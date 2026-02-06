Megszerezte negyedik győzelmét a Vasas a női kézilabda NB I-ben

Nemzeti Sportrádió

A női kézilabda NB I 14. fordulójának pénteki játéknapján a Vasas könnyedén, 37–18-ra nyert Dunaújvárosban.

A bajnokságban még nyeretlen Dunaújváros negyedórán át tudta tartani magát, a Vasas 6–5 után ellépett, az első félidő utolsó 11 percében gólt sem kapott. A szünet után a hazaiak – akik a meccsen 15-ször adták el a labdát – megszakították 12 perces gólcsendjüket, ám ezt követően a fővárosiak zsinórban ötször betaláltak. Magabiztosan, 37–18-ra nyert az angyalföldi csapat, amelynek kapusa, Vártok Ramóna 57 százalékkal védett.

NŐI KÉZILABDA NB I
14. FORDULÓ
DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–VASAS SC 18–37 (6–16)
Dunaújváros, 150 néző. V: Garay, Varasdi
DUNAÚJVÁROS: GYŐRI A. – Takács Sz. 1, Horváth A. 4 (1), KOVÁCS F. 5, SZTANÓ 6, Egejuru 1, Török Fanni 1. Csere: Krasznai, Angyali (kapusok), Ecsődi, Horváth E. Edző: Zubai Gábor
VASAS: VÁRTOK R. – Jakab 3, KEKEZOVICS 6, Tóth Nikolett 5, Sápi 3, NAGY N. 6, Oláh K. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Csire 4, Román 5 (2), DOMBI K. 4, Matyasovszky 1. Edző: Konkoly Csaba
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 9. p.: 4–4. 19. p.: 6–8. 22. p.: 6–10. 40. p.: 8–24. 55. p.: 16–32. 59. p.: 17–37
Kiállítások: –, ill. 4 perc
Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Zubai Gábor: – Az első tizenöt perc nagyon sikeresen alakult nekünk, a Vasasnak éppen ellenkezőleg. Örömteli volt látni Győri Alexa teljesítményét a kapuban, valamint azt, hogy a megbeszélt helyzetekből sikerült gólokat szereznünk. Viszont hamarabb elfáradtunk, mint az előző találkozókon.
Konkoly Csaba: – Ezen a mérkőzésen igazából csak a gólkülönbség volt a kérdéses. Az első játékrész végére sikerült úgy kézilabdázni, amivel ez a különbség kialakult. A szünet után úgy játszottunk, ahogyan az öltözőben megbeszéltük.

Szombaton játsszák
16.00: NEKA–Kozármisleny KA
18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE
Szerdán játszották
DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár KC 33–22
Mol Esztergom–Moyra-Budaörs 32–19
Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 24–35
Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC 14–39

    
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Győr1414522–309+21328
  2. FTC14131481–332+14926
  3. Debrecen14122451–335+11624
  4. Esztergom14923439–367+7220
  5. Székesfehérvár14914378–351+2719
  6. Vác13814385–347+3817
  7. Mosonmagyaróvár14518364–370–611
  8. Vasas14428381–400–1910
  9. Kisvárda1358335–376–4110
10. Szombathely14428379–464–8510
11. Budaörs14338347–409–629
12. NEKA13211320–416–964
13. Dunaújváros14212323–475–1522
14. Kozármisleny13112285–439–1542

 

 

