Örökre kitilthatják azt, aki verekedik a Madison Square Gardenben

2026.01.31. 14:31
A világ egyik leghíresebb sportcsarnoka, a New York-i Madison Square Garden működtetői kijelentették, egy életre kitilthatják a létesítményből azokat, akik erőszakos jelenetekbe keverednek egy eseményen.

Az MSG azt követően adott ki erről egy közleményt, hogy egy profi ökölvívó mérkőzést megelőző mérlegelésen verekedés tört ki a két sportoló családja között.

„Az MSG-ben semmilyen rendezvényen nem toleráljuk az erőszakot, beleértve a jégkorongot, kosárlabdát, bokszot, vagy koncerteket. Ha bármely személy erőszakos cselekményt követ el, függetlenül attól, hogy az esemény résztvevője vagy látogatója, akkor életre szóló eltiltást kap” – olvasható a kommünikében.

A szervezőknek nem lesz könnyű dolguk a következő napokban, hiszen mind a szombati bokszmérkőzés, mind a vasárnapi New York Knicks–Los Angeles Lakers összecsapás telt házas lesz, utóbbin ráadásul jó eséllyel utoljára lép parkettre a legendás arénában LeBron James.

 

