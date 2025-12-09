Nemzeti Sportrádió

Győri és paksi dominancia az NB I 16. fordulójának álomcsapatában

2025.12.09. 10:49
NB I labdarúgó NB I NB I-es legek a forduló válogatottja
A Győrt és a Paksot is három játékos képviseli a labdarúgó NB I 16. fordulójának válogatottjában, emellett a DVTK kettő, illetve Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg egy-egy futballistája került be az álomcsapatba.

A forduló legjobb játékosának Böde Dánielt, a Paks 8-as osztályzatot kapó támadóját választották. Elnyűhetetlen a zöld-fehérek 39 éves csatára: az MTK Budapest ellen a 60. percben állt be 1–1-nél, majd a 67. és a 69. percben is betalált, eldöntve ezzel a meccset. Még mindig ragyogó a gólérzékenysége, már 167 NB I-es góllal büszkélkedhet.

A 16. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
SENTIC 7 (Diósgyőri VTK) – GOLLA 7 (Puskás Akadémia), CSINGER 7 (ETO FC), STEFULJ 8 (ETO FC) – OSVÁTH 7 (Paksi FC), SKRIBEK 7 (ZTE FC), GAVRICS 8 (ETO FC), ZEKE 7 (Paksi FC) – ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), BÖDE 8 (Paksi FC), YUSUF 7 (Ferencváros)

A forduló játékvezetője: Bogár Gergő 9 – Bornemissza Norbert, Aradi József (Ferencváros–Kisvárda Master Good)

A 16. FORDULÓ EREDMÉNYEI
December 6., szombat
Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–1
December 7., vasárnap
ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika 3–1
Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0
Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 0–2

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC  

16

9

4

3

34–17

+17

31

  2. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16

29

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10

27

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2

25

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

  7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3

22

  8. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3

20

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4

18

10. Újpest FC

16

4

4

8

21–28

–7

16

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13

14

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18

11

 

 

