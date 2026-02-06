Az újoncok meccsén korábbi csapata ellen küzd a kisvárdai Lippai Tibor

NEM TEKINTHETŐ ALAPEMBERNEK a 2025–2026-os évadban a kisvárdai Lippai Tibor, nyolc mérkőzésen is csereként lépett pályára, de összességében 24 élvonalbeli fellépésnél tart, így ha az NB I 21. fordulójának pénteki nyitó meccsén lehetőséghez jut, meglesz neki a 25. is. Ráadásul ehhez a mérföldkőhöz korábbi csapata, a Kazincbarcika elleni bajnokin érkezhet a belső védő, aki a 2022–2023-as idényt töltötte a borsodi együttesnél, azóta már harmadik éve szülővárosa csapatának, a Kisvárdának a játékosa.

„Szépek az emlékeim a kazincbarcikai időszakomról, ott lettem profi labdarúgó, és az abban az évben nyújtott teljesítmény alapján figyeltek fel rám Kisvárdán, onnan vezetett az utam az élvonalba – mondta lapunk érdeklődésére a 28 éves labdarúgó. – Nem telt el azóta sok idő, de a játékoskeret és a vezetőség is kicserélődött Kazincbarcikán, senki sincs már ott azok közül, akikkel együtt futballoztam, valamint a szakmai stáb is teljesen átalakult. Más volt a helyzet tavaly, amikor az NB II-es meccsre némi nosztalgiával tértem vissza Kazincbarcikára ellenfélként, és annak is örültem, hogy velünk együtt ők jutottak fel, ráadásul éppen Kisvárdán, az egy egyes döntetlen után ünnepelhettek. Jó volt látni az akkor még ismerős arcok közül néhányat. Amikor a Kazincbarcika labdarúgója voltam, nem gondoltam volna, hogy élvonalbeli lesz a klub, akkor még az NB II-ben szerepeltünk újoncként, ennélfogva a bennmaradás volt a célunk. Füzesgyarmatról igazoltam Kazincbarcikára, valószínűleg az egymás elleni NB III-as meccsen figyeltek fel rám, Varga Attila vezetőedzőnél, majd a váltás után Csábi Józsefnél is rendszeresen játszottam, sokat fejlődtem abban az időszakban.”

Ahogyan az utóbbi időben a válogatottban rivaldafénybe kerülő játékosok, Varga Barnabás vagy Lukács Dániel esetében beszédtéma volt, hogy későn kapták meg a lehetőséget, talán Lippai Tiborról is elmondható, hamarabb is elérkezhetett volna az élvonalbeli bemutatkozás ideje, mint 2023-ban, csaknem 26 évesen.

„Valamiért így alakult, utánpótláskorúként is többször rám sütötték, későn érő típus vagyok. Most már tudom, vigyáznom kell magamra és a kondíciómra is, gyakran kihasználom a klub adta lehetőségeket, gyógytornára járok, hogy a hátizmaimat erősítsem, míg csütörtökön a téli szünetben megműtött ujjam rehabilitációja miatt jártam terápiás kezelésen.”

Mire lehet számítani a két újonc összecsapásán, és milyen szerep juthat beszélgetőpartnerünknek? Túltette már magát az MTK (2–3) elleni öngólján, amely akkor eldöntötte a három pont sorsát?

„A Kazincbarcika meglepően jól kezdte a tavaszi szezont, figyelmeztető az MTK elleni győzelme, bár az ősszel is ez volt a helyzet, akkor is a fővárosi kék-fehérek elleni, ugyancsak három egyes sikere után találkoztunk vele. Akkor nyertünk egy nullára, de cseppet sem volt könnyű a helyzetünk, most sem lesz az, ebben biztos vagyok. Az idén még nem győztünk, ránk férne már a siker. Ami engem illet, védőt ritkán cserélnek az edzők, de mindig úgy készülök, hogy az adott meccsen rám kerül a sor. Az MTK ellen történtek megviseltek, nem is elsősorban az öngólom, mert van olyan, hogy menteni akarunk, és bepattan rólunk a labda a kapuba, hanem az, hogy azonnal javíthattam volna a másik oldalon, de kihagytam a hatalmas helyzetemet. A meccs után az öltözőben elnézést kértem a társaimtól, akik vigasztaltak és tartották bennem a lelket, nagyban hozzásegítve ahhoz, hogy túl tudjam magam tenni a történteken.”

NB I

21. FORDULÓ

17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!