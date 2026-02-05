Nemzeti Sportrádió

ZTE: eladják a brazil légióst, Baktinak is van kérője – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.02.05. 09:30
Bakti Balázs (67) távozhat Zalaegerszegről (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
ZTE Diego Borges magyar átigazolás Bakti Balázs
A Nemzeti Sport értesülései szerint hamarosan változásokat jelenthet be keretében a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata.

 

A Nemzeti Sport külföldi forrásból úgy értesült, hogy a ZTE FC megállapodott az egyik kérővel a brazil védő, Diego Borges átigazolásáról. Az egyelőre kérdéses, hogy a több ajánlat közül, amelyiket a ZTE kapott a 21 éves játékosért, végül melyiket fogadta el a klub. 

Korábban jeleztük, hogy az amerikai Sporting Kansas City 1 millió dollár körüli ajánlatot tett az NB I-ben eddig mindössze hat meccsen szerepelt, ősszel érkezett játékosért. Ugyanakkor Amerikából a Colorado Rapids, míg Európából a belga Gent érdeklődéséről lehetett hallani vele kapcsolatban. A múlt héten a Nemzeti Sport kérdésére Berta Csaba, a ZTE FC cégvezetője is elismerte, hogy élénk az érdeklődés Borges iránt, és elképzelhető, hogy értékesíti a klub a játékjogát. Információink szerint a megállapodás megszületett, jelenleg folyamatban van az átigazolás adminisztratív része, de amíg ez nem zárul le, Borges továbbra is Zalaegerszegen készül.

Labdarúgó NB II
2026.01.30. 17:13

Próbajátékosok sora a ZTE-nél, eladhatják az egyik brazilt

Berta Csaba cégvezető lapunknak megerősítette, hogy a nigériai Isaac Chukwudit szerződtették a második csapathoz – lehetnek még változások.

 

Ugyanez igaz az U21-es válogatott Bakti Balázsra, aki a héten is Zalaegerszegen készült, de a 21 éves középpályást a szlovén másodosztályban élen álló NK Nafta szerződtetné. Mint ismeretes, a ZTE előző tulajdonosa, Végh Gábor és sportigazgatója, Sallói István jelenleg a lendvai klubot irányítják, ők főszerepet játszottak abban, hogy a Zalaegerszeg előbb kölcsönbe, majd tavaly végleg szerződtette Baktit a Puskás Akadémiától, aki a tavaszt már Lendván töltheti, de egyelőre kérdéses, mikor csatlakozik a Naftához, és az is, hogy végleg vagy csak kölcsönbe távozik – erről még folynak az egyeztetések a klubok között. Bakti ebben az idényben 13 NB I-es meccsen egy gólt szerzett a ZTE-ben.

A ZTE-hez kapcsolódó hír, hogy a 18 éves nigériai Isaac Chukwudi után a napokban újabb játékost igazolt a klub a vármegyei bajnokságban szereplő második csapatához, a 20 éves, U20-as kolumbiai válogatott védőt, Dario Bonillát, aki hazája másodosztályából, az Orsomarso SC-től érkezett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), Garai Zétény (FC Ajka), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg). Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek:
Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bakti Balázs (NK Nafta – Szlovénia), Diego Borges (brazil) 

 

