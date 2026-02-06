Az MLS-ben kötött ki James Rodríguez – hivatalos
Az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) érdekelt Minnesota United hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a mexikói Club Leóntól távozó James Rodríguezt.
A 122-szeres kolumbiai válogatott, kétszeres BL-győztes támadó középpályással – aki pályafutása zenitjén a Real Madridban és a Bayern Münchenben futballozott – féléves szerződést kötött az amerikai klub, amely adott esetben további fél évvel meghosszabbíthatja a kontraktust.
Legfrissebb hírek
Timo Werner az MLS-ben folytatja – hivatalos
Minden más foci
2026.01.29. 18:14
Lionel Messi: K.rva fura vagyok
Minden más foci
2026.01.07. 19:32
Sallói Dániel: Immár Amerika az otthonom!
Képes Sport
2025.12.29. 10:28
Ezek is érdekelhetik