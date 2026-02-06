Sportlövészet: Hegedüs Abigél U18-as Európa-bajnok lett Burgaszban

A hazai sportági szövetség (MSSZ) beszámolója szerint Hegedüs Abigél aranyérmes lett az U18-as lányok légpuska szóló számában a Burgaszban zajló sportlövő utánpótlás Európa-bajnokságon. Az első helyért zajló mérkőzésen a lett Anete Tukisa ellen 14–13-ra győzött.

Az U16-os lányok légpisztoly csapatversenyében a Kerepeczki Bianka, Gunczer Léna Anna, Bence Golda Jente alkotta magyar hármas bronzérmet szerzett. Így a vasárnapig tartó kontinensviadal második versenynapján egy-egy arany- és bronzérmet szereztek a magyar fiatalok. Összességében pedig két arany-, egy ezüst- és két bronzérem az eddigi magyar éremtermés.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Sportlövők Szövetség)