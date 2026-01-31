Programajánló: Hivatás, család, kultúra – beszélgetés Gera Zoltánnal és Kovács „Kokó” Istvánnal

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap 14 órától Kovács „Kokó” István olimpiai bajnok és világbajnok ökölvívóval, 15 órától pedig Gera Zoltán 97-szeres magyar válogatott labdarúgóval beszélget „Igyunk egy kávét!” című sorozatának következő eseményén a veresegyházi Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciatermében (Göncz Árpád tér 1.)

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit ide kattintva lehet megtenni.

Az eseményről további részletek a Facebook-eseményben olvashatóak.