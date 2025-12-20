Nemzeti Sportrádió

Majdnem elszórakozta a Paks, de végül is legyőzte a Nyíregyházát az évzárón

2025.12.20. 17:27
Tóth Barna (jobbra) volt a paksiak nyerőembere (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I idei utolsó, 18. fordulójában a Paks hazai pályán 2–1-re legyőzte a Nyíregyházát. Az első félidőben Tóth Barna két góljával magabiztos előnyét építettek ki a hazaiak. A második félidőben korán érkezett a szépítő találat, majd kapufát is lőttek a vendégek, akik egyhuzamban negyedik vereségüket szenvedték el az élvonalban.

 

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (2–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2130 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Tóth B. (10., 36.), ill. Temesvári (61.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Mondhattuk volna, az élet ismétli önmagát, a Paksi FC éppúgy a Nyíregyháza Spartacus elleni mérkőzéssel zárja az esztendőt, mint 2011 decemberében, ám a jó memóriával megáldottak tudják, kicsit „sántít” a történet. Tizenegy évvel ezelőtt ez a párosítás valóban részese volt az utolsó őszi fordulónak, csakhogy a paksi pálya december 6-án a hatalmas esőzés miatt alkalmatlanná vált a játékra, és csak a tavaszi rajt előtt, február 21-én került sor a pótlásra. Azon a találkozón csak azok léphettek pályára, akik az eredeti időpontban játékengedéllyel rendelkeztek, és mivel a Spartacus kerete alaposan átalakult az átigazolási időszakban, az a helyzet állt elő, hogy a vendégek csak tizennégy labdarúgót neveztek a bajnokira, és abból hárman is kapusok voltak.

A kapuban közülük Balogh János kezdett, ugyanakkor posztriválisa, Volodimir Ovszijenko is ott volt a kezdőben, méghozzá támadóként, és bár őt a hajrában lecserélték, a Nyíregyháza így is két kapussal a pályán fejezte be a mérkőzést, mivel a hosszabbításban Hrabina Alexet is becserélték – ilyen előzmények után hatalmas meglepetéssel ért fel, hogy a párharc 1–1-re végződött. Hasonló eset már csak azért sem fordulhatott elő szombaton, mert a paksi stadion játékterének manapság már nem jelent gondot az időjárás, és persze attól sem kellett tartani, hogy a Spartacus tizennégy futballistával érkezik az idényzáróra.

Simon Barnabásnak már a negyvenötödik másodpercben bátor kifutással kellett mentenie Dorian Babunszki elől, sokan ekkor szembesültek vele, hogy a hazaiak kapujában nem Kovácsik Ádám áll: az egyszeres válogatott kapus betegség miatt hiányzott. Két perce sem tartott a találkozó, Tóth Barna tizenkilenc méterről leadott lövésnél kellett Kovács Dánielnek védenie, a kezdésre nem lehetett panasz. Hogy a Paks erős a szögletekben és a szabadrúgásokban, eddig is lehetett tudni, ám a tizedik percben újfent bebizonyosodott, Balogh Balázs sarokrúgására Papp Kristóf érkezett remek ütemben, lövésénél a léc még a vendégekkel volt, ám a kipattanó labdát Tóth Barna a kapu bal oldalába fejelte. Az utolsó három bajnokiját szerzett gól nélkül elvesztő Spartacus megint hátrányba került, ráadásul a huszadik percben Bogár Gergő játékvezető szabálytalannak látta Katona Bálint megmozdulását Horváth Kevinnel szemben, és büntetőt ítélt.

null
fotó 2025.12.20.

NB I, 18. forduló: Paks–Nyíregyháza 2–1 (Fotó: Árvai Károly)

 

Szendrei Ákos már ott állt a labda mögött, ám a VAR vizsgálta az esetet, és végül is nyíregyházi szabadrúgással (és Horváth Kevinnek felmutatott sárga lappal) folytatódott a meccs. Egyértelműen uralta ezt az időszakot a Paks, Szendrei Ákos és Tóth Barna megállítása nagy gondot okozott a vendégvédelemnek. Kovácsréti Márk szabadrúgása jelezte, a semmiből is jöhet az egyenlítés, azonban Simon Barnabás szép mozdulattal szögletre ütötte a labdát. Villámgyors hazai támadásnál Kovács Dániel újra nagyot védett Balogh Balázs lövésénél, ám csak kiütni tudta a labdát, Tóth Barna pedig ismét jókor volt jó helyen, és kettő–nullára módosította az eredményt.

A második félidő elején remek rövid passzos támadás mutatta, van potenciál a vendégcsapatban, a szünetben végrehajtott két cserével egyértelműen feljavult a Szpari futballja. A 61. percben a korábban az élvonalban Paksban bemutatkozó Temesvári Attila szöglet után fejjel szépített, így újra nyílt lett a párharc. Érkezett Böde Dániel, ennek ellenére továbbra is a Nyíregyháza futballozott jobban, és a 77. percben Benczenleitner Barna lövése után a bal kapufa mentette meg a hazaiakat az egyenlítéstől. A vendégcsapat nagy erőket mozgósított a második gól megszerzése érdekében, és ha Katona Bálint lövésénél Simon Barnabás nem véd nagyot, sikerrel is járhattak volna. A hosszabbításban a VAR még vizsgálta: jár-e büntető kezezésért a Nyíregyházának, ám nem járt, így az ellentétes félidők meccsén a Paks örülhetett. 2–1

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17 

34 

2. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13 

33 

3. ETO FC Győr

17

9

5

3

34–17

+17 

32 

4. Debreceni VSC

17

9

4

4

26–20

+6 

31 

5. Puskás Akadémia

17

8

4

5

24–21

+3 

28 

6. Kisvárda

17

7

3

7

21–29

–8 

24 

7. Zalaegerszegi TE

17

6

5

6

28–25

+3 

23 

8. MTK Budapest

17

6

2

9

32–36

–4 

20 

9. Újpest FC

17

5

4

8

25–31

–6 

19 

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6 

18 

11. Nyíregyháza Spartacus

18

3

5

10

19–34

–15 

14 

12. Kazincbarcika

17

3

2

12

16–36

–20 

11 

 

 

Ezek is érdekelhetik