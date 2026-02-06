Megműtötték Jakob Ingebrigtsen Achilles-inát

Achilles-ín-műtét miatt hosszú kihagyás vár Jakob Ingebrigtsenre, a norvégok kétszeres olimpiai bajnok atlétájára.
A 25 éves sportoló pénteken közösségi oldalán közölte, hogy megoperálták a lábát, mivel a régóta fennálló probléma miatt évek óta sok edzést és versenyt ki kellett hagynia.
„A műtét rendben zajlott, megkönnyebbültem, hogy a sok, bizonytalanságban töltött hónap után a gyógyulás útjára léptem” – írta a kétszeres világbajnok, aki Tokióban 1500, Párizsban pedig 5000 méteren nyert olimpiai aranyérmet.
