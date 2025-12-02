Íme, a 15. NB I-es forduló válogatottja a Nemzeti Sportnál

A 15. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

SZAPPANOS 7 (Puskás Akadémia)

–

TÓTH R. 7 (ETO FC)

CIPETIC 7 (Kisvárda Master Good)

VÁRKONYI 7 (ZTE FC)

STEFULJ 7 (ETO FC)

–

NAGY K. 7 (Kisvárda Master Good)

SZENDREI N. 7 (ZTE FC)

BÁNÁTI 7 (ETO FC)

BÍRÓ B. 7 (Kisvárda Master Good)

–

KOCSIS D. 7 (Debreceni VSC)

GORDICS 7 (Debreceni VSC)

A forduló játékvezetője: Derdák Marcell 9 – Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergely (Kazincbarcika–Diósgyőr)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SZENDREI Norbert 7 (ZTE FC)

A középpályás végig nagyszerűen futballozott, rengeteget futott, igazi vezére volt a ZTE-nek. Több jó passzal és szereléssel vétette észre magát, majd kiélezett szituációban, gól nélküli állásnál, a hosszabbításban volt eredményes a Paksi FC ellen – bajnoki idénybeli első gólját szerezte, ennél jobbkor nem is találhatott volna be…

3365 – A 15. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

4454 – AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

15. FORDULÓ

November 28., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC 0–3

November 29., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–0

Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1

ETO FC–MTK Budapest 3–0

November 30., vasárnap

Kisvárda Master Good–Újpest FC 3–0

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2

1. Debreceni VSC 15 8 4 3 25–19 +6 28 2. Ferencvárosi TC 14 7 4 3 30–17 +13 25 3. Paksi FC 15 6 6 3 32–24 +8 24 4. Kisvárda 14 7 2 5 18–22 –4 23 5. ETO FC Győr 14 6 5 3 27–15 +12 23 6. Puskás Akadémia 15 6 4 5 21–20 +1 22 7. MTK Budapest 15 6 2 7 28–29 –1 20 8. Zalaegerszegi TE 15 5 4 6 23–22 +1 19 9. Újpest FC 15 4 4 7 21–26 –5 16 10. Diósgyőri VTK 15 3 6 6 21–27 –6 15 11. Nyíregyháza 15 3 5 7 18–29 –11 14 12. Kazincbarcika 14 3 2 9 14–28 –14 11 AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.