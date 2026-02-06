Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: Hegedüs Abigél U18-as Európa-bajnok lett Burgaszban

2026.02.06. 19:07
Hegedüs Abigél U16-os és U18-as Eb utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
Újabb két érmet nyertek a magyar utánpótláskorú sportlövők a bulgáriai Eb-n: a légpuskás Hegedüs Abigél aranyérmet nyert egyéniben az U18-asok között, míg az U16-os légpisztolyos leánycsapat a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A hazai sportági szövetség (MSSZ) beszámolója szerint Hegedüs Abigél aranyérmes lett az U18-as lányok légpuska szóló számában a Burgaszban zajló sportlövő utánpótlás Európa-bajnokságon. Az első helyért zajló mérkőzésen a lett Anete Tukisa ellen 14–13-ra győzött. 

Az U16-os lányok légpisztoly csapatversenyében a Kerepeczki Bianka, Gunczer Léna Anna, Bence Golda Jente alkotta magyar hármas bronzérmet szerzett. Így a vasárnapig tartó kontinensviadal második versenynapján egy-egy arany- és bronzérmet szereztek a magyar fiatalok. Összességében pedig két arany-, egy ezüst- és két bronzérem az eddigi magyar éremtermés.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Sportlövők Szövetség)

