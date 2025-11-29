A ZTE utolsó pillanatban szerzett góllal győzte le a Paksot

LABDARÚGÓ NB I
A 15. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–0
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. 1871 néző. Vezette: Zierkelbach Péter.
Gólszerző: Szendrei N. (90+3.)
Egy nagy hiányzót lehetett felfedezni a Zalaegerszeg Paks elleni kezdőcsapatában, ugyanis Skribek Alen, a csapat legeredményesebb játékosa nem volt ott a keretben. Nos, nem eltiltás vagy sérülés volt az ok, ő a tolnaiak kölcsönjátékosaként szerepel a zalaiaknál, s a két klub megegyezése szerint nem játszhat a Paks ellen, így kénytelen volt a VIP-ből nézi a találkozót.
Ott volt viszont elöl szokás szerint Joao Victor és Maxsuell Alegria, akik mozgékonyságukkal, gyorsaságukkal rengeteg problémát okoztak a vendég védőknek. Labdaszerzés után sok ígéretes helyzet adódott a két brazil előtt, azonban a paksi tizenhatoshoz érve rendre hibáztak, így odalett a nagy lehetőség. Habár Osváth Attila és Zeke Márió aktívan segített a támadásokat a két szélen, inkább a ZTE akarata érvényesült, de nagy gólhelyzet nem alakult ki. Böde Dániel nem sok használható labdát kapott a társaktól, így a rutinos csatár kénytelen volt visszalépkedni, ha játékba akart avatkozni. A 35. percben Kiss Bence remek szlalom végén centiméterekkel lőtt a jobb felső sarok mellé, majd nem sokkal később megdolgoztatta Kovácsik Ádámot. S ha már Kiss Bence, habár nem ez az elsődleges feladata, rengeteg labdát szerzett a fizikálisan erősebb paksiaktól, nagy munkát végzett. A hazaiak teljes mértékben átvették az irányítást, a félidő végén kétszer is közel jártak a vezetéshez előbb Maxsuell Alegria lövését védte Kovácsik Ádám, majd Várkonyi Bence fejese után Zeke Márió a gólvonalról mentett.
A fordulás után mindkét kapusnak rögtön feladata akadt, előbb Böde Dániel dolgoztatta meg Gundel-Takács Bencét, majd Bakti Balázs lövése után védett magabiztosan Kovácsik Ádám. Percekkel később Joao Victor ordító helyzetben hibázott, ziccerben lépett ki, elvitte a labdát a paksi kapus mellett, ám nem találta el az üres kaput… Az egyik humoros zalaegerszegi szurkoló csípősen meg is jegyezte: „nem baj kicsi, ha helyzet lesz belövöd…” A Paks továbbra is felrugdosta a labdákat, de azokat nem tudták megtartani a csatárok, míg hátul továbbra is sok problémát okozott a két brazil Kinyik Ákoséknak. Az eddigiekhez képest a második félidő első felében többet birtokolta a labdát a Paks, amelynek talán valamivel a bal oldala volt aktívabb, Zeke Márió folyamatosan robogott előre, és segítette a támadásokat. Nuno Campos igyekezett frissíteni a támadósorán, beküldte Daniel Limát és Krajcsovics Ábelt, előbbi rögtön nagy helyzetben léphetett volna ki, de a játékvezető némileg érthetetlenül belefújt a sípjába…
A Zalaegerszeg a folytatásban is probléma nélkül jutott el a paksi tizenhatosig, azonban ott továbbra is hibáztak a játékosok. A 77. percben Daniel Lima találta magát száz százalékos helyzetben, rávezette a labdát Kovácsik Ádámra, aki hatalmasat védett a bal alsó sarokba tartó lövésnél. Talán már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a 90+2. percben egy szabadrúgás után Szendrei Norbert lőtt ballal a kapuba, ezzel nyert a ZTE FC, s a legutóbbi öt bajnokiján a negyedik győzelmét aratta.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|15
|8
|4
|3
|25–19
|+6
|28
|2. Paksi FC
|15
|6
|6
|3
|32–24
|+8
|24
|3. Ferencvárosi TC
|13
|6
|4
|3
|28–16
|+12
|22
|4. Puskás Akadémia
|14
|6
|4
|4
|20–18
|+2
|22
|5. MTK Budapest
|14
|6
|2
|6
|28–26
|+2
|20
|6. Kisvárda
|13
|6
|2
|5
|15–22
|–7
|20
|7. ETO FC Győr
|13
|5
|5
|3
|24–15
|+9
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Újpest FC
|14
|4
|4
|6
|21–23
|–2
|16
|10. Diósgyőri VTK
|14
|3
|5
|6
|20–26
|–6
|14
|11. Nyíregyháza Spartacus
|15
|3
|5
|7
|18–29
|–11
|14
|12. Kazincbarcika
|13
|3
|1
|9
|13–27
|–14
|10