Jurek Gábor: Tíz év nem múlik el nyomtalanul
Még szokni kell: Jurek Gábort immár az MTK Budapest labdarúgójaként láthatjuk a pályán. A 21 éves szélső gyerekkora óta a DVTK kötelékébe tartozik, a klubnál mutatkozott be az NB I-ben és vált az egyesület egyik legígéretesebb fiataljává. Csakhogy az U21-es válogatott szélső körön kívülre került az elmúlt fél évben: 14 NB I-es meccsen mindössze 483 percet kapott.
„Tíz év nem múlik el nyomtalanul – mondta lapunknak Jurek Gábor, aki január 20-án írt alá féléves kölcsönmegállapodást az MTK-val. – Diósgyőr az otthonom, minden oda köt, ám úgy ítéltem meg, környezetváltásra van szükségem. Az idény előtt az volt a célom, hogy berobbanjak, ám ennek éppen az ellenkezője történt velem az őszi szezonban: szinte alig kaptam játéklehetőséget. A váltás tűnt a legjobb döntésnek, és szerencsére olyan csapat keresett meg, amelynek a játékstílusa közel áll hozzám. Örülök, hogy ebben a szezonban az MTK-ban mutathatom meg magam, mivel itt nagy hangsúlyt fektetnek a kombinatív támadójátékra és a fiatalok beépítésére. A lehető legjobb helyre kerültem, igyekszem meghálálni a klub bizalmát. Az első benyomásaim nagyon jók, sok az ismerős, barátságos a hangulat.”
Jurek Gábor már a bemutatkozáson is túl van: a Kisvárda elleni idegenbeli bajnoki utolsó fél órájában játszott, jó megmozdulásaira is szükség volt a 3–2-es győzelemhez.
„Nagyon örültem, hogy mindössze néhány edzés után játéklehetőséget kaptam, és hozzá tudtam tenni a magamét a győzelemhez: jobb oldali beadásom után került a labda a kapuba. Azt azért sajnálom, hogy öngólként lett elkönyvelve, de bízom benne, hogy hamarosan már a statisztikában is fel lesz tüntetve, hogy góllal vagy gólpasszal segítettem a csapatot.”
Erre szombaton minden esélye meglesz, együttese otthonában ugyanis a tabellán utolsó helyen álló Kazincbarcika vendégeskedik.
„Kötelező győzelmek csak papíron léteznek az NB I-ben, a valóságban nincs lefutott meccs – bárki meglephet bárkit. A Kazincbarcika utolsó helyezettként szorult helyzetben van, mindent bevet majd, hogy pontokat szerezzen, úgyhogy jól kell játszanunk ahhoz, hogy megmutatkozzon a két csapat közötti különbség. Remek lenne hat ponttal indítani az évet.”
LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
19
11
5
3
39–18
+21
38
|2. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|3. Ferencvárosi TC
19
10
4
5
36–21
+15
34
|4. Debreceni VSC
19
10
4
5
29–23
+6
34
|5. Puskás Akadémia
19
8
4
7
25–25
0
28
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. Zalaegerszegi TE
19
7
6
6
30–26
+4
27
|8. MTK Budapest
19
7
3
9
36–39
–3
24
|9. Újpest FC
19
6
5
8
28–33
–5
23
|10. Diósgyőri VTK
19
4
6
9
26–33
–7
18
|11. Nyíregyháza
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
19
3
2
14
17–39
–22
11