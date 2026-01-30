Nemzeti Sportrádió

A Ludogorec lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga-rájátszásban

2026.01.30. 12:58
Legutóbb november hatodikán találkozott egymással a két csapat (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
UEFA Ludogorec Celtic Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros a bolgár Ludogoreccel csap össze az Európa-liga rájátszásában. Az odavágót február 19-én, a visszavágót egy héttel később játsszák.

A Ferencváros régi ismerőssel találkozik az Európa-liga rájátszásában, hiszen a Ludogoreccel már hét mérkőzést vívott korábban: négyet a 2019–2020-as idényben, hármat pedig a mostaniban.

A budapesti együttes az eddigi hét mérkőzésből négyet megnyert, kétszer döntetlent játszott, és csak 2019. október 3-án kapott ki.

A bulgáriai odavágót február 19-én, a budapesti mérkőzést egy héttel később rendezik. A párharc továbbjutója a Portóval vagy a Bragával találkozik.

A zöld-fehérek másik lehetséges ellenfele, a Celtic így a Stuttgartot kapta. Egymással csapnak össze a Ferencváros korábbi alapszakasz-ellenfelei, a Fenerbahce a Nottinghammel, míg a Panathinaikosz a Plzennel.

A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSAI
Ludogorec (bolgár)–Ferencváros (magyar)
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)
PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
Celtic (skót)–Stuttgart (német)
Fenerbahce (török)–Nottingham (angol)
Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb)

 

 

 

 

Ezek is érdekelhetik