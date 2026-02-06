A Csíkszereda bejelentette Tajti Mátyás szerződtetését

A 27 éves, a jelenlegi idényben hét NB I-es meccsen egy gólt szerző Tajti szabadon igazolhatóként csatlakozott a székelyföldi klubhoz.

A korábban a Barcelona akadémiáján is pallérozódó középpályás 2023 nyarán érkezett Újpestre friss kupagyőztesként Zalaegerszegről. A 27 éves játékos a negyedik kerületben 53 mérkőzésen lépett pályára, öt gólt szerzett, és kiosztott négy gólpasszt is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)

Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda – Románia)

Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)