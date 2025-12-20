Majdnem elszórakozta a Paks, de végül is legyőzte a Nyíregyházát az évzárón

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (2–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 2130 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Tóth B. (10., 36.), ill. Temesvári (61.)

Mondhattuk volna, az élet ismétli önmagát, a Paksi FC éppúgy a Nyíregyháza Spartacus elleni mérkőzéssel zárja az esztendőt, mint 2011 decemberében, ám a jó memóriával megáldottak tudják, kicsit „sántít” a történet. Tizenegy évvel ezelőtt ez a párosítás valóban részese volt az utolsó őszi fordulónak, csakhogy a paksi pálya december 6-án a hatalmas esőzés miatt alkalmatlanná vált a játékra, és csak a tavaszi rajt előtt, február 21-én került sor a pótlásra. Azon a találkozón csak azok léphettek pályára, akik az eredeti időpontban játékengedéllyel rendelkeztek, és mivel a Spartacus kerete alaposan átalakult az átigazolási időszakban, az a helyzet állt elő, hogy a vendégek csak tizennégy labdarúgót neveztek a bajnokira, és abból hárman is kapusok voltak.

A kapuban közülük Balogh János kezdett, ugyanakkor posztriválisa, Volodimir Ovszijenko is ott volt a kezdőben, méghozzá támadóként, és bár őt a hajrában lecserélték, a Nyíregyháza így is két kapussal a pályán fejezte be a mérkőzést, mivel a hosszabbításban Hrabina Alexet is becserélték – ilyen előzmények után hatalmas meglepetéssel ért fel, hogy a párharc 1–1-re végződött. Hasonló eset már csak azért sem fordulhatott elő szombaton, mert a paksi stadion játékterének manapság már nem jelent gondot az időjárás, és persze attól sem kellett tartani, hogy a Spartacus tizennégy futballistával érkezik az idényzáróra.

Simon Barnabásnak már a negyvenötödik másodpercben bátor kifutással kellett mentenie Dorian Babunszki elől, sokan ekkor szembesültek vele, hogy a hazaiak kapujában nem Kovácsik Ádám áll: az egyszeres válogatott kapus betegség miatt hiányzott. Két perce sem tartott a találkozó, Tóth Barna tizenkilenc méterről leadott lövésnél kellett Kovács Dánielnek védenie, a kezdésre nem lehetett panasz. Hogy a Paks erős a szögletekben és a szabadrúgásokban, eddig is lehetett tudni, ám a tizedik percben újfent bebizonyosodott, Balogh Balázs sarokrúgására Papp Kristóf érkezett remek ütemben, lövésénél a léc még a vendégekkel volt, ám a kipattanó labdát Tóth Barna a kapu bal oldalába fejelte. Az utolsó három bajnokiját szerzett gól nélkül elvesztő Spartacus megint hátrányba került, ráadásul a huszadik percben Bogár Gergő játékvezető szabálytalannak látta Katona Bálint megmozdulását Horváth Kevinnel szemben, és büntetőt ítélt.