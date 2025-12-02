Íme, a 15. NB I-es forduló válogatottja a Nemzeti Sportnál
A 15. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
SZAPPANOS 7 (Puskás Akadémia)
–
TÓTH R. 7 (ETO FC)
CIPETIC 7 (Kisvárda Master Good)
VÁRKONYI 7 (ZTE FC)
STEFULJ 7 (ETO FC)
–
NAGY K. 7 (Kisvárda Master Good)
SZENDREI N. 7 (ZTE FC)
BÁNÁTI 7 (ETO FC)
BÍRÓ B. 7 (Kisvárda Master Good)
–
KOCSIS D. 7 (Debreceni VSC)
GORDICS 7 (Debreceni VSC)
A forduló játékvezetője: Derdák Marcell 9 – Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergely (Kazincbarcika–Diósgyőr)
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SZENDREI Norbert 7 (ZTE FC)
A középpályás végig nagyszerűen futballozott, rengeteget futott, igazi vezére volt a ZTE-nek. Több jó passzal és szereléssel vétette észre magát, majd kiélezett szituációban, gól nélküli állásnál, a hosszabbításban volt eredményes a Paksi FC ellen – bajnoki idénybeli első gólját szerezte, ennél jobbkor nem is találhatott volna be…
3365 – A 15. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA
4454 – AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA
15. FORDULÓ
November 28., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC 0–3
November 29., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–0
Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1
ETO FC–MTK Budapest 3–0
November 30., vasárnap
Kisvárda Master Good–Újpest FC 3–0
Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2
|1. Debreceni VSC
15
8
4
3
25–19
+6
28
|2. Ferencvárosi TC
14
7
4
3
30–17
+13
25
|3. Paksi FC
15
6
6
3
32–24
+8
24
|4. Kisvárda
14
7
2
5
18–22
–4
23
|5. ETO FC Győr
14
6
5
3
27–15
+12
23
|6. Puskás Akadémia
15
6
4
5
21–20
+1
22
|7. MTK Budapest
15
6
2
7
28–29
–1
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|10. Diósgyőri VTK
15
3
6
6
21–27
–6
15
|11. Nyíregyháza
15
3
5
7
18–29
–11
14
|12. Kazincbarcika
14
3
2
9
14–28
–14
11
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.