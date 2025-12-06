Nagy Zsolt góljával a Puskás Akadémia legyőzte idegenben a Debrecent

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4767 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Nagy Zs. (37.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Az előző idényhez képest több mint szembetűnő a változás Debrecenben. Esztendeje tizenöt forduló után tizenhárom szerzett ponttal az utolsó előtti helyen várta a Loki a tavaszi folytatást, míg most huszonnyolc pont szerepelt a DVSC neve mellett, pontosan annyi, mint a címvédő és listavezető Ferencvárosnak. Ilyen helyzetben okkal hihetnénk, hogy a városban tombol a futball-láz, s több mint egy évtizeddel a hetedik bajnoki cím megszerzése után mindenhol az a téma, hogy jöhet a nyolcadik. Ehhez képest a Puskáss Akadémia elleni bajnokira még ötezer néző sem jött össze a Nagyerdei Stadionban. Pedig a csapat szereplése mellett az időjárásra sem lehetett panasz, 11 Celsius-fok volt kora délután… A debreceni reményeket erősítette, hogy a Puskás Akadémia meccskeretéből hiányzott Lamin Colley, aki az elmúlt években sok gondot okozott a piros-fehéreknek. Ráadásul a vendég felcsútiak számára nagy volt a tét, azaz tudnak-e kapaszkodni a dobogóért harcolók mögött, vagy elsüllyednek a középmezőnyben.
Mindkét együttes 4–2–3–1-es felállásban kezdte a mérkőzést, de az hamar egyértelművé vált, hogy a PAFC a biztos védekezésből indított kontrákban látja a boldogulást. Ráadásul hamar kiderült, hogy ez nem is rossz ötlet, Lukács Dániel már a harmadik percben ziccerbe került, s csak rajta múlt, hogy nem szerezte meg csapata a vezetést. Az viszont látszott, hogy a válogatott támadó és a hazai védelem jobb oldalán futballozók között hatalmas a sebességkülönbség, így folyamatos veszélyt jelentett a vendéglátók kapuja előtt. Hiába volt többet a labda a Debrecennél, helyzeteket a felcsútiak alakítottak ki, ám a DVSC szerencséjére ezek sorra maradtak kihasználatlanul – egészen a 37. percig. Akkor Laros Duarte kiugratta Nagy Zsoltot, aki nem hibázott.
Sergio Navarro a szünetben alaposan feltüzelhette játékosait, mert a folytatásra sokkal harcosabb Loki érkezett a pályára. A támadószekciót erősítendő érkezett Bárány Donát is, aki még november 9-én, az MTK elleni idegenbeli bajnoki sérült meg, emiatt csúszott le a válogatottban való debütálásról.
Rengeteg szögletet rúgtak a hazaiak, és ezek többsége előtt Zierkelbach Péter játékvezető rögtönzött kurzust tartott a szabályos játék mibenlétéről. Mindeközben peregtek a percek, az idő múlása pedig a vendégeknek kedvezett. A feszült hangulatú végjátékban megőrizte előnyét a Puskás Akadémia, amely továbbra is tapad az élmezőny csapataira. 0–1
|1. Ferencvárosi TC
|15
|8
|4
|3
|31–17
|+14
|28
|2. Debreceni VSC
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|3. ETO FC Győr
|15
|7
|5
|3
|30–16
|+14
|26
|4. Puskás Akadémia
|16
|7
|4
|5
|22–20
|+2
|25
|5. Paksi FC
|15
|6
|6
|3
|32–24
|+8
|24
|6. Kisvárda
|15
|7
|2
|6
|18–23
|–5
|23
|7. MTK Budapest
|15
|6
|2
|7
|28–29
|–1
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Diósgyőri VTK
|16
|4
|6
|6
|23–27
|–4
|18
|10. Újpest FC
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|11. Nyíregyháza Spartacus
|16
|3
|5
|8
|18–31
|–13
|14
|12. Kazincbarcika
|15
|3
|2
|10
|15–31
|–16
|11