Hivatalos: bejelentette az Újpest Gradisar érkezését

Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport információi, Nejc Gradisar aláírt Újpesten – közölte honlapján a fővárosi klub. A háromszoros szlovén válogatott Gradisar korábban már szerepelt az NB I-ben, 2024 és 2025 között a Fehérvár játékosa volt.
„Nejc Gradisar személyében kiváló befejezőcsatárt sikerült Újpestre hozni, aki magasságával és erőszakosságával azt a fajta játékot nyújtja, amire szükségünk van a büntetőterületen belül, ráadásul ismeri a magyar közeget is” – mondta a klub honlapjának Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.
A 23 éves játékos a tavaszi szezonban kölcsönben futballozik a Megyeri úton, de a klubnak opciós joga van játékjogának esetleges későbbi megvásárlására.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)
*Az őszi szezon közben.