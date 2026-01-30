Nemzeti Sportrádió

Hivatalos: bejelentette az Újpest Gradisar érkezését

2026.01.30. 10:05
Nejc Gradisar aláírt Újpesten (Fotó: Réti Zsolt/Újpest FC)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC pénteken bejelentette, hogy kölcsönvette Nejc Gradisart a tavaszi szezonra az egyiptomi Al-Ahlitól.

 

Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport információi, Nejc Gradisar aláírt Újpesten – közölte honlapján a fővárosi klub. A háromszoros szlovén válogatott Gradisar korábban már szerepelt az NB I-ben, 2024 és 2025 között a Fehérvár játékosa volt. 

„Nejc Gradisar személyében kiváló befejezőcsatárt sikerült Újpestre hozni, aki magasságával és erőszakosságával azt a fajta játékot nyújtja, amire szükségünk van a büntetőterületen belül, ráadásul ismeri a magyar közeget is” – mondta a klub honlapjának Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.

A 23 éves játékos a tavaszi szezonban kölcsönben futballozik a Megyeri úton, de a klubnak opciós joga van játékjogának esetleges későbbi megvásárlására.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)
*Az őszi szezon közben.

 

