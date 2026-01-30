Nemzeti Sportrádió

Tajti Mátyás távozott Újpestről – hivatalos

2026.01.30. 23:21
Tajti Mátyás már nem az Újpest játékosa (Fotó: ujpestfc.hu)
Az Újpest FC pénteken a honlapján közölte, hogy Tajti Mátyás közös megegyezéssel távozik a klubtól.

Az Újpest a közleményben megjegyezte, Tajti Mátyás Székelyföldön folytatja pályafutását, és ugyan még új klubja nem jelentette be az érkezését, mint lapunk korábban megírta, Csíkszeredára vezet az útja.

Kleinheislerrel és Tajtival is megegyezett a Csíkszereda, előbbitől még várják az aláírást – NS-infó

A román bajnokság 14. helyezettjének elnöke, Szondy Zoltán lapunknak megerősítette a megállapodásokat.

A korábban a Barcelona akadémiáján is pallérozódó középpályás 2023 nyarán érkezett Újpestre friss kupagyőztesként Zalaegerszegről. A 27 éves játékos a negyedik kerületben 53 mérkőzésen lépett pályára, ezeken öt gólt szerzett, és kiosztott négy gólpasszt is – az idényben hét bajnokin egyszer talált be, valamint pályára lépett egy kupameccsen is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda? – Románia)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál) 
*Az őszi szezon közben.

 

Ezek is érdekelhetik