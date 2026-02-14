NB I: Zalaegerszeg–Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 0–1 (0–1) – ÉLŐ

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 17 óra (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Káprály

Gólszerző: Ötvös (13.)

Kiállítva: I. Cissé (25., FTC)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 88. meccsük jön a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 17 zalai sikert, 22 döntetlent és 48 FTC-győzelmet mutat. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen 2004 óta nem játszottak 0–0-t, sőt, négy alkalommal 8 találat volt a meccsükön, a gólátlag 3.4/mérkőzés.

♦ Ősszel az Üllői útra utolsó helyezettként érkező ZTE meglepetésre 2–1-re győzni tudott a Groupama Arénában, megtörve ezzel az FTC elleni 6 meccses nyeretlenségi szériáját, amelynek során 5-ször kikapott tőle, 1-szer pedig ikszelt.

♦ A zalai vármegyeszékhelyen 45 bajnokin találkoztak, a hazaiak szemszögéből 12 győzelem, 14 iksz és 19 vereség a mérleg, tehát itt is a fővárosiak állnak jobban. Az FTC az előző 15 évben csupán egyszer maradt alul Egerszegen, 2023 márciusában, amikor Ubochioma Meshack góljával 1–0-ra nyertek a hazaiak. Az azóta lejátszott 4 zalai találkozójukon a kék-fehérek mindig legkevesebb 2 gólt kaptak az FTC-től, és közben csak egyszer úszták meg vereség nélkül, tavaly februárban (2–2). Legutóbb, 2025 áprilisában a Ferencváros Szalai Gábor fejesével, majd Matheus Saldanha lövésével csak az utolsó negyedórában tudta kiharcolni a győzelmet (0–2).

♦ A ZTE az előző 9 bajnokijából csupán egyet vesztett el – 2 körrel ezelőtt otthon a Szpari ellen (0–1) –, mi több, ezekből 2 döntetlen mellett a maradék 6-ot nullára nyerte meg.

♦ Az FTC a Nyíregyházával együtt nem vesztett pontot az előző 2 fordulóban, ráadásul közben gólt sem kapott. A 16. forduló után először áll újra a tabella élén, ahol több győzelmével előzi meg az ugyancsak 40 pontos ETO-t.

♦ A Zalaegerszeg otthon gyengébben teljesít, mint házon kívül, 3–3–4-es mérlegével csak 9. a hazai tabellán.

♦ A Ferencváros egyedüli veretlen csapatként, 8 vidéki győzelemmel és 2 fővárosi döntetlennel, 19–5-ös gólkülönbséggel fölényesen vezeti a vendégtáblázatot.

