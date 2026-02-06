A jövő bajnokait díjazták a Héraklész Gálán

Nemzeti Sportrádió

2026.02.06.
Fotó: Török Attila
A budapesti Millenáris adott otthont a Héraklész Gálának, ahol a feltörekvő, tehetséges magyar fiatal sportolókat méltatták és díjazták.

A jövő csillagairól, a legtehetségesebb fiatalokról szólt a péntek este a Millenárison. A Héraklész Gálán a díjazottak kilenc olimpiai bajnok példaképtől vehették át a tavalyi teljesítményükért járó különböző díjakat, kilenc kategóriában összesen 121-en részesültek elismerésben.

„Nyugodt szívvel mondhatom, hogy ez a gála különleges alkalom az állami sportirányításnak. A fiatalok kétezerhuszonötben nemcsak a jövőt képviselték, hanem berúgták az ajtót a világbajnoki és Európa-bajnoki címekkel. Úgy gondolom, hogy nemzetközi viszonylatban is egyedülálló az az életpálya-modell, amit a magyar állam a fiataloknak tud adni az olyan támogatásokkal, aminek a része a Gerevich Aladár Sportösztöndíj és a Sportcsillagok Ösztöndíj vagy a Honvédség Sportszázada is” – mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

„A Héraklész Program jelentőségét akkor tudjuk felmérni, ha eljátszunk a gondolattal, mi lenne, ha nem lenne, ilyen legutóbb huszonöt éve volt – mondta Baji Balázs, a Sportintézet főigazgatója. – A program az elmúlt években teljesen új lendületet kapott, ami a fiatalokat hozzásegítette olyan teljesítményekhez, amiket itt ma ünneplünk. Az itt ülőktől azt várjuk, hogy a brisbane-i olimpián a magyar sport gerincét jelentsék.”

A beszédeket követően a különböző kategóriák díjazottjait szólították a színpadra. A női egyéni kategóriában a 16 évesen már a felnőttek között Eb-ezüstöt nyerő kerékpáros, Molnár Noémi lett az első, a férfiaknál Lévai Levente Európa-bajnok birkózó nyert. Az egyéni sportágak női csapatai kategóriában a Holló Hanna Havadi, Jeszkel Panna, Mészáros Anna, Moór Mirtill női kajaknégyes, a férfiaknál a felnőttek között is vb-bronzérmet nyerő Juhász István Dávid és Kollár Kristóf kenu kettes lett az első. Az egyéni sportágak mix kategóriájában a Major Veronika, Nagy Ákos Károly sportlövőduó lett az első.

Fotó: Török Attila

A klasszikus csapatsportoknál a díjazottak közül a nők esetében a jégkorongozók lettek az elsők, a férfiaknál az Eb-ezüstérmes vízilabdázók végeztek az élen. A Héraklész Program női csillaga díjat a 10 kilométeren Európa-bajnok úszó, Mihályvári-Farkas Viktória kapta meg, a férfi csillag Kurucz Levente lett, aki Nádas Bence oldalán 2025-ben vb-címet ünnepelhetett K-2 500 méteren.

 

