Világrekorder, korszakos legenda, olimpiai érmes és a jövő reménysége – tíz síugró, akire érdemes figyelni a téli olimpián

Egyre jobban törnek előre a női síugrók, és ez a milánói-cortinai olimpián is érezhető lesz, mert már nem csak normál sáncon, hanem nagysáncon is összemérik a tudásukat. Emellett változás lesz az is, hogy a férfiak klasszikus csapatversenye helyett majd úgynevezett szupercsapatversenyt rendeznek, az alpesi és az északi sízőkhöz hasonlóan négy helyett nemzetenként két ugró részvételével.

Az összesített éremtáblázatot 36-tal Norvégia vezeti, ebből 12 arany. A második helyen a tíz arannyal rendelkező finnek, majd a hét arannyal álló osztrákok következnek. A férfiaknál a legsikeresebb sportoló Matti Nykänen (Finnország) és a még mindig aktív Simon Ammann (Svájc), akik egyaránt négy aranyérmet nyertek, míg a nőknél csak egy sportolónak, Ursa Bogatajnak van egynél több első helye.

Szlovénia 2022-ben Pekingbe érkezve még soha nem nyert aranyérmet, de remek olimpiát zárt, két aranyérmet szerezve a női egyéni normál síugrásban és a vegyes csapatversenyben, és minden bizonnyal Milánóból sem távoznak üres kézzel.

FÉRFIAK

KOBAJASI RJOJU (Japán)

Leghosszabb ugrás: 252 méter

A 2022-es pekingi olimpián normál sáncon aranyérmes, nagysáncon ezüstérmes japán síugró nagy esélyes Olaszországban is. Kobajasi húszévesen, 2016-ban debütált a világkupán, azóta csaknem 250 versenyen 77 dobogós szereplést, közte 37 győzelmet ért el. Igazi világhírnevet a 2018–2019-es szezonban szerzett, amikor fölényesen elhódította az összetett világkupát, a 28 versenyből csak hétszer nem állt a dobogón, ellenben 13-at megnyert.

Egy évvel később összetett bronzérmet nyert, majd a 2021–2022-es idényben ismét az élen végzett. A 2018–2019-es idényben a Négysáncversenyen is tarolt, ő lett minden idők harmadik síugrója, aki mind a négy versenyt megnyerve érdemelte ki az összetettért járó Aranysast. Ráadásul ő rendelkezik minden idők ötödik legtöbb győzelmével (8). Kobajasié ráadásul minden idők leghosszabb ugrása, amikor 2024-ben a Red Bull segítségével nem hivatalos, 291 méteres világcsúcsot ért el.

DANIEL TSCHOFENIG (Ausztria)

Leghosszabb ugrás: 239 méter

A 23 éves osztrák 2021 óta versenyez a világkupán, de több mint 100 versenyen így is 21 éremig és kilenc győzelemig jutott el. Ő az első 21. században született síugró, aki megnyerte a Négysáncversenyt. Emellett ráadásul tavaly a világkupa összetettet is megnyerte, így a világkupa címvédőjeként érkezik az olimpiára, még ha az idei évben egyelőre „csak” két győzelemmel és négy dobogóval áll. Tschofenig tavaly tarolt, ennek köszönhetően hazájában az újságírók megválasztották az év férfi sportolójának.

ANZE LANISEK (Szlovénia)

Leghosszabb ugrás: 247.5 méter

Négy évvel ezelőtt 13. lett Pekingben Anze Lanisek, aki 2014 óta már 246 világkupaversenyen szerepelt, legjobb összetett helyezése a 2022–2023-as évben elért harmadik hely. Az összesen 11, a mostani szezonban három világkupagyőzelmet szerző szlovén az idei összetettben Tschofeniget megelőzve az 5. helyen áll. Nyert már Négysáncversenyen, valamint csapatban két aranyérmet, egy ezüstöt és két bronzot is nyert világbajnokságon. Csapatban most is a dobogó a minimális elvárás, de ha elkapja a fonalat, egyéniben is nagyot alakíthat.

STEFAN KRAFT (Ausztria)

Leghosszabb ugrás: 253.5 méter

A listánk legidősebb tagja a 32 éves Stefan Kraft. A 2012 óta versenyző osztrák ez idő alatt már 330 világkupa-viadalon állt rajthoz, melynek több mint harmadán (127) dobogós volt, 46-szor pedig nyert. Háromszor végzett a világkupa összetett élén (2017, 2020, 2024), az idei világkupa-sorozatban egyelőre csak egy győzelme van. Hosszú és sikeres karrierje során a Négysáncverseny összetettjét is kipipálta 2015-ben, míg összesen öt győzelme van ezeken a versenyeken. Már két olimpián is túl van, Dél-Koreában csapatban negyedik, egyéniben egy 13. és egy 18. hellyel zárt. Négy évvel később 10. lett normálsáncon és 13. nagysáncon, míg csapatban Ausztriával felért a csúcsra. Kraft tartotta 2017 és 2025 minden idők leghosszabb ugrásának világrekordját a norvég Vikersundban elért 253.5 méterrel.

