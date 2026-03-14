Nebojsa Vignjevics: Nem haragszom senkire, csak magamra vagyok mérges

2026.03.14. 08:05
Nebojsa Vignjevics magára vállalta a felelősséget a DVTK veresége után
DVTK MTK NB I ETO FC labdarúgó NB I Kazincbarcika NB I-es mestermérleg
Két mérkőzést játszottak pénteken a labdarúgó NB I 26. fordulójában. Mutatjuk, hogyan értékelt lapunknak a négy érintett csapat vezetőedzője.

DVTK–KAZINCBARCIKA 0–4

Nebojsa Vignjevics, a DVTK vezetőedzője

– Mit lehet erre mondani? 
Nem sok mindent. Nagyjából semmi sem volt jó. Ami a pályán történt, az szinte mindig az ellenkezője volt annak, amit a meccs előtt megbeszéltünk. Az MTK ellen sokkal jobban ment a játék... Tudom, kötelező lett volna a győzelem, de ezen a mérkőzésen a Kazincbarcika mutatta meg, miként kellett volna futballozni. Végig idegesen játszott a csapat, és ezt megbüntette az ellenfél. 

–Ez kinek veresége? Haragszik Lamin Colley-ra? 
– Hittem a csapatban az alapján, amit az MTK ellen láttam, de tévedtem. Ez a meccs nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nagyon nagy problémánk, hogy nincs időnk, de ami történt, azért én vagyok a felelős. És nem haragszom senkire, csak magamra vagyok mérges. 

– Csapata mentális és fizikai állapotáról mi a véleménye? 
– A mentális részt láthattuk, azt, hogy milyen karaktert mutattunk, hogy a ránk nehezedő nyomást hogyan kezeltük. A kondicionális állapotról nem lehet mit mondani.

 Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Váratlan, szép győzelem? 
– Ezen a mérkőzésen sok mindent visszakaptunk a futballtól, a sorstól. Nehéz időszak van mögöttünk, de a játékosoknak volt, van mentális tartása, ezt sokszor megmutatták. A padlóról kellett felállni sokszor, ám ez eredményekkel nem párosult – eddig. Ezúttal viszont a fordulópontokból jól jött ki a csapat, megérdemelt a győzelem.

– Ezúttal minden, vagy majdnem minden összejött? 
– Megdolgoztak a sikerért a játékosok, nemcsak most, hanem az előző mérkőzéseken is. Sok minden összejött ezen a meccsen, de tettünk is érte. 

– Lehet még reménykedni, bizakodni a bennmaradást illetően? 
– Eddig sem számolgattunk, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy messzire nézegessünk előre. Mindig a következő meccsre kell készülnünk, ilyen akarattal, mentalitással kell pályára lépni, és meglátjuk, hogy az adott napon az mire lesz elég.

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–4 (0–2)
Miskolc, DVTK Stadion, 2114 néző. Vezette: Antal P.
Gólszerző: Meszhi (11.), Kártik (45+7. – 11-esből), Nyíri (71.), Klausz M. (74.)
Kiállítva: Colley (56., DVTK)

ETO FC–MTK 0–0

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Többre számított csapatától? 
– Gyenge mérkőzést játszottunk, amelynek se irama, se helyzetei, se izgalmai nem voltak. Az első félidőben nem voltunk elég jók ahhoz, hogy nyerjünk, de végig próbálkoztunk. Nem jellemezte a csapatot kellő átütőerő, az egyéniség nem mutatkozott meg, holott valakinek a hátára kellett volna vennie a csapatot, hogy a mi oldalunkra billentse a mérleg nyelvét.

– A múlt heti balszerencsés vereség mentálisan gátolhatta a csapatot? 
– Nem tudom, inkább azt érzem, hogy a ki-ki meccseken, amelyeket meg kellene nyerni, nagyon hiányzik Paul Anton. A személyisége, az önbizalma, a tapasztalata. Ő képes arra, hogy a holtponton túljuttassa a csapatot. Nélküle utánpótlásfoci-érzete volt a meccsnek. 

– Régóta nem bevethető, mikor számíthat rá legközelebb? 
– Nagyon remélem, hogy a válogatott szünet után már igen.

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Mi kellett a bravúros eredményhez? 
–Hősiesen és szervezetten játszott és védekezett a csapatunk. Az egyik bajnokaspiránshoz jöttünk, de szerettünk volna ennél többet veszélyeztetni, ugyanakkor kapott gól nélkül abszolváltuk a meccset, minden dicséretet megérdemelnek a játékosok.

– Hogyhogy az egyik legkreatívabb csapat ellen tudtak kapott gól nélküli meccset lehozni? 
– A tavaszi fordulókban a góljaink túlnyomó többségét szabad- és szögletrúgások után kaptuk. Őszintének kell lenni, nem mindent így terveztünk, de amikor láttuk a győriek vehemenciáját, szerkezetet kellett váltanunk, s ez remekül sikerült. 

– A játékosoknak könnyebbséget jelentett a DVTK veresége? 
– Az élet és a sport is úgy működik, hogy azzal kell foglalkozni, amire van ráhatásunk. Nekünk csak a mi meccsünkre volt. Nem is tudom, hogy a csapat tudomására jutott-e az eredmény. A lényeg, hogy az adatok szerint sok tekintetben a bajnokság legjobb öt-hat csapata közé tartozunk, ehhez pedig végre egységes játékkal járultunk hozzá

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
ETO FC–MTK BUDAPEST 0–0
Győr, ETO Stadion, 4950 néző. Vezette: Bogár

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
 1. ETO FC26148450–27+2350
 2. Ferencvárosi TC25154649–27+2249
 3. Debreceni VSC25127639–30+943
 4. Kisvárda25115931–37–638
 5. Zalaegerszegi TE25108738–31+738
 6. Paksi FC25107846–37+937
 7. Puskás Akadémia251051031–31035
 8. Újpest FC25861133–41–830
 9. MTK Budapest26771245–54–928
10. Nyíregyháza Spartacus25771134–43–928
11. Diósgyőri VTK265101133–44–1125
12. Kazincbarcika26521925–52–2717

 

DVTK MTK NB I ETO FC labdarúgó NB I Kazincbarcika NB I-es mestermérleg
