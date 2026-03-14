NHL: a St. Louis Blues hosszabbítás után verte az Edmontont – videó

2026.03.14. 08:47
Robert Thomas gólja döntött a hosszabbításban (Fotó: Getty Images)
Két mérkőzés szerepelt az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapjának programjában, magyar idő szerint szombat hajnalban. A St. Louis Blues hazai pályán, a Los Angeles Kings idegenben nyert 3–2-re,

A harmadik harmad felén túl már kétgólos hátrányban volt a St. Louis Blues, amely ezt követően négy percen belül egyenlített, majd a hosszabbításban Robert Thomas góljával legyőzte az Edmonton Oilerst.

A Los Angeles az első harmadban eldöntötte a New York elleni találkozót, a Kings ugyanis három gólt is szerzett a mérkőzés elején. Ezt követően hiába zárkózott Emil Heineman duplájával az Islanders, az egyenlítés nem jött össze. A Los Angeles győzelmével feljött a nyolcadik, rájátszást érő helyre nyugaton, míg a New York maradt hetedik keleten.

St. Louis Blues–Edmonton Oilers 3–2  hosszabbítás után
New York Islanders–Los Angeles Kings 2–3

 

