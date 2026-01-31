Programajánló: Hivatás, család, kultúra – beszélgetés Gera Zoltánnal és Kovács „Kokó” Istvánnal

Nemzeti Sportrádió

2026.01.31.
Fotó: Török Attila, Dömötör Csaba
Hivatás, család, kultúra, mindaz, ami igazán számít, és amiről ritkán hallunk ilyen közvetlen hangon – ezek lesznek a fókuszában Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter „Igyunk egy kávét!” című sorozatának következő élő eseményén, február 1-jén délután Veresegyházon.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap 14 órától Kovács „Kokó” István olimpiai bajnok és világbajnok ökölvívóval, 15 órától pedig Gera Zoltán 97-szeres magyar válogatott labdarúgóval beszélget „Igyunk egy kávét!” című sorozatának következő eseményén a veresegyházi Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciatermében (Göncz Árpád tér 1.) 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit ide kattintva lehet megtenni.

Az eseményről további részletek a Facebook-eseményben olvashatóak.

 

