NHL: a St. Louis Blues hosszabbítás után verte az Edmontont – videó

A harmadik harmad felén túl már kétgólos hátrányban volt a St. Louis Blues, amely ezt követően négy percen belül egyenlített, majd a hosszabbításban Robert Thomas góljával legyőzte az Edmonton Oilerst.

A Los Angeles az első harmadban eldöntötte a New York elleni találkozót, a Kings ugyanis három gólt is szerzett a mérkőzés elején. Ezt követően hiába zárkózott Emil Heineman duplájával az Islanders, az egyenlítés nem jött össze. A Los Angeles győzelmével feljött a nyolcadik, rájátszást érő helyre nyugaton, míg a New York maradt hetedik keleten.

St. Louis Blues–Edmonton Oilers 3–2 hosszabbítás után

New York Islanders–Los Angeles Kings 2–3