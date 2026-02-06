Nemzeti Sportrádió

Az MLS-ben kötött ki James Rodríguez – hivatalos

2026.02.06. 19:05
James Rodríguez legutóbb a Club Leónban szerepelt (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) érdekelt Minnesota United hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a mexikói Club Leóntól távozó James Rodríguezt.

A 122-szeres kolumbiai válogatott, kétszeres BL-győztes támadó középpályással – aki pályafutása zenitjén a Real Madridban és a Bayern Münchenben futballozott – féléves szerződést kötött az amerikai klub, amely adott esetben további fél évvel meghosszabbíthatja a kontraktust.

 

