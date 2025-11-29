Nemzeti Sportrádió

A ZTE utolsó pillanatban szerzett góllal győzte le a Paksot

2025.11.29. 14:26
Fotó: Kovács Péter
ZTE közvetítés Paks Zalaegerszeg
A labdarúgó NB I 15. fordulójában a Zalaegerszeg a Paksot fogadta, és bár több lehetősége volt a hazaiaknak, úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel ér véget a meccs, ám a ZTE Szendrei Norbert utolsó pillanatban szerzett góljával otthon tartotta a három pontot.

LABDARÚGÓ NB I
A 15. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–0
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. 1871 néző. Vezette: Zierkelbach Péter.
Gólszerző: Szendrei N. (90+3.)

Egy nagy hiányzót lehetett felfedezni a Zalaegerszeg Paks elleni kezdőcsapatában, ugyanis Skribek Alen, a csapat legeredményesebb játékosa nem volt ott a keretben. Nos, nem eltiltás vagy sérülés volt az ok, ő a tolnaiak kölcsönjátékosaként szerepel a zalaiaknál, s a két klub megegyezése szerint nem játszhat a Paks ellen, így kénytelen volt a VIP-ből nézi a találkozót. 

Ott volt viszont elöl szokás szerint Joao Victor és Maxsuell Alegria, akik mozgékonyságukkal, gyorsaságukkal rengeteg problémát okoztak a vendég védőknek. Labdaszerzés után sok ígéretes helyzet adódott a két brazil előtt, azonban a paksi tizenhatoshoz érve rendre hibáztak, így odalett a nagy lehetőség. Habár Osváth Attila és Zeke Márió aktívan segített a támadásokat a két szélen, inkább a ZTE akarata érvényesült, de nagy gólhelyzet nem alakult ki. Böde Dániel nem sok használható labdát kapott a társaktól, így a rutinos csatár kénytelen volt visszalépkedni, ha játékba akart avatkozni. A 35. percben Kiss Bence remek szlalom végén centiméterekkel lőtt a jobb felső sarok mellé, majd nem sokkal később megdolgoztatta Kovácsik Ádámot. S ha már Kiss Bence, habár nem ez az elsődleges feladata, rengeteg labdát szerzett a fizikálisan erősebb paksiaktól, nagy munkát végzett. A hazaiak teljes mértékben átvették az irányítást, a félidő végén kétszer is közel jártak a vezetéshez előbb Maxsuell Alegria lövését védte Kovácsik Ádám, majd Várkonyi Bence fejese után Zeke Márió a gólvonalról mentett.

A fordulás után mindkét kapusnak rögtön feladata akadt, előbb Böde Dániel dolgoztatta meg Gundel-Takács Bencét, majd Bakti Balázs lövése után védett magabiztosan Kovácsik Ádám. Percekkel később Joao Victor ordító helyzetben hibázott, ziccerben lépett ki, elvitte a labdát a paksi kapus mellett, ám nem találta el az üres kaput… Az egyik humoros zalaegerszegi szurkoló csípősen meg is jegyezte: „nem baj kicsi, ha helyzet lesz belövöd…” A Paks továbbra is felrugdosta a labdákat, de azokat nem tudták megtartani a csatárok, míg hátul továbbra is sok problémát okozott a két brazil Kinyik Ákoséknak. Az eddigiekhez képest a második félidő első felében többet birtokolta a labdát a Paks, amelynek talán valamivel a bal oldala volt aktívabb, Zeke Márió folyamatosan robogott előre, és segítette a támadásokat. Nuno Campos igyekezett frissíteni a támadósorán, beküldte Daniel Limát és Krajcsovics Ábelt, előbbi rögtön nagy helyzetben léphetett volna ki, de a játékvezető némileg érthetetlenül belefújt a sípjába…  

A Zalaegerszeg a folytatásban is probléma nélkül jutott el a paksi tizenhatosig, azonban ott továbbra is hibáztak a játékosok. A 77. percben Daniel Lima találta magát száz százalékos helyzetben, rávezette a labdát Kovácsik Ádámra, aki hatalmasat védett a bal alsó sarokba tartó lövésnél. Talán már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a 90+2. percben egy szabadrúgás után Szendrei Norbert lőtt ballal a kapuba, ezzel nyert a ZTE FC, s a legutóbbi öt bajnokiján a negyedik győzelmét aratta. 

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Debreceni VSC1584325–19+628
2. Paksi FC1566332–24+824
3. Ferencvárosi TC1364328–16+1222
4. Puskás Akadémia1464420–18+222
5. MTK Budapest1462628–26+220
6. Kisvárda1362515–22–720
7. ETO FC Győr1355324–15+920
8. Zalaegerszegi TE1554623–22+119
9. Újpest FC1444621–23–216
10. Diósgyőri VTK1435620–26–614
11. Nyíregyháza Spartacus1535718–29–1114
12. Kazincbarcika1331913–27–1410

 

 

Ezek is érdekelhetik