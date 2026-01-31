Jurek Gábor: Tíz év nem múlik el nyomtalanul

Még szokni kell: Jurek Gábort immár az MTK Budapest labdarúgójaként láthatjuk a pályán. A 21 éves szélső gyerekkora óta a DVTK kötelékébe tartozik, a klubnál mutatkozott be az NB I-ben és vált az egyesület egyik legígéretesebb fiataljává. Csakhogy az U21-es válogatott szélső körön kívülre került az elmúlt fél évben: 14 NB I-es meccsen mindössze 483 percet kapott.

„Tíz év nem múlik el nyomtalanul – mondta lapunknak Jurek Gábor, aki január 20-án írt alá féléves kölcsönmegállapodást az MTK-val. – Diósgyőr az otthonom, minden oda köt, ám úgy ítéltem meg, környezetváltásra van szükségem. Az idény előtt az volt a célom, hogy berobbanjak, ám ennek éppen az ellenkezője történt velem az őszi szezonban: szinte alig kaptam játéklehetőséget. A váltás tűnt a legjobb döntésnek, és szerencsére olyan csapat keresett meg, amelynek a játékstílusa közel áll hozzám. Örülök, hogy ebben a szezonban az MTK-ban mutathatom meg magam, mivel itt nagy hangsúlyt fektetnek a kombinatív támadójátékra és a fiatalok beépítésére. A lehető legjobb helyre kerültem, igyekszem meghálálni a klub bizalmát. Az első benyomásaim nagyon jók, sok az ismerős, barátságos a hangulat.”

Jurek Gábor már a bemutatkozáson is túl van: a Kisvárda elleni idegenbeli bajnoki utolsó fél órájában játszott, jó megmozdulásaira is szükség volt a 3–2-es győzelemhez.

„Nagyon örültem, hogy mindössze néhány edzés után játéklehetőséget kaptam, és hozzá tudtam tenni a magamét a győzelemhez: jobb oldali beadásom után került a labda a kapuba. Azt azért sajnálom, hogy öngólként lett elkönyvelve, de bízom benne, hogy hamarosan már a statisztikában is fel lesz tüntetve, hogy góllal vagy gólpasszal segítettem a csapatot.”

Erre szombaton minden esélye meglesz, együttese otthonában ugyanis a tabellán utolsó helyen álló Kazincbarcika vendégeskedik.

„Kötelező győzelmek csak papíron léteznek az NB I-ben, a valóságban nincs lefutott meccs – bárki meglephet bárkit. A Kazincbarcika utolsó helyezettként szorult helyzetben van, mindent bevet majd, hogy pontokat szerezzen, úgyhogy jól kell játszanunk ahhoz, hogy megmutatkozzon a két csapat közötti különbség. Remek lenne hat ponttal indítani az évet.”

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió)