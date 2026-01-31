Nemzeti Sportrádió

Jurek Gábor: Tíz év nem múlik el nyomtalanul

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
Vágólapra másolva!
2026.01.31. 07:59
null
Jurek Gábor már bajnoki mérkőzésen is bemutatkozott az MTK szerelésében – gólt érő passza volt! (Fotó: mtkbudapest.hu)
Címkék
Jurek Gábor MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I
A DVTK-ban nevelkedett Jurek Gábor immár az MTK Budapest szerelésében bizonyít – a Kazincbarcika ellen is pályán lehet.

Még szokni kell: Jurek Gábort immár az MTK Budapest labdarúgójaként láthatjuk a pályán. A 21 éves szélső gyerekkora óta a DVTK kötelékébe tartozik, a klubnál mutatkozott be az NB I-ben és vált az egyesület egyik legígéretesebb fiataljává. Csakhogy az U21-es válogatott szélső körön kívülre került az elmúlt fél évben: 14 NB I-es meccsen mindössze 483 percet kapott.

„Tíz év nem múlik el nyomtalanul – mondta lapunknak Jurek Gábor, aki január 20-án írt alá féléves kölcsönmegállapodást az MTK-val. – Diósgyőr az otthonom, minden oda köt, ám úgy ítéltem meg, környezetváltásra van szükségem. Az idény előtt az volt a célom, hogy berobbanjak, ám ennek éppen az ellenkezője történt velem az őszi szezonban: szinte alig kaptam játéklehetőséget. A váltás tűnt a legjobb döntésnek, és szerencsére olyan csapat keresett meg, amelynek a játékstílusa közel áll hozzám. Örülök, hogy ebben a szezonban az MTK-ban mutathatom meg magam, mivel itt nagy hangsúlyt fektetnek a kombinatív támadójátékra és a fiatalok beépítésére. A lehető legjobb helyre kerültem, igyekszem meghálálni a klub bizalmát. Az első benyomásaim nagyon jók, sok az ismerős, barátságos a hangulat.”

Jurek Gábor már a bemutatkozáson is túl van: a Kisvárda elleni idegenbeli bajnoki utolsó fél órájában játszott, jó megmozdulásaira is szükség volt a 3–2-es győzelemhez. 

„Nagyon örültem, hogy mindössze néhány edzés után játéklehetőséget kaptam, és hozzá tudtam tenni a magamét a győzelemhez: jobb oldali beadásom után került a labda a kapuba. Azt azért sajnálom, hogy öngólként lett elkönyvelve, de bízom benne, hogy hamarosan már a statisztikában is fel lesz tüntetve, hogy góllal vagy gólpasszal segítettem a csapatot.”

Erre szombaton minden esélye meglesz, együttese otthonában ugyanis a tabellán utolsó helyen álló Kazincbarcika vendégeskedik.

„Kötelező győzelmek csak papíron léteznek az NB I-ben, a valóságban nincs lefutott meccs – bárki meglephet bárkit. A Kazincbarcika utolsó helyezettként szorult helyzetben van, mindent bevet majd, hogy pontokat szerezzen, úgyhogy jól kell játszanunk ahhoz, hogy megmutatkozzon a két csapat közötti különbség. Remek lenne hat ponttal indítani az évet.”

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) 
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

19

11

5

3

39–18

+21

38

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14

36

  3. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15

34

  4. Debreceni VSC

19

10

4

5

29–23

+6

34

  5. Puskás Akadémia

19

8

4

7

25–25

0

28

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8

27

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4

27

  8. MTK Budapest

19

7

3

9

36–39

–3

24

  9. Újpest FC

19

6

5

8

28–33

–5

23

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7

18

11. Nyíregyháza 

19

3

6

10

20–35

–15

15

12. Kazincbarcika

19

3

2

14

17–39

–22

11

 

 

Jurek Gábor MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I
Legfrissebb hírek

A ZTE végleg megszerezte Skribek Alent – hivatalos

Labdarúgó NB I
1 órája

Három év után először játszik Böde nélkül a Paks a Ferencváros ellen

Labdarúgó NB I
1 órája

Tajti Mátyás távozott Újpestről – hivatalos

Labdarúgó NB I
12 órája

Hivatalos: bejelentette az Újpest Gradisar érkezését

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:05

Kovácsik Ádám: A dobogós helyezéshez a rangadós sikerek is kellenek

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:54

A Sky értesülése szerint a Rapid első körben elutasította az FTC ajánlatát Bolla Bendegúzért

Labdarúgó NB I
2026.01.29. 20:21

Világi Bálint: Legyünk öt éven belül stabil európai kupaszereplők

Labdarúgó NB I
2026.01.29. 12:20

Nyíregyháza után Csehország – aláírt a válogatott középpályás

Labdarúgó NB I
2026.01.29. 10:32
Ezek is érdekelhetik