapad az élmezőny csapataira. 0–1

1. Ferencvárosi TC1584331–17+1428
2. Debreceni VSC1684425–20+528
3. ETO FC Győr1575330–16+1426
4. Puskás Akadémia1674522–20+225
5. Paksi FC1566332–24+824
6. Kisvárda1572618–23–523
7. MTK Budapest1562728–29–120
8. Zalaegerszegi TE1554623–22+119
9. Diósgyőri VTK1646623–27–418
10. Újpest FC1544721–26–516
11. Nyíregyháza Spartacus1635818–31–1314
12. Kazincbarcika15321015–31–1611
AZ ÁLLÁS

 

 

Ezek is érdekelhetik