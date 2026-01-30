Hivatalos: bejelentette az Újpest Gradisar érkezését

Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport információi, Nejc Gradisar aláírt Újpesten – közölte honlapján a fővárosi klub. A háromszoros szlovén válogatott Gradisar korábban már szerepelt az NB I-ben, 2024 és 2025 között a Fehérvár játékosa volt.

„Nejc Gradisar személyében kiváló befejezőcsatárt sikerült Újpestre hozni, aki magasságával és erőszakosságával azt a fajta játékot nyújtja, amire szükségünk van a büntetőterületen belül, ráadásul ismeri a magyar közeget is” – mondta a klub honlapjának Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.

A 23 éves játékos a tavaszi szezonban kölcsönben futballozik a Megyeri úton, de a klubnak opciós joga van játékjogának esetleges későbbi megvásárlására.