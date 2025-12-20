Majdnem elszórakozta a Paks, de végül is legyőzte a Nyíregyházát az évzárón

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (2–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2130 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Tóth B. (10., 36.), ill. Temesvári (61.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Mondhattuk volna, az élet ismétli önmagát, a Paksi FC éppúgy a Nyíregyháza Spartacus elleni mérkőzéssel zárja az esztendőt, mint 2011 decemberében, ám a jó memóriával megáldottak tudják, kicsit „sántít” a történet. Tizenegy évvel ezelőtt ez a párosítás valóban részese volt az utolsó őszi fordulónak, csakhogy a paksi pálya december 6-án a hatalmas esőzés miatt alkalmatlanná vált a játékra, és csak a tavaszi rajt előtt, február 21-én került sor a pótlásra. Azon a találkozón csak azok léphettek pályára, akik az eredeti időpontban játékengedéllyel rendelkeztek, és mivel a Spartacus kerete alaposan átalakult az átigazolási időszakban, az a helyzet állt elő, hogy a vendégek csak tizennégy labdarúgót neveztek a bajnokira, és abból hárman is kapusok voltak.
A kapuban közülük Balogh János kezdett, ugyanakkor posztriválisa, Volodimir Ovszijenko is ott volt a kezdőben, méghozzá támadóként, és bár őt a hajrában lecserélték, a Nyíregyháza így is két kapussal a pályán fejezte be a mérkőzést, mivel a hosszabbításban Hrabina Alexet is becserélték – ilyen előzmények után hatalmas meglepetéssel ért fel, hogy a párharc 1–1-re végződött. Hasonló eset már csak azért sem fordulhatott elő szombaton, mert a paksi stadion játékterének manapság már nem jelent gondot az időjárás, és persze attól sem kellett tartani, hogy a Spartacus tizennégy futballistával érkezik az idényzáróra.
Simon Barnabásnak már a negyvenötödik másodpercben bátor kifutással kellett mentenie Dorian Babunszki elől, sokan ekkor szembesültek vele, hogy a hazaiak kapujában nem Kovácsik Ádám áll: az egyszeres válogatott kapus betegség miatt hiányzott. Két perce sem tartott a találkozó, Tóth Barna tizenkilenc méterről leadott lövésnél kellett Kovács Dánielnek védenie, a kezdésre nem lehetett panasz. Hogy a Paks erős a szögletekben és a szabadrúgásokban, eddig is lehetett tudni, ám a tizedik percben újfent bebizonyosodott, Balogh Balázs sarokrúgására Papp Kristóf érkezett remek ütemben, lövésénél a léc még a vendégekkel volt, ám a kipattanó labdát Tóth Barna a kapu bal oldalába fejelte. Az utolsó három bajnokiját szerzett gól nélkül elvesztő Spartacus megint hátrányba került, ráadásul a huszadik percben Bogár Gergő játékvezető szabálytalannak látta Katona Bálint megmozdulását Horváth Kevinnel szemben, és büntetőt ítélt.
Szendrei Ákos már ott állt a labda mögött, ám a VAR vizsgálta az esetet, és végül is nyíregyházi szabadrúgással (és Horváth Kevinnek felmutatott sárga lappal) folytatódott a meccs. Egyértelműen uralta ezt az időszakot a Paks, Szendrei Ákos és Tóth Barna megállítása nagy gondot okozott a vendégvédelemnek. Kovácsréti Márk szabadrúgása jelezte, a semmiből is jöhet az egyenlítés, azonban Simon Barnabás szép mozdulattal szögletre ütötte a labdát. Villámgyors hazai támadásnál Kovács Dániel újra nagyot védett Balogh Balázs lövésénél, ám csak kiütni tudta a labdát, Tóth Barna pedig ismét jókor volt jó helyen, és kettő–nullára módosította az eredményt.
A második félidő elején remek rövid passzos támadás mutatta, van potenciál a vendégcsapatban, a szünetben végrehajtott két cserével egyértelműen feljavult a Szpari futballja. A 61. percben a korábban az élvonalban Paksban bemutatkozó Temesvári Attila szöglet után fejjel szépített, így újra nyílt lett a párharc. Érkezett Böde Dániel, ennek ellenére továbbra is a Nyíregyháza futballozott jobban, és a 77. percben Benczenleitner Barna lövése után a bal kapufa mentette meg a hazaiakat az egyenlítéstől. A vendégcsapat nagy erőket mozgósított a második gól megszerzése érdekében, és ha Katona Bálint lövésénél Simon Barnabás nem véd nagyot, sikerrel is járhattak volna. A hosszabbításban a VAR még vizsgálta: jár-e büntető kezezésért a Nyíregyházának, ám nem járt, így az ellentétes félidők meccsén a Paks örülhetett. 2–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|2. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|3. ETO FC Győr
17
9
5
3
34–17
+17
32
|4. Debreceni VSC
17
9
4
4
26–20
+6
31
|5. Puskás Akadémia
17
8
4
5
24–21
+3
28
|6. Kisvárda
17
7
3
7
21–29
–8
24
|7. Zalaegerszegi TE
17
6
5
6
28–25
+3
23
|8. MTK Budapest
17
6
2
9
32–36
–4
20
|9. Újpest FC
17
5
4
8
25–31
–6
19
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
17
3
2
12
16–36
–20
11