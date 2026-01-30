BL-sorsolás: ismét összecsap egymással a Benfica és a Real Madrid!

Az alapszakasz első nyolc helyezettje, az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham, az FC Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City már biztosította helyét a nyolcaddöntőben, hozzájuk csatlakozik majd további nyolc együttes, amelynek a rájátszásból kell kiharcolnia a továbbjutást.

A nyoni sorsoláson minden egyes kiemelt csapat az alapszakaszban elért helyezések alapján előre meghatározva két ellenfél közül kaphatott ellenfelet, így eldőlt, hogy a rekordgyőztes Real Madrid ismét azzal a Benficával találkozik, amelytől az alapszakasz utolsó körében 4–2-es vereséget szenvedett, és emiatt kicsúszott a legjobb nyolc közül.

A címvédő Paris Saint-Germain francia vetélytársával, a Monacóval találkozik, míg a tavalyi döntős Internazionale a Bodö/Glimttel mérkőzik meg. A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayra a Juventus vár, a Dortmund az Atalantával, az Olympiakosz a Leverkusennel, a Bruges az Atlético Madriddal, a Qarabag pedig a Newcastle-lel találkozik februárban.

A párharcok első mérkőzéseit február 17-18-án rendezik, a visszavágókat pedig egy héttel később. A nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntőkre pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

A BAJNOKOK LIGÁJA RÁJÁTSZÁSÁNAK PÁROSÍTÁSAI

Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz)

Galatasaray (török)–Juventus (olasz)

Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol)

Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia)

Qarabag (azeri)–Newcastle (angol)

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol)

Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

* Az elsőként feltüntetett csapat kezdi hazai pályán a párharcot