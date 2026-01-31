Vívás: Gachályi és Nagy is bronzérmes a kairói junior-világkupán

Egy-egy tuson múlt a magyar házidöntő a nagy és erős mezőnyű kairói női párbajtőr junior-világkupaversenyen. A sérülése után visszatérő, korosztályos vb-ezüstérmes Nagy Blanka máris igazolta, hogy minden a legnagyobb rendben vele. Veretlen csoportkör után, csupa sima győzelemmel jutott el Serra Bendegúz debreceni tanítványa a legjobb nyolcig, ahol egyetlen tussal verte orosz ellenfelét. Az elődöntőben azonban ugyancsak egy tus döntött, de ezúttal ellene, 15:14-re kapott ki Blanka az olasz Cafassótól.

A hazai szövetség (MVSZ) beszámolója szerint a másik kiemelkedő ígéretünk, a szezon során remeklő Gachályi Gréta ismét nagyszerűen vívott, és ő is a bronzéremig jutott. A válogatott edző László István és Peterdi András tanítványa tán még Blankánál is magabiztosabban jutott el a dobogóig, és ugyancsak egy találattal maradt le az aranyasszóról, 15:14-es vereséget szenvedett az amerikai Korfontától.

Így a két magyar lány állt a dobogó harmadik fokán Egyiptomban.

A dobogósok mellett a legjobb 32-ig jutott Kozma Laura és Sárvári Rita, a többiek korábban búcsúztak.

Eredmények. Junior női párbajtőr egyéni világkupaverseny, Kairó, 211 induló.

A csoportmérkőzéseken:

Nagy Blanka 6 győzelem/0 vereség, Gachályi Gréta 5/1, Kozma Laura 5/1, Lengyel Luca 4/2, Sárvári Rita 4/2, Terhes Hanna 3/2, Rónaszéki Izabella 3/3, Rózsás Júlia 3/3, Nagy Emma 3/3. Lehoczky Csenge 3/3, Horváth Lotti 2/3 (továbbjutottak), Lengyel Nóra 1/4 (kiesett)

A legjobb 128 közé jutásért:

Horváth–Kandil (egyiptomi) 15:13, Rónaszéki–Lee (amerikai) 9:10.

A legjobb 64 közé jutásért:

Sárvári–Lengyel 15:6, Kozma–Jurkova (cseh) 15:13, Nagy B.–Soliman (egyiptomi) 15:8, Gachályi–Clain (francia) 15:8, Rózsás–Zsao (kínai) 11:15, Terhes–Medijeva (azeri) 13:15, Lehoczky–Korfonta (amerikai) 8:15, Nagy E.–Csercseszova (orosz) 11:15, Horváth–Descamps (francia9 13:15

A legjobb 32 közé jutásért:

Sárvári–Larkina (orosz) 15:14, Kozma–Maklaj-Semjakina (ukrán) 15:9, Nagy B.–Fricke (német) 15:12, Gachályi–Yang (amerikai) 15:10

A legjobb 16 közé jutásért:

Nagy B.–Kozma 15:11, Gachályi–Tarin (francia) 15:9, Sárvári–Hillier (brit) 11:15

Nyolcaddöntő:

Nagy B.–Badea (román) 15:10, Gachályi–Fallon (amerikai) 15:12

Negyeddöntő:

Nagy B.–Samenova (orosz) 15:14, Gachályi–Szereda (ukrán) 15:10

Elődöntő:

Nagy B.–Cafasso (olasz) 14:15, Gachályi–Korfonta (amerikai) 14:15



Végeredmény: 1. Jolie Korfonta (amerikai), 2. Natalya Cafasso (olasz), 3. Nagy Blanka (edző: Serra Bendegúz, válogatott edző: László István) és Gachályi Gréta (edző: László István és Peterdi András, válogatott edző: László István), …22. Kozma Laura, …28. Sárvári Rita, …83. Lengyel Luca, …95. Terhes Hanna, …102. Nagy Emma, …111. Rózsás Júlia, …113. Lehoczky Csenge, …117. Horváth Lotti, …137. Rónaszéki Izabella, …168. Lengyel Nóra.

(Kiemelt képen balról: Gachályi Gréta és Nagy Blanka Forrás: hunfencing.hu)