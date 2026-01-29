Pénteki sportműsor: sorsolnak a BL-ben és az Európa-ligában
JANUÁR 30., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
12.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
EURÓPA-LIGA
13.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ
20.45: Lens–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
20. FORDULÓ
20.30: 1. FC Köln–Wolfsburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Lazio–Genoa (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Alavés (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
19. FORDULÓ
18.25: Al-Holud–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
9.45: világkupa, női lesiklás, Crans-Montana (Tv: Eurosport2)
ATLÉTIKA
9.00: Budapest-bajnokság, BOK-csarnok
DARTS
World Masters, Milton Keynes
20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
ÉSZAKI ÖSSZETETT
11.40: világkupa, női 5 km, tömegrajtos, Seefeld (Tv: Eurosport2)
12.30: világkupa, férfi 10 km, tömegrajtos, Seefeld (Tv: Eurosport1)
GOLF
PGA Tour
21.00: Farmers Insurance Open, Torrey Pines, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Svájci bajnokság
19.45: Zug–Lausanne (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
TEREPKERÉKPÁROS-VB, HULST
13.30: váltócsapatverseny (Tv: M4 Sport)
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
12.30: AlUla Tour, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.30: Trofeo Serra Tramuntana, férfiak, Mallorca (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING
AZ 5. HELYÉRT
15.00: Portugália–Svédország (Tv: M4 Sport)
ELŐDÖNTŐ
17.45: Németország–Horvátország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
20.30: Dánia–Izland (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
FÉRFI MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Mol Tatabánya KC–PLER-Budapest
NŐI NB I
17.00: NEKA–Győri Audi ETO KC
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE
18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák
NŐI NB I
18.00: Sopron Basket–Tarr KSC Szekszárd
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
19.30: Monaco (francia)–Virtus Bologna
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.30: Baskonia (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Panathinaikosz (görög)
NBA, ALAPSZAKASZ
Szombat, 1.30: Orlando Magic–Toronto Raptors (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 140, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI MOL MAGYAR KUPA
Négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok
Elődöntő
17.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika (Tv: Duna World)
20.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn (Tv: Duna World)
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA
SÍKROSSZ
13.00: világkupa, férfiak és nők (Tv: Eurosport1)
SÍUGRÁS
16.15: világkupa, vegyes csapat, HS 147, Willingen (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
German Masters, Berlin
14.00 és 20.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
Férfi egyes, elődöntő
4.30: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Alexander Zverev (német, 3.) (Tv: Eurosport1)
9.00: Novak Djokovics (szerb, 4.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) (Tv: Eurosport1)
Vegyes páros, döntő
2.00: Gadecki, Peers (ausztrálok)–Mladenovic, Guinard (franciák) (Tv: Eurosport1)
Női páros, döntő
Szombat, 4.30: Danilina, Krunics (kazah, szerb, 7.)–Mertens, Csang Suaj (belga, kínai, 4.) (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ
A 9–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
14.00: Németország–Törökország
16.00: Szerbia–Szlovákia
H-CSOPORT
18.15: Portugália–Svájc
20.15: Nagy-Britannia–Románia
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Regőczy Krisztina és Sallay András
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: kosárlabda Eb-aranyérem 1955-ben és Iványi Dalma pályafutása
12.00: Bajnokok: Gurisatti Gréta. Műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor
15.00: A Nottingham–Ferencváros El-mérkőzés elemzése, a Bajnokok Ligája- és az Európa-liga-rájátszás sorsolásának értékelése. Vendég: Borsos László
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Kis Tamás, Székely Dávid
17.00: Beszámoló a Nemzeti Versenysportszövetség díjátadó gálájáról
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
17.45: Közvetítés a Németország–Horvátország férfi kézilabda Európa-bajnoki elődöntőről. Kommentátor: Jó András
19.45: Így szerepelt a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga alapszakaszában
20.15: Sorsoltak a labdarúgó Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában
20.30: Közvetítés a Dánia–Izland férfi kézilabda Európa-bajnoki elődöntőről. Kommentátor: Erdei Márk
22.15: A férfi kézilabda Európa-bajnokság elődöntőinek elemzése Marosán Györggyel
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával