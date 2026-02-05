ZTE: eladják a brazil légióst, Baktinak is van kérője – NS-infó

Ugyanez igaz az U21-es válogatott Bakti Balázsra, aki a héten is Zalaegerszegen készült, de a 21 éves középpályást a szlovén másodosztályban élen álló NK Nafta szerződtetné. Mint ismeretes, a ZTE előző tulajdonosa, Végh Gábor és sportigazgatója, Sallói István jelenleg a lendvai klubot irányítják, ők főszerepet játszottak abban, hogy a Zalaegerszeg előbb kölcsönbe, majd tavaly végleg szerződtette Baktit a Puskás Akadémiától, aki a tavaszt már Lendván töltheti, de egyelőre kérdéses, mikor csatlakozik a Naftához, és az is, hogy végleg vagy csak kölcsönbe távozik – erről még folynak az egyeztetések a klubok között. Bakti ebben az idényben 13 NB I-es meccsen egy gólt szerzett a ZTE-ben.

A ZTE-hez kapcsolódó hír, hogy a 18 éves nigériai Isaac Chukwudi után a napokban újabb játékost igazolt a klub a vármegyei bajnokságban szereplő második csapatához, a 20 éves, U20-as kolumbiai válogatott védőt, Dario Bonillát, aki hazája másodosztályából, az Orsomarso SC-től érkezett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), Garai Zétény (FC Ajka), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg). Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: –

Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bakti Balázs (NK Nafta – Szlovénia), Diego Borges (brazil)