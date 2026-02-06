Megszerezte negyedik győzelmét a Vasas a női kézilabda NB I-ben
A bajnokságban még nyeretlen Dunaújváros negyedórán át tudta tartani magát, a Vasas 6–5 után ellépett, az első félidő utolsó 11 percében gólt sem kapott. A szünet után a hazaiak – akik a meccsen 15-ször adták el a labdát – megszakították 12 perces gólcsendjüket, ám ezt követően a fővárosiak zsinórban ötször betaláltak. Magabiztosan, 37–18-ra nyert az angyalföldi csapat, amelynek kapusa, Vártok Ramóna 57 százalékkal védett.
NŐI KÉZILABDA NB I
14. FORDULÓ
DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–VASAS SC 18–37 (6–16)
Dunaújváros, 150 néző. V: Garay, Varasdi
DUNAÚJVÁROS: GYŐRI A. – Takács Sz. 1, Horváth A. 4 (1), KOVÁCS F. 5, SZTANÓ 6, Egejuru 1, Török Fanni 1. Csere: Krasznai, Angyali (kapusok), Ecsődi, Horváth E. Edző: Zubai Gábor
VASAS: VÁRTOK R. – Jakab 3, KEKEZOVICS 6, Tóth Nikolett 5, Sápi 3, NAGY N. 6, Oláh K. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Csire 4, Román 5 (2), DOMBI K. 4, Matyasovszky 1. Edző: Konkoly Csaba
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 9. p.: 4–4. 19. p.: 6–8. 22. p.: 6–10. 40. p.: 8–24. 55. p.: 16–32. 59. p.: 17–37
Kiállítások: –, ill. 4 perc
Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Zubai Gábor: – Az első tizenöt perc nagyon sikeresen alakult nekünk, a Vasasnak éppen ellenkezőleg. Örömteli volt látni Győri Alexa teljesítményét a kapuban, valamint azt, hogy a megbeszélt helyzetekből sikerült gólokat szereznünk. Viszont hamarabb elfáradtunk, mint az előző találkozókon.
Konkoly Csaba: – Ezen a mérkőzésen igazából csak a gólkülönbség volt a kérdéses. Az első játékrész végére sikerült úgy kézilabdázni, amivel ez a különbség kialakult. A szünet után úgy játszottunk, ahogyan az öltözőben megbeszéltük.
Szombaton játsszák
16.00: NEKA–Kozármisleny KA
18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE
Szerdán játszották
DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár KC 33–22
Mol Esztergom–Moyra-Budaörs 32–19
Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 24–35
Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC 14–39
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|14
|14
|–
|–
|522–309
|+213
|28
|2. FTC
|14
|13
|–
|1
|481–332
|+149
|26
|3. Debrecen
|14
|12
|–
|2
|451–335
|+116
|24
|4. Esztergom
|14
|9
|2
|3
|439–367
|+72
|20
|5. Székesfehérvár
|14
|9
|1
|4
|378–351
|+27
|19
|6. Vác
|13
|8
|1
|4
|385–347
|+38
|17
|7. Mosonmagyaróvár
|14
|5
|1
|8
|364–370
|–6
|11
|8. Vasas
|14
|4
|2
|8
|381–400
|–19
|10
|9. Kisvárda
|13
|5
|–
|8
|335–376
|–41
|10
|10. Szombathely
|14
|4
|2
|8
|379–464
|–85
|10
|11. Budaörs
|14
|3
|3
|8
|347–409
|–62
|9
|12. NEKA
|13
|2
|–
|11
|320–416
|–96
|4
|13. Dunaújváros
|14
|–
|2
|12
|323–475
|–152
|2
|14. Kozármisleny
|13
|1
|–
|12
|285–439
|–154
|2