Győri és paksi dominancia az NB I 16. fordulójának álomcsapatában

A forduló legjobb játékosának Böde Dánielt, a Paks 8-as osztályzatot kapó támadóját választották. Elnyűhetetlen a zöld-fehérek 39 éves csatára: az MTK Budapest ellen a 60. percben állt be 1–1-nél, majd a 67. és a 69. percben is betalált, eldöntve ezzel a meccset. Még mindig ragyogó a gólérzékenysége, már 167 NB I-es góllal büszkélkedhet.

A 16. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

SENTIC 7 (Diósgyőri VTK) – GOLLA 7 (Puskás Akadémia), CSINGER 7 (ETO FC), STEFULJ 8 (ETO FC) – OSVÁTH 7 (Paksi FC), SKRIBEK 7 (ZTE FC), GAVRICS 8 (ETO FC), ZEKE 7 (Paksi FC) – ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), BÖDE 8 (Paksi FC), YUSUF 7 (Ferencváros)

A forduló játékvezetője: Bogár Gergő 9 – Bornemissza Norbert, Aradi József (Ferencváros–Kisvárda Master Good)

A 16. FORDULÓ EREDMÉNYEI

December 6., szombat

Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1

Paksi FC–MTK Budapest 3–1

December 7., vasárnap

ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika 3–1

Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0

Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 0–2