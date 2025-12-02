Íme, a 15. NB I-es forduló válogatottja a Nemzeti Sportnál

Nemzeti Sportrádió

2025.12.02.
NB I labdarúgó NB I a forduló válogatottja
A 15. NB I-es forduló válogatottja a Nemzeti Sporton a forduló labdarúgójával, játékvezetőjével és átlagnézőszámával.

 

 

A 15. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

SZAPPANOS 7 (Puskás Akadémia)

TÓTH R. 7 (ETO FC)

CIPETIC 7 (Kisvárda Master Good)

VÁRKONYI 7 (ZTE FC)

STEFULJ 7 (ETO FC)

NAGY K. 7 (Kisvárda Master Good)

SZENDREI N. 7 (ZTE FC)

BÁNÁTI 7 (ETO FC)

BÍRÓ B. 7 (Kisvárda Master Good)

KOCSIS D. 7 (Debreceni VSC)

GORDICS 7 (Debreceni VSC)

A forduló játékvezetője: Derdák Marcell 9 – Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergely (Kazincbarcika–Diósgyőr)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SZENDREI Norbert 7 (ZTE FC)

A középpályás végig nagyszerűen futballozott, rengeteget futott, igazi vezére volt a ZTE-nek. Több jó passzal és szereléssel vétette észre magát, majd kiélezett szituációban, gól nélküli állásnál, a hosszabbításban volt eredményes a Paksi FC ellen – bajnoki idénybeli első gólját szerezte, ennél jobbkor nem is találhatott volna be…

3365 – A 15. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

4454 – AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

15. FORDULÓ
November 28., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC 0–3
November 29., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–0
Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1
ETO FC–MTK Budapest 3–0
November 30., vasárnap
Kisvárda Master Good–Újpest FC 3–0
Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2

   
  1. Debreceni VSC

15

8

4

3

25–19

+6

28

  2. Ferencvárosi TC

14

7

4

3

30–17

+13

25

  3. Paksi FC

15

6

6

3

32–24

+8

24

  4. Kisvárda

14

7

2

5

18–22

–4

23

  5. ETO FC Győr

14

6

5

3

27–15

+12

23

  6. Puskás Akadémia

15

6

4

5

21–20

+1

22

  7. MTK Budapest

15

6

2

7

28–29

–1

20

  8. Zalaegerszegi TE

15

5

4

6

23–22

+1

19

  9. Újpest FC

15

4

4

7

21–26

–5

16

10. Diósgyőri VTK

15

3

6

6

21–27

–6

15

11. Nyíregyháza

15

3

5

7

18–29

–11

14

12. Kazincbarcika

14

3

2

9

14–28

–14

11

AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

