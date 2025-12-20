Végig vezetve győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, és őszi első lett

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

ETO FC–Puskás Akadémia FC 2–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 4219 néző. Vezette: Antal

Gólszerző: Benbuali (1.), Njie (83.)

Talán tíz év múlva már Megyeri Balázs és Szappanos Péter is öleléssel üdvözli egymást. A Puskás Akadémia 35 éves kapusa majdnem egy órával az ETO FC–Puskás Akadémia rangadó kezdete előtt elkezdte a bemelegítést Balajcza Szabolcs kapusedzővel, kisvártatva a győri kollégák is felbukkantak az öltözőfolyosó kijáratában. A felcsútiak kapusa kortársával, az egymás után másodszor kezdő Megyeri Balázzsal intéssel köszöntötte egymást, az ETO kapusedzője, Sebők Zsolt viszont nagy öleléssel üdvözölte Győrben az Újpest korábbi nagyszerű játékosát, Balajcza Szabolcsot. A barátságos gesztusoknak kevesen lehettek tanúi, a lelátóról a gyönyörű belvárosi karácsonyi vásárból kicsalogatott szurkolók, a pályáról pedig a játékosok hiányoztak, de már nem sokáig.

Nemcsak az őszi elsőségért küzdöttek a győriek, hanem azért is, hogy a naptári év legtöbb pontját szerző csapata legyenek, megelőzve a Ferencvárost. A játékosok már az első percben bizonyították, érdemesek a biztatásra: Szappanos Péter lábbal a legjobb magyar kapus, ennek viszont nyomát sem lehetett látni, rossz kirúgásából visszatámadtak a hazaiak, s ugyan szépen védte Nadir Benbuali ziccerét, az algériai csatár a kipattanóból megszerezte tizedik bajnoki gólját. Rendkívül egyoldalú játékot hozott az első félidő: Paul Anton és Daniel Stefulj sérülése ellenére az ETO FC kérlelhetetlen letámadásával (Borbély Balázs folyamatosan lelkesítette és hajtotta játékosait) és labdás játékával beszorította a felcsútiakat, akik hébe-hóba jutottak el a túlsó térfélre, Szappanos Péter bravúrt bravúrra halmozva tartotta az egygólos hátrányt.

Hornyák Zsoltnak biztosan nem tetszett, amit látott, a szünetben a védekező középpályásként szereplő Szolnoki Roland helyett center érkezett: Lamin Colley. A labda sokkal többet pattogott az ETO térfelén, és ami még fontosabb, a tizenhatoson belül, de már másodszor kellett cserélnie a vendégek vezetőedzőjének (Kern Martin és Mikael Soisalo lépett pályára) a 64. percben, annyira nem alakultak ki valamirevaló lehetőségek, sőt, a formásabb támadásokat továbbra is a hazaiak vezették. Borbély Balázs a 73. percben szánta el magát csapata felfrissítésére, a két szélre érkező Huszár Marcell és Nfansu Njie rendre jól száll be csereként, sebességük az egyenlítésre törekvő PAFC kinyíló védelme ellen jó fegyvernek tűnt.

Érdekes módon az első félidőben látottak kezdtek visszaköszönni a hajrára, az ETO magabiztosan birtokolta a labdát a Puskás Akadémia térfelén, a visszatámadásból megszerzett labdával sokkal több helyzetet is kialakíthatott volna: a 81. percben Nfansu Njie éles szögből próbálkozhatott, a felcsútiak kapusa ekkor még leért, de a 83. percben szinte ugyanonnan parádés tekeréssel döntötte el a mérkőzést a gambiai támadó. Viszonylag ritka, hogy egy csatárnak egy év alatt a második bajnoki gólja után skandálja a nevét a közönség, ám a mozdulat dicséretet érdemelt. Az ETO FC meg kalapemelést: a tabella első helyéről várja a bajnokság tavaszi folytatását. 2–0

