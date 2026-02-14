Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: távozott a címvédő Gyergyói HK vezetőedzője

V. J./MTIV. J./MTI
2026.02.14. 15:58
null
Markus Juurikkala (Fotó: GYHK)
Címkék
Gyergyói HK férfi jégkorong Erste Liga
A jégkorong Erste Ligában címvédő Gyergyói HK bejelentette, hogy Markus Juurikkala már nem a csapat vezetőedzője.

A közleményben kiemelték, hogy a finn tréner az elmúlt szezonban történelmi sikereket ért el az együttessel: irányításával megnyerték a román Szuperkupát, a Román Kupát, a romániai bajnokságot és az Erste Ligát is. A most futó évadban azonban az első két trófeát nem sikerült megvédeni, és a szakvezetés úgy látja, hogy „a csapat nem találja azt a győztes arculatot, amely a múlt szezonban és az idény elején jellemezte”.

A Román Kupa elődöntőjében elszenvedett vereséget követően a klub vezetősége a helyzetet mérlegelve úgy döntött, változtatásra van szükség, és megköszönik az edző eddigi munkáját.

A vasárnapi székely rangadón – amely román bajnoki lesz – a csapatot már Szilassy Zoltán irányítja, aki a szezon hátralévő részében vezetőedzőként dolgozik tovább. Szilassy korábban már volt a GYHK vezetőedzője, míg az elmúlt időszakban sportigazgatóként dolgozott a klubban, így jól ismeri az együttest, és a vezetőség bízik benne, hogy irányításával sikerül megvédeni a két legfontosabb trófeát: az Erste Liga- és a romániai bajnoki címet.

 

Gyergyói HK férfi jégkorong Erste Liga
Legfrissebb hírek

Svéd siker Szlovákia ellen az olimpia férfi jégkorongtornáján

Téli olimpia 2026
2 órája

Csütörtökön kialakulhat az elődöntő mezőnye a jégkorong ob I-ben

Jégkorong
2026.02.12. 10:54

A Gyergyó nagyon megverte a Brassót az Erste Liga rangadóján

Jégkorong
2026.01.28. 19:56

Téli olimpia 2026, férfi jégkorongtorna – adatbank

Téli sportok
2026.01.27. 13:56

Erste Liga: a Brassó a DEAC legyőzésével megnyerte az alapszakaszt

Jégkorong
2026.01.25. 20:51

Erste Liga: öt gólt szerezve nyert a ligaelső Brassó, Gyergyóban maradt alul a DEAC

Jégkorong
2026.01.23. 20:13

Erste Liga: bővülhet a sorozat mezőnye

Jégkorong
2026.01.22. 17:39

Erste Liga: gólokban gazdag meccsen győzött a Csíkszereda Brassóban

Jégkorong
2026.01.18. 19:14
Ezek is érdekelhetik