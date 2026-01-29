Pénteki sportműsor: sorsolnak a BL-ben és az Európa-ligában

JANUÁR 30., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

12.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA

13.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ

20.45: Lens–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

20.30: 1. FC Köln–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

20.45: Lazio–Genoa (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Alavés (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

19. FORDULÓ

18.25: Al-Holud–Al-Naszr (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

9.45: világkupa, női lesiklás, Crans-Montana (Tv: Eurosport2)

ATLÉTIKA

9.00: Budapest-bajnokság, BOK-csarnok

DARTS

World Masters, Milton Keynes

20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

ÉSZAKI ÖSSZETETT

11.40: világkupa, női 5 km, tömegrajtos, Seefeld (Tv: Eurosport2)

12.30: világkupa, férfi 10 km, tömegrajtos, Seefeld (Tv: Eurosport1)

GOLF

PGA Tour

21.00: Farmers Insurance Open, Torrey Pines, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Svájci bajnokság

19.45: Zug–Lausanne (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

TEREPKERÉKPÁROS-VB, HULST

13.30: váltócsapatverseny (Tv: M4 Sport)

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

12.30: AlUla Tour, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

14.30: Trofeo Serra Tramuntana, férfiak, Mallorca (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING

AZ 5. HELYÉRT

15.00: Portugália–Svédország (Tv: M4 Sport)

ELŐDÖNTŐ

17.45: Németország–Horvátország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

20.30: Dánia–Izland (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

FÉRFI MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Mol Tatabánya KC–PLER-Budapest

NŐI NB I

17.00: NEKA–Győri Audi ETO KC

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE

18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák

NŐI NB I

18.00: Sopron Basket–Tarr KSC Szekszárd

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

19.30: Monaco (francia)–Virtus Bologna

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.30: Baskonia (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Panathinaikosz (görög)

NBA, ALAPSZAKASZ

Szombat, 1.30: Orlando Magic–Toronto Raptors (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 140, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI MOL MAGYAR KUPA

Négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok

Elődöntő

17.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika (Tv: Duna World)

20.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn (Tv: Duna World)

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA

SÍKROSSZ

13.00: világkupa, férfiak és nők (Tv: Eurosport1)

SÍUGRÁS

16.15: világkupa, vegyes csapat, HS 147, Willingen (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

German Masters, Berlin

14.00 és 20.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Férfi egyes, elődöntő

4.30: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Alexander Zverev (német, 3.) (Tv: Eurosport1)

9.00: Novak Djokovics (szerb, 4.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) (Tv: Eurosport1)

Vegyes páros, döntő

2.00: Gadecki, Peers (ausztrálok)–Mladenovic, Guinard (franciák) (Tv: Eurosport1)

Női páros, döntő

Szombat, 4.30: Danilina, Krunics (kazah, szerb, 7.)–Mertens, Csang Suaj (belga, kínai, 4.) (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

A 9–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

14.00: Németország–Törökország

16.00: Szerbia–Szlovákia

H-CSOPORT

18.15: Portugália–Svájc

20.15: Nagy-Britannia–Románia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Regőczy Krisztina és Sallay András

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: kosárlabda Eb-aranyérem 1955-ben és Iványi Dalma pályafutása

12.00: Bajnokok: Gurisatti Gréta. Műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor

15.00: A Nottingham–Ferencváros El-mérkőzés elemzése, a Bajnokok Ligája- és az Európa-liga-rájátszás sorsolásának értékelése. Vendég: Borsos László

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Kis Tamás, Székely Dávid

17.00: Beszámoló a Nemzeti Versenysportszövetség díjátadó gálájáról

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

17.45: Közvetítés a Németország–Horvátország férfi kézilabda Európa-bajnoki elődöntőről. Kommentátor: Jó András

19.45: Így szerepelt a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga alapszakaszában

20.15: Sorsoltak a labdarúgó Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában

20.30: Közvetítés a Dánia–Izland férfi kézilabda Európa-bajnoki elődöntőről. Kommentátor: Erdei Márk

22.15: A férfi kézilabda Európa-bajnokság elődöntőinek elemzése Marosán Györggyel

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával