Kovácsik Ádám: A dobogós helyezéshez a rangadós sikerek is kellenek

Rangadó után, rangadó előtt: a tavaszi rajtot a Puskás Akadémia elleni idegenbeli mérkőzés jelentette a Paksi FC-nek, vasárnap aztán a címvédő Ferencváros érkezik a tavalyi bajnoki év bronzérmeséhez. Noha az előző két felcsúti bajnokiját elvesztette az együttes (a 2024–2025-ös bajnoki évben 3–1-re, előtte pedig 5–0-ra), szombaton Horváth Kevin és Osváth Attila góljával 2–1-re győzni tudott a Pancho Arénában, és bár minden bizonnyal a múlt hetinél is nehezebb kilencven perc következik, a játékosok érthetően a legtöbbet akarják kihozni belőle.

„Nagy skalpot gyűjtöttünk a Puskás Akadémia legyőzésével, már csak azért is, mert hosszabb szünet után léptünk pályára, és bizony ilyenkor rendre szenvedni szoktunk... – mondta a csütörtöki edzés előtt a paksiak egyszeres válogatott kapusa, Kovácsik Ádám. – Rendben volt a játékunk is, az első húsz perc kimondottan parádésra sikerült, és bár a szünet után a hazai csapat némi fölényt harcolt ki, átvészeltük azt az időszakot, és megérdemelt győzelmet arattunk az erős rivális ellen. Vasárnap újabb rangadó következik, a Ferencvárossal az utóbbi időben mindig ki-ki meccset játszunk, bízom benne, hogy ezúttal is így lesz, és jó eredményt érünk el."

Való igaz, noha a Ferencváros a magyar mezőnyben mindig és mindenki ellen esélyesként lép pályára, mostanában a Paks ellen egyáltalán nem mehet biztosra, és egyáltalán nem lenne meglepetés, ha nem szerezné meg a három pontot. Tény, az előző idényben 3–2-re nyert Pakson (Lenny Joseph 94. perben szerzett találatával), ám az előző két mérkőzésén kikapott (2–0-ra és 3–1-re), és ősszel, a bajnokság első körében is meg kellett elégednie a 2–2-es döntetlennel a Groupama Arénában.

„Hogy van-e jelentősége a Fradi ETO elleni múlt heti bajnoki vereségének? Olyan szempontból mindenképpen, hogy így mögöttünk van, míg győzelem esetén fordított lenne a helyzet... – mondta még Kovácsik Ádám. – Hogy a vereség után milyen lelki állapotban van a játékosok, miként hat rájuk a hétközi, Nottingham Forest elleni Európa-liga-találkozó, legyen az ő gondjuk, mi magunkra figyelünk. Ahogy már említettem, az utóbbi időben ebben a párharcban bármi megtörténhet, annak ellenére, hogy papíron a rivális mindig esélyesebb. A két klub lehetőségeit bármilyen tekintetben összehasonlítjuk, az összevetésből nem a Paks kerül ki győztesen, de mindent megteszünk a bravúr érdekében. Sok mérkőzés van még hátra, de minél több pontot akarunk szerezni, hogy a bajnokság végén is ott legyünk a dobogón!"

LABDARÚGÓ NB I

A 20. FORDULÓ PROGRAMJA

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)