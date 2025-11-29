Senkinek sem jó döntetlen a borsodi rangadón – nem bírt egymással a Kazincbarcika és a DVTK

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1 (1–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1504 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Meszhi (31.), ill. Mucsányi Márk (25.)

A borsodi rangadót a pályaválasztó, a változatlanul a mezőkövesdi albérletben játszó Kazincbarcika várta rosszabb előjellel, három vereség után próbált nyerni, pontot szerezni, mégpedig részben megújított védelemmel. Sós Bence sérülése és Varazdat Harojan szerződésbontása miatt (a védő, ha marad, akkor sem játszhatott volna az öt sárga lapja miatt), két olyan játékos – Deutsch László és Rácz László – került be a hátsó alakzatba, aki eddig egyaránt három bajnokin kapott lehetőséget, mégpedig csereként, s most először voltak kezdők az utolsó helyezett csapatnál. A sárga-kékeknél az eltiltása után visszakerült a kezdőbe Mihajlo Meszhi, viszont a gólerős támadó, a korábban a DVTK-ban is megforduló Könyves Norbert csak kispados volt.

A Diósgyőr szakvezetője, Vladimir Radenkovics tőle szokatlan módon ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára, de ez talán nem akkora csoda, a DVTK hat napja az MTK Budapestet négy góllal legyőzte. Hasonlóra az eddigi 47 bajnokit felölelő vezetőedzői működése alatt egyszer volt példa: a most zajló évad 5. fordulójában, a Nyíregyházát idegenben legyőző kezdőcsapat a következő körben is ugyanaz maradt, akkor a siker után hazai döntetlen jött az eredménysorban.

A DVTK-nak nemcsak az összetétele, a felállása is megegyezett a múlt hetivel – 4–1–4–1 –, ám volt némi érdekesség: az elején, a négy középpályás közül Aboubakar Keita gyakran felfelé lógott ki, az ellenfél új belső védőjével, Rácz Lászlóval kereste a párharcokat, illetve próbálta megzavarni. Húsz perc sem telt el a mérkőzésből, amikor Trencsényi Bence megsérült, a cseréje nem is lehetett más, mint Könyves Norbert. A rutinos támadó jól állt be, ám az első zavarkeltésére a túloldalon egy másik remek csatár gólt érő akcióval válaszolt. Elton Acolatse a meccs során először került át a jobb oldalra, lefutotta Deutsch Lászlót, majd ziccerpasszt adott Mucsányi Márknak, aki közelről nem hibázott. Nem sokáig volt előnyben a Diósgyőr, egy szabadrúgás után Könyves Norbert lövését még védte Karlo Sentic, ám Mihajlo Meszhi a kapuba löbbölte a labdát.

A második félidőre változott a DVTK védelme, az első játékrész végén megsérülő Tamás Márk helyett Kecskés Ákos állt be. A játék ezután már halványabb volt, helyzeteket sem lehetett látni, még így is a a 70. percig a Kazincbarcika volt mezőnyfölényben, onnantól fogva pedig a Diósgyőr. A vendégek támadók becserélésével próbáltak menni a győzelemért, míg a barcikaiak a sok sárga ellenére sem változtattak, igaz, nem is igazán ült a padon olyan futballista, aki pluszminőséget vitt volna a pályára.

A mérkőzés második fele NB II-es szintet hozott, a meccs pedig igazságos döntetlent. 1–1

