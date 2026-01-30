Kovácsik Ádám: A dobogós helyezéshez a rangadós sikerek is kellenek

Nemzeti Sportrádió

2026.01.30.
Kovácsik Ádám tizenhét bajnoki mérkőzésen védte a Paksi FC kapuját a 2025–2026-os idényben (Fotó: Dömötör Csaba)
A Ferencváros minden tekintetben kiemelkedik a magyar mezőnyből Kovácsik Ádám szerint, a paksiak kapusa ennek ellenére bízik benne, ahogy az utóbbi időben nemegyszer, vasárnap is sikerül borítani a papírformát a címvédő ellen.

Rangadó után, rangadó előtt: a tavaszi rajtot a Puskás Akadémia elleni idegenbeli mérkőzés jelentette a Paksi FC-nek, vasárnap aztán a címvédő Ferencváros érkezik a tavalyi bajnoki év bronzérmeséhez. Noha az előző két felcsúti bajnokiját elvesztette az együttes (a 2024–2025-ös bajnoki évben 3–1-re, előtte pedig 5–0-ra), szombaton Horváth Kevin és Osváth Attila góljával 2–1-re győzni tudott a Pancho Arénában, és bár minden bizonnyal a múlt hetinél is nehezebb kilencven perc következik, a játékosok érthetően a legtöbbet akarják kihozni belőle.

„Nagy skalpot gyűjtöttünk a Puskás Akadémia legyőzésével, már csak azért is, mert hosszabb szünet után léptünk pályára, és bizony ilyenkor rendre szenvedni szoktunk... – mondta a csütörtöki edzés előtt a paksiak egyszeres válogatott kapusa, Kovácsik Ádám. – Rendben volt a játékunk is, az első húsz perc kimondottan parádésra sikerült, és bár a szünet után a hazai csapat némi fölényt harcolt ki, átvészeltük azt az időszakot, és megérdemelt győzelmet arattunk az erős rivális ellen. Vasárnap újabb rangadó következik, a Ferencvárossal az utóbbi időben mindig ki-ki meccset játszunk, bízom benne, hogy ezúttal is így lesz, és jó eredményt érünk el."

Való igaz, noha a Ferencváros a magyar mezőnyben mindig és mindenki ellen esélyesként lép pályára, mostanában a Paks ellen egyáltalán nem mehet biztosra, és egyáltalán nem lenne meglepetés, ha nem szerezné meg a három pontot. Tény, az előző idényben 3–2-re nyert Pakson (Lenny Joseph 94. perben szerzett találatával), ám az előző két mérkőzésén kikapott (2–0-ra és 3–1-re), és ősszel, a bajnokság első körében is meg kellett elégednie a 2–2-es döntetlennel a Groupama Arénában.

„Hogy van-e jelentősége a Fradi ETO elleni múlt heti bajnoki vereségének? Olyan szempontból mindenképpen, hogy így mögöttünk van, míg győzelem esetén fordított lenne a helyzet... – mondta még Kovácsik Ádám. – Hogy a vereség után milyen lelki állapotban van a játékosok, miként hat rájuk a hétközi, Nottingham Forest elleni Európa-liga-találkozó, legyen az ő gondjuk, mi magunkra figyelünk. Ahogy már említettem, az utóbbi időben ebben a párharcban bármi megtörténhet, annak ellenére, hogy papíron a rivális mindig esélyesebb. A két klub lehetőségeit bármilyen tekintetben összehasonlítjuk, az összevetésből nem a Paks kerül ki győztesen, de mindent megteszünk a bravúr érdekében. Sok mérkőzés van még hátra, de minél több pontot akarunk szerezni, hogy a bajnokság végén is ott legyünk a dobogón!"

LABDARÚGÓ NB I
A 20. FORDULÓ PROGRAMJA
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC 

19

11

5

3

39–18

+21

38

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14

36

  3. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15

34

  4. Debreceni VSC

19

10

4

5

29–23

+6

34

  5. Puskás A.

19

8

4

7

25–25

0

28

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8

27

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4

27

  8. MTK Budapest

19

7

3

9

36–39

–3

24

  9. Újpest FC

19

6

5

8

28–33

–5

23

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7

18

11. Nyíregyháza 

19

3

6

10

20–35

–15

15

12. Kazincbarcika

19

3

2

14

17–39

–22

11

 

 

