Erste Liga: távozott a címvédő Gyergyói HK vezetőedzője

A közleményben kiemelték, hogy a finn tréner az elmúlt szezonban történelmi sikereket ért el az együttessel: irányításával megnyerték a román Szuperkupát, a Román Kupát, a romániai bajnokságot és az Erste Ligát is. A most futó évadban azonban az első két trófeát nem sikerült megvédeni, és a szakvezetés úgy látja, hogy „a csapat nem találja azt a győztes arculatot, amely a múlt szezonban és az idény elején jellemezte”.

A Román Kupa elődöntőjében elszenvedett vereséget követően a klub vezetősége a helyzetet mérlegelve úgy döntött, változtatásra van szükség, és megköszönik az edző eddigi munkáját.

A vasárnapi székely rangadón – amely román bajnoki lesz – a csapatot már Szilassy Zoltán irányítja, aki a szezon hátralévő részében vezetőedzőként dolgozik tovább. Szilassy korábban már volt a GYHK vezetőedzője, míg az elmúlt időszakban sportigazgatóként dolgozott a klubban, így jól ismeri az együttest, és a vezetőség bízik benne, hogy irányításával sikerül megvédeni a két legfontosabb trófeát: az Erste Liga- és a romániai bajnoki címet.