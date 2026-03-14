Popovics Ilja: Bravúr lenne, ha most sem kapnánk gólt
A forduló előtti állapot szerint a Ferencváros és a Kisvárda játszotta a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzést az idényben – nyolc-nyolc ilyen bajnoki áll a csapastatisztikában. A Fradi kapusai között megoszlottak ezek a meccsek (Gróf Dávid ötször, Dibusz Dénes háromszor nem kapott gólt), az újoncnál viszont az eddigi huszonöt bajnokit Popovics Ilija védte végig, vagyis azt a nyolcat is, amelyen érintetlen maradt csapata hálója. Ebben a mutatóban tehát a húszéves magyar-ukrán kapus a listavezető az élvonalban. A nyolcból kétszer az Újpest ellen húzta le a rolót (1–0 idegenben, 3–0 hazai pályán), a másik csapat a Kazincbarcika (1–0, 1–0) a mezőnyben, amellyel szemben kapott gól nélkül nyert kétszer a Várda.
„A két Újpest elleni meccs közül az első volt a nehezebb, majd’ telt ház előtt játszottunk, több védést is be kellett mutatnom – emlékezett a tavaly augusztus 15-én, a Szusza Ferenc Stadionban játszott összecsapásra Popovics Ilija, aki akkor lapunktól 8-as osztályzatot érdemelt ki, amivel ő lett a forduló játékosa. – Az otthoni mérkőzés sem volt sima, hiszen az Újpest gól nélküli állásnál Aljosa Matko révén büntetőt hibázott, és mindhárom gólunkat a második félidőben szereztük. Az a tizenegyes az én lelkemen szárad, mindenképpen javítani és védeni akartam, de miután elvetődtem jobbra és a labda középre ment, már csak abban reménykedtem, hogy elkerüli a kaput – a lécet találta telibe. A harmadik Újpest elleni meccsünkre az ellenfelet a harmadik különböző edző készíti fel, igyekeztünk alkalmazkodni a változásokhoz. Kapusszemmel azt látom, sok a jó játékos a liláknál, ők mindig képesek váratlant húzni, úgyhogy nem lesz könnyű dolgom. Ha ezt a meccset is lehoznám nullára, az minimum egy pontot jelent, de természetesen győzelemre játszunk.”
|Nem könnyű tippelni... Arra sem, hogy mire lehet képes a rapszodikusan teljesítő Újpest, de arra sem, hogy a mezőny meglepetéscsapata, a Kisvárda éppen milyen futballal rukkol ki. Két olyan edző taktikázik majd, akik szeretnek mérnöki alapossággal felkészülni az ellenfélből. Révész Attilának több sikerélménye van, míg a lila-fehéreknél Szélesi Zoltán elképzeléseit most kezdi elsajátítani a csapat – a hazai pálya jelenthet ezen a meccsen némi előnyt.
A jelek szerint az alapcélt, a bennmaradást már teljesítette a Kisvárda, a jelenlegi negyedik helyezése alapján merészebb terveket is szőhet a hajrára az élvonalban a hetedik idényét töltő szabolcsi együttes.
„Hátrafelé talán már nem kell tekingetnünk, de szó sincs arról, hogy leállnánk. Minden meccsre tisztességesen felkészülünk, és természetesen mindent elkövetünk a mostani jó pozíciónk megőrzéséért a bajnoki hajrában.”
NB I
27. FORDULÓ
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|25
|12
|7
|6
|39–30
|+9
|43
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|25
|10
|7
|8
|46–37
|+9
|37
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|25
|8
|6
|11
|33–41
|–8
|30
|9. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|10. Nyíregyháza Spartacus
|25
|7
|7
|11
|34–43
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17