Nebojsa Vignjevics: Nem haragszom senkire, csak magamra vagyok mérges

DVTK–KAZINCBARCIKA 0–4
Nebojsa Vignjevics, a DVTK vezetőedzője
– Mit lehet erre mondani?
–Nem sok mindent. Nagyjából semmi sem volt jó. Ami a pályán történt, az szinte mindig az ellenkezője volt annak, amit a meccs előtt megbeszéltünk. Az MTK ellen sokkal jobban ment a játék... Tudom, kötelező lett volna a győzelem, de ezen a mérkőzésen a Kazincbarcika mutatta meg, miként kellett volna futballozni. Végig idegesen játszott a csapat, és ezt megbüntette az ellenfél.
–Ez kinek veresége? Haragszik Lamin Colley-ra?
– Hittem a csapatban az alapján, amit az MTK ellen láttam, de tévedtem. Ez a meccs nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nagyon nagy problémánk, hogy nincs időnk, de ami történt, azért én vagyok a felelős. És nem haragszom senkire, csak magamra vagyok mérges.
– Csapata mentális és fizikai állapotáról mi a véleménye?
– A mentális részt láthattuk, azt, hogy milyen karaktert mutattunk, hogy a ránk nehezedő nyomást hogyan kezeltük. A kondicionális állapotról nem lehet mit mondani.
Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Váratlan, szép győzelem?
– Ezen a mérkőzésen sok mindent visszakaptunk a futballtól, a sorstól. Nehéz időszak van mögöttünk, de a játékosoknak volt, van mentális tartása, ezt sokszor megmutatták. A padlóról kellett felállni sokszor, ám ez eredményekkel nem párosult – eddig. Ezúttal viszont a fordulópontokból jól jött ki a csapat, megérdemelt a győzelem.
– Ezúttal minden, vagy majdnem minden összejött?
– Megdolgoztak a sikerért a játékosok, nemcsak most, hanem az előző mérkőzéseken is. Sok minden összejött ezen a meccsen, de tettünk is érte.
– Lehet még reménykedni, bizakodni a bennmaradást illetően?
– Eddig sem számolgattunk, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy messzire nézegessünk előre. Mindig a következő meccsre kell készülnünk, ilyen akarattal, mentalitással kell pályára lépni, és meglátjuk, hogy az adott napon az mire lesz elég.
LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–4 (0–2)
Miskolc, DVTK Stadion, 2114 néző. Vezette: Antal P.
Gólszerző: Meszhi (11.), Kártik (45+7. – 11-esből), Nyíri (71.), Klausz M. (74.)
Kiállítva: Colley (56., DVTK)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
ETO FC–MTK 0–0
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Többre számított csapatától?
– Gyenge mérkőzést játszottunk, amelynek se irama, se helyzetei, se izgalmai nem voltak. Az első félidőben nem voltunk elég jók ahhoz, hogy nyerjünk, de végig próbálkoztunk. Nem jellemezte a csapatot kellő átütőerő, az egyéniség nem mutatkozott meg, holott valakinek a hátára kellett volna vennie a csapatot, hogy a mi oldalunkra billentse a mérleg nyelvét.
– A múlt heti balszerencsés vereség mentálisan gátolhatta a csapatot?
– Nem tudom, inkább azt érzem, hogy a ki-ki meccseken, amelyeket meg kellene nyerni, nagyon hiányzik Paul Anton. A személyisége, az önbizalma, a tapasztalata. Ő képes arra, hogy a holtponton túljuttassa a csapatot. Nélküle utánpótlásfoci-érzete volt a meccsnek.
– Régóta nem bevethető, mikor számíthat rá legközelebb?
– Nagyon remélem, hogy a válogatott szünet után már igen.
Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Mi kellett a bravúros eredményhez?
–Hősiesen és szervezetten játszott és védekezett a csapatunk. Az egyik bajnokaspiránshoz jöttünk, de szerettünk volna ennél többet veszélyeztetni, ugyanakkor kapott gól nélkül abszolváltuk a meccset, minden dicséretet megérdemelnek a játékosok.
– Hogyhogy az egyik legkreatívabb csapat ellen tudtak kapott gól nélküli meccset lehozni?
– A tavaszi fordulókban a góljaink túlnyomó többségét szabad- és szögletrúgások után kaptuk. Őszintének kell lenni, nem mindent így terveztünk, de amikor láttuk a győriek vehemenciáját, szerkezetet kellett váltanunk, s ez remekül sikerült.
– A játékosoknak könnyebbséget jelentett a DVTK veresége?
– Az élet és a sport is úgy működik, hogy azzal kell foglalkozni, amire van ráhatásunk. Nekünk csak a mi meccsünkre volt. Nem is tudom, hogy a csapat tudomására jutott-e az eredmény. A lényeg, hogy az adatok szerint sok tekintetben a bajnokság legjobb öt-hat csapata közé tartozunk, ehhez pedig végre egységes játékkal járultunk hozzá
LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
ETO FC–MTK BUDAPEST 0–0
Győr, ETO Stadion, 4950 néző. Vezette: Bogár
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|25
|12
|7
|6
|39–30
|+9
|43
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|25
|10
|7
|8
|46–37
|+9
|37
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|25
|8
|6
|11
|33–41
|–8
|30
|9. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|10. Nyíregyháza Spartacus
|25
|7
|7
|11
|34–43
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17