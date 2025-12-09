Győri és paksi dominancia az NB I 16. fordulójának álomcsapatában
A forduló legjobb játékosának Böde Dánielt, a Paks 8-as osztályzatot kapó támadóját választották. Elnyűhetetlen a zöld-fehérek 39 éves csatára: az MTK Budapest ellen a 60. percben állt be 1–1-nél, majd a 67. és a 69. percben is betalált, eldöntve ezzel a meccset. Még mindig ragyogó a gólérzékenysége, már 167 NB I-es góllal büszkélkedhet.
A 16. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
SENTIC 7 (Diósgyőri VTK) – GOLLA 7 (Puskás Akadémia), CSINGER 7 (ETO FC), STEFULJ 8 (ETO FC) – OSVÁTH 7 (Paksi FC), SKRIBEK 7 (ZTE FC), GAVRICS 8 (ETO FC), ZEKE 7 (Paksi FC) – ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), BÖDE 8 (Paksi FC), YUSUF 7 (Ferencváros)
A forduló játékvezetője: Bogár Gergő 9 – Bornemissza Norbert, Aradi József (Ferencváros–Kisvárda Master Good)
A 16. FORDULÓ EREDMÉNYEI
December 6., szombat
Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–1
December 7., vasárnap
ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika 3–1
Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0
Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 0–2
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
16
9
4
3
34–17
+17
31
|2. ETO FC
16
8
5
3
33–17
+16
29
|3. Debreceni VSC
16
8
4
4
25–20
+5
28
|4. Paksi FC
16
7
6
3
35–25
+10
27
|5. Puskás Akadémia
16
7
4
5
22–20
+2
25
|6. Kisvárda
16
7
2
7
18–26
–8
23
|7. Zalaegerszegi TE
16
6
4
6
25–22
+3
22
|8. MTK Budapest
16
6
2
8
29–32
–3
20
|9. Diósgyőri VTK
16
4
6
6
23–27
–4
18
|10. Újpest FC
16
4
4
8
21–28
–7
16
|11. Nyíregyháza
16
3
5
8
18–31
–13
14
|12. Kazincbarcika
16
3
2
11
16–34
–18
11