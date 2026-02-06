Megszerezte negyedik győzelmét a Vasas a női kézilabda NB I-ben

A bajnokságban még nyeretlen Dunaújváros negyedórán át tudta tartani magát, a Vasas 6–5 után ellépett, az első félidő utolsó 11 percében gólt sem kapott. A szünet után a hazaiak – akik a meccsen 15-ször adták el a labdát – megszakították 12 perces gólcsendjüket, ám ezt követően a fővárosiak zsinórban ötször betaláltak. Magabiztosan, 37–18-ra nyert az angyalföldi csapat, amelynek kapusa, Vártok Ramóna 57 százalékkal védett.

NŐI KÉZILABDA NB I

14. FORDULÓ

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–VASAS SC 18–37 (6–16)

Dunaújváros, 150 néző. V: Garay, Varasdi

DUNAÚJVÁROS: GYŐRI A. – Takács Sz. 1, Horváth A. 4 (1), KOVÁCS F. 5, SZTANÓ 6, Egejuru 1, Török Fanni 1. Csere: Krasznai, Angyali (kapusok), Ecsődi, Horváth E. Edző: Zubai Gábor

VASAS: VÁRTOK R. – Jakab 3, KEKEZOVICS 6, Tóth Nikolett 5, Sápi 3, NAGY N. 6, Oláh K. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Csire 4, Román 5 (2), DOMBI K. 4, Matyasovszky 1. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 9. p.: 4–4. 19. p.: 6–8. 22. p.: 6–10. 40. p.: 8–24. 55. p.: 16–32. 59. p.: 17–37

Kiállítások: –, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Zubai Gábor: – Az első tizenöt perc nagyon sikeresen alakult nekünk, a Vasasnak éppen ellenkezőleg. Örömteli volt látni Győri Alexa teljesítményét a kapuban, valamint azt, hogy a megbeszélt helyzetekből sikerült gólokat szereznünk. Viszont hamarabb elfáradtunk, mint az előző találkozókon.

Konkoly Csaba: – Ezen a mérkőzésen igazából csak a gólkülönbség volt a kérdéses. Az első játékrész végére sikerült úgy kézilabdázni, amivel ez a különbség kialakult. A szünet után úgy játszottunk, ahogyan az öltözőben megbeszéltük.

Szombaton játsszák

16.00: NEKA–Kozármisleny KA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE

Szerdán játszották

DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár KC 33–22

Mol Esztergom–Moyra-Budaörs 32–19

Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 24–35

Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC 14–39