Nemzeti Sportrádió

Tíz évre eltiltott az MLSZ egy 14 éves labdarúgót

V. J.V. J.
2026.01.31. 13:39
Illusztráció: Getty Images
futsal erőszak eltiltás
Az MLSZ Heves vármegyei Fegyelmi Bizottsága 10 évre szóló eltiltást szabott ki egy 14 éves labdarúgóra – írja a Heol.

A Heves vármegyei hírportál beszámolója szerint január 24-én, a gyöngyösi Vályi Nagy Károly Tornacsarnokban rendezett Gyöngyöstarjáni RE–Domoszló SK U15-ös megyei futsalbajnoki 22. percében a játékvezető kiállította a domoszlói csapat kapusát, Sidló Sándor Balázst. A piros lap felmutatását követően a 14 éves játékos „részt vett a nézők között kialakult konfliktusos helyzetben, melynek során súlyos, erőszakos cselekményeket követett el”. A mérkőzés ezután már csak néhány percre folytatódott, majd 2–4-es állásnál idő előtt véget ért, s 3–0-s gólkülönbséggel a gyöngyöstarjániaknak ítélték a győzelmet.

A történtek következményeként az MLSZ Heves vármegyei Fegyelmi Bizottsága tíz évre, 2036. január 24-ig eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. Klubját egy szurkolójának a mérkőzés rendjét megzavaró rendbontó cselekménye miatt 50 ezer forintra megbüntették.

Sidló nagypályás és a futsal szakágban is játszott a domoszlóiaknál. A jelenlegi idény során 20 mérkőzésen 7 sárga lapot kapott, most pedig „kiérdemelte” első – és jó ideig utolsó – pirosát is. A korábbi években egyetlen lapot sem mutattak fel neki.

 

