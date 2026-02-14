Kosár: Szabó-Haklits Márk megtalálta a számítását a Stella Azzurrában

Mint arról beszámoltunk, három győzelemmel és egy vereséggel az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a harmadik helyen zárta a Székesfehérváron rendezett korosztályos nemzetközi tornát, a Szent István-kupát, amelyen a hagyományoknak megfelelően ismét rendkívül rangos mezőny gyűlt össze. A Moosz Milán vezette magyar együttes a bolgárokat és a letteket is simán verte, majd a finnektől kiélezett meccsen kikapott, míg a bronzéremért a mieink a spanyol klubcsapat, a Joventut Badalona ellen újra magabiztosan nyertek. A tapasztalatokról Szabó-Haklits Márkot, a nemzeti csapat kulcsjátékosainak egyikét kérdeztük.

„A decemberi, ostravai Olimpiai Reménységek Versenyén, majd most legutóbb a Szent István-kupán is minőségi ellenfelekkel találkoztunk, és ezek a meccsek fizikailag, technikailag és taktikailag is jól felkészítenek minket a nyári Eb-re – kezdte a 2011-es születésű hátvéd az Utánpótlássportnak. – Ami a saját játékunkat illeti: jól haladunk az építkezéssel, a csapat kezd egyre inkább összeszokni pályán és azon kívül is. A jelen állapotunkban még viszonylag sok a hiba a játékunkban, akadnak javítanivalók, de úgy érzem, összességében pozitív az irány.

Ha így folytatjuk, és sikerül tökéletesíteni a részleteket, akkor a nyáron majd tényleg készen állva vághatunk neki az Európa-bajnokságnak.

Márk egyike azon kevés játékosnak az U16-os válogatott keretéből, aki külföldön játszik. Immár a második éve a neves olasz klubnál, a Stella Azzura Románál pallérozódik.

Mindig is szerettem volna kipróbálni magam külföldön, így amikor két éve jött ez a római lehetőség, nem sokat haboztam, azonnal lecsaptam rá.

Az elején kicsit nehéz volt, amíg megbarátkoztam az olasz nyelvvel, illetve megszoktam az itteni játékstílust, de egy-két hónap elteltével már otthon is éreztem magam. Azt tudni kell, hogy az olasz kosárlabdastílus alapvetően jóval gyorsabb, intenzívebb, mint a magyar. Otthon nagyobb hangsúlyt kapnak a technikai és taktikai dolgok, míg itt a fizikalitásra, a gyorsaságra épül minden.

Mindent egybevéve, nagyon jól érzem magam Rómában, próbálom minden egyes nap feszegetni a saját határaimat, a legjobbamat nyújtani, ezáltal jobb és jobb játékossá válni.

Az elmúlt másfél évben rengeteget fejlődtem: fizikailag erősödtem, keményebbé és gyorsabbá váltam, illetve a védekezésem is jóval hatékonyabb lett. Az U15-ös és az U17-es csapatban is rendszeresen játszom az olasz korosztályos bajnokságban. A fiatalabbaknál viszonylag nagy szerepem van, sokat játszhatok, míg az idősebbeknél főleg kiegészítő játékosként számítanak rám. Hál’istennek nekem és a csapatnak is jól megy a játék, az U15-ösökkel például mindössze egyetlen vereséggel állunk, és a szezon végén szeretnénk mindenképpen a legjobb négy közé jutni.”

Szabó-Haklits Márk Forrás: Slovenia Ball

A fiatal Szentpéterfáról, egy kis vasi faluból származik, és ott is kezdett el kosárlabdázni. Igazi sportos családban nőtt fel, ugyanis apukája és anyukája is kosárlabdázott, majd aztán mindketten edzőként kezdtek el dolgozni.

„Kézenfekvő választásnak bizonyult a kosárlabdasport. Gyerekkoromban több helyen is megfordultam: a kezdetekben először nyilván otthon, Szentpéterfán játszottam, hat-hét évesen Szombathelyen is kipróbáltam magam, majd kilencévesen kerültem a zalaegerszegi Ricsillába, két évre rá pedig Pécsen, a Rátgéber Akadémiánál kötöttem ki.

Emiatt elég hamar, már tizenegyévesen el kell szakadnom a családtól, és rá voltam kényszerülve arra, hogy már nagyon fiatalon önállósodjak.

Összesen két és fél szezont töltöttem Pécsen, ahol serdülőbajnokok is lettünk, és utána döntöttem úgy, hogy külföldre igazolok, és a római kaland pedig eddig remekül sült el.”

(Kiemelt kép forrása: Cz.Basketball/Facebook)