DOMEN PREVC (Szlovénia)

Leghosszabb ugrás: 254.5 méter

Az osztrák világrekordját 2025 márciusában Domen Prevc adta át a múltnak, amikor Planicában 254.5 métert ugrott. Domen életében nem volt kérdés, hogy síugró lesz, két bátyja Cene és Peter szintén síugrók voltak, Pekingben ezüstérmet szereztek, Peter pedig vegyes csapatban aranyat is nyert, ráadásul sorozatban négyszer megválasztották Szlovénia legjobb sportolójának. Még őket is túlszárnyalhatja Domen, aki idén elképesztő teljesítménnyel vezeti a világkupa összetett versenyét. Ugyan az első hat versenyen becsúszott egy 13. hely is a négy dobogós eredmény mellé, az azt követő kilenc állomásból nyolcat megnyert egy ezüst mellett, továbbá a Négysáncversenyen is csúcsra ért, pont tíz évvel bátyja után. Karrierjében 18 világkupadiadalt tudhat magáénak, annak felét a mostani szezonban szerezte, így abszolút csúcsformában, legnagyobb esélyesként várhatja a milánói olimpiát.

NŐK

Mivel a Pekingben nyerő szlovén Ursa Bogataj visszavonult 2023-ban, így teljesen nyitott a harc az első helyért.

NIKA PREVC (Szlovénia)

Leghosszabb ugrás: 236 méter

A három fiútestvér mellett két nő is van a Prevc családban, akik közül Nika szintén síugró és szintén kiemelkedik a mezőnyből. A 20 éves versenyző testvéréhez hasonlóan világrekorder, ő is 2025 márciusában döntött rekordot a Vikersundban elért 236 méteres ugrásával. A világkupán 2022 óta szereplő Nika Prevc több mint száz versenyen indult, ezek csaknem felén (50) volt dobogós és 35-ször nyert. Neki van egy évben a legtöbb dobogós helyezése (19), és idén már 18-nál tart, így hamarosan megdöntheti korábbi rekordját. Dobogós helyezések számában (50) már ötödik a világranglistán, míg győzelmeket tekintve már most, húszévesen a második 35-tel.

A tavalyi idényben 1933 ponttal nyerte meg az összetettet, ami szintén rekord, idén már 1796-nál jár tíz versennyel a világkupa vége előtt. Az elmúlt két idény összetett versenyének élén végző szlovén idén is vezet, az eddigi 22 versenyből 14-et megnyert, míg további öt alkalommal dobogón végzett. Domenhez hasonló dominanciát mutat, könnyen lehet, hogy egyéniben és vegyes csapatban is csúcsra érnek.

TAKANASI SZARA (Japán)

Leghosszabb ugrás: 188 méter

A női síugrás legendája. A 29 éves japánnak van a legtöbb világkupaversenye, amelyen az első tíz között végzett (217, míg a második Katharina Schmidnek 173), Takanasinak van Prevccel holtversenyben a sorozatban legtöbb győzelme (10) és az egy idényben belüli legtöbb győzelme (15). Továbbá ő rendelkezik a legtöbb dobogóval (116) és a legtöbb győzelemmel is (63), ezek után természetes, hogy neki van a legtöbb összetett győzelme is (4). 15 éves kora óta, azaz 2012 óta indul a világkupán, és tehetségét megmutatja, hogy már az első évében nyert futamot.

Legutóbb viszont 2017-ben nyert és 2021 óta nem volt dobogós az összetettben, míg világkupafutamon legutóbb három évvel ezelőtt állhatott a dobogó legfelső fokára. Idén a legjobb helyezése negyedik, ezt a faluni és a klingenthali versenyen is elérte, míg legrosszabb eredménye a Villachban elért 15. hely. A 152 centiméteres japán már a 2014-es olimpián is szerepelt, Szocsiban negyedik lett, Dél-Koreában harmadik, Pekingben pedig egyéniben és csapatban is a 4. helyen végzett. Konzisztens teljesítményével az összetett 8. helyén áll, hatalmas rutinja pedig dobogóra repítheti Olaszországban.

MARUJAMA NOZOMI (Japán)

Leghosszabb ugrás: 175 méter

Az összesített rekordok szempontjából Takanasi Szarával versenyez Nika Prevc, a mostani világkupaidényben viszont egy másik japán, Marujama Nozomi személyében van kihívója a szlovénnak. A 2017 óta több mint száz világkupaversenyen induló Marujama összetettben még nem végzett egyszer sem a legjobb tízben, idén viszont hat fordulót is megnyert, további heten dobogós volt, és az első 12 fordulóig az összetettben is az élen állt. A 27 éves síugró későn robbant be, de remek idénybeli formájával az olimpián is ott van az éremesélyesek között.

SELINA FREITAG (Németország)

Leghosszabb ugrás: 202 méter

Selina Freitag Pekingben húszévesen versenyzett, egyéniben 22., csapatban 9. lett. A 2019 óta a profik között szereplő német már húsz dobogót szerzett, ebből hetet idén. Selina testvére, Richard is síugró volt, és húgához hasonlóan inkább csapatban gyűjtötte az érmeket, 2018-ban például második lett az olimpiai férfi nagysánccsapatversenyben. A német jelenleg hatodik az összetettben, győzelme azonban egyéniben még nincs, ellenben csapatban 12 versenyből hétszer is a dobogón végzett, közte három aranyéremmel.

NIKA VODAN (Szlovénia)

Leghosszabb ugrás: 193.5 méter

Nika Vodan Kriznar 17 évesen már hetedik lett Dél-Koreában, majd négy évvel később Pekingben egyéniben bronzérmet szerzett, míg a szlovén vegyes csapat tagjaként a csúcsra jutott. 164 világkupa-indulásán harminc dobogós helyezést és hat győzelmet ért. A 2020–2021-es szezonban két győzelme volt, de így is diadalmaskodott összetettben, majd a következő évben a második helyen végzett.