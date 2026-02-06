Nemzeti Sportrádió

A Csíkszereda bejelentette Tajti Mátyás szerződtetését

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.02.06. 17:33
null
Fotó: FB/FK Csíkszereda
Címkék
FK Csíkszereda Csíkszereda Újpest FC Tajti Mátyás Superliga
Hét nappal Újpestről való távozását követően a román labdarúgó-élvonalban (Superliga) érdekelt FK Csíkszereda bejelentette Tajti Mátyás szerződtetését.

A 27 éves, a jelenlegi idényben hét NB I-es meccsen egy gólt szerző Tajti szabadon igazolhatóként csatlakozott a székelyföldi klubhoz.

A korábban a Barcelona akadémiáján is pallérozódó középpályás 2023 nyarán érkezett Újpestre friss kupagyőztesként Zalaegerszegről. A 27 éves játékos a negyedik kerületben 53 mérkőzésen lépett pályára, öt gólt szerzett, és kiosztott négy gólpasszt is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: 
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda – Románia)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál) 

 

FK Csíkszereda Csíkszereda Újpest FC Tajti Mátyás Superliga
Legfrissebb hírek

Hivatalos: Kleinheisler László a Csíkszereda játékosa lett

Légiósok
Tegnap, 9:52

Másodszor nyert idegenben, és egy helyet előrébb lépett a Csíkszereda

Minden más foci
2026.02.04. 16:55

A DVSC-nek elege lett Rúsz Márton játékvezetőből

Labdarúgó NB I
2026.02.03. 09:56

Távozik a Csíkszereda középső védője – hivatalos

Minden más foci
2026.02.02. 12:56

Szakadó hóban kapott ki a Csíkszereda Bukarestben

Minden más foci
2026.02.01. 21:03

Sergio Navarro: Amikor öt percet kell várni egy tizenegyes lecsekkolására, annak már semmi köze a futballhoz

Labdarúgó NB I
2026.02.01. 08:43

A mérkőzés szünetében bemutatták, Arne Maier immár az Újpest játékosa

Labdarúgó NB I
2026.01.31. 22:51

Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

Labdarúgó NB I
2026.01.31. 20:23
Ezek is érdekelhetik