A paksi győzelem csak fellángolás volt? Hármat kapott az Újpest Kisvárdán

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Újpest FC 3–0 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2120 néző. Vezette: Bognár

Gólszerző: Nagy K. (57.), Bíró B. 63.), Cipetic (80.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKSSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, de egyik csapat sem tudta átjátszani az ellenfél védelmét. Az első helyzet viszont rögtön tizenegyest eredményezett, mert a kisvárdai kapus elsodorta a labdát mellette eltoló Beridzét, a büntetőt azonban a keresztlécre lőtte Matko.

A folytatásban is maradt az élvezetes, lendületes futball, ennek ellenére kevés lehetőség adódott a játékosok előtt. Az első félidőben csak a kisvárdai hálóőrnek kellett egy alkalommal nagyot védenie, hogy megóvja kapuját a góltól, a túloldalon pedig Banait egyszer a kapufa segítette ki.

Térfélcserét követően a hazai csapat volt aktívabb, több támadást vezetett ellenfelénél, elszántsága pedig kifizetődött, mert előbb egy remek keresztlabda után Nagy Krisztián 16 méterről, majd néhány perccel később Bíró közelről lőtte ki a jobb alsó sarkot, előbbi próbálkozása a kapufáról vágódott a hálóba.

A Kisvárda vezetése abszolút megérdemelt volt, mert a kettő között Mesanovicnak is volt egy helyzete. A piros-fehérek kétgólos előnyben is kézben tartották a játék irányítását, de kapusuk hibájából majdnem szépített az Újpest, azonban Popovicsot kisegítette az egyik védője a gólvonalon.

Ezt követően viszont a továbbra is letámadó Kisvárda eldöntötte az összecsapást a harmadik góljával, ugyanis Cipetic két szép csel után éles szögből a keresztléc alá bombázott. A végén kiengedtek a hazaiak, de Popovics két bravúros védése miatt ezt sem tudta kihasználni az Újpest, amely így háromgólos vereséget szenvedett. (MTI).

Bővebb összefoglaló hamarosan.