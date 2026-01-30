A Ludogorec lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga-rájátszásban

A Ferencváros régi ismerőssel találkozik az Európa-liga rájátszásában, hiszen a Ludogoreccel már hét mérkőzést vívott korábban: négyet a 2019–2020-as idényben, hármat pedig a mostaniban.

A budapesti együttes az eddigi hét mérkőzésből négyet megnyert, kétszer döntetlent játszott, és csak 2019. október 3-án kapott ki.

A bulgáriai odavágót február 19-én, a budapesti mérkőzést egy héttel később rendezik. A párharc továbbjutója a Portóval vagy a Bragával találkozik.

A zöld-fehérek másik lehetséges ellenfele, a Celtic így a Stuttgartot kapta. Egymással csapnak össze a Ferencváros korábbi alapszakasz-ellenfelei, a Fenerbahce a Nottinghammel, míg a Panathinaikosz a Plzennel.

A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSAI

Ludogorec (bolgár)–Ferencváros (magyar)

Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)

Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)

PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)

Celtic (skót)–Stuttgart (német)

Fenerbahce (török)–Nottingham (angol)

Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)

Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb)