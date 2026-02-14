Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: óvást nyújtottak be a finnek Klaebo keddi aranyérme miatt

M. B.M. B.
2026.02.14. 15:25
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia sífutás Finnország óvás
A Finn Síszövetség és a Finn Olimpiai Bizottság megóvta a sífutók klasszikus sprintversenyét, amelyet még kedden rendeztek – írja a norvég VG.

Mint ismert, a futamot a férfiaknál Johannes Hösflot Klaebo nyerte, megelőzve az amerikai Ben Ogdent, valamint honfitársát, Oskar Vikét – a finn Lauri Vuorinen a negyedik helyen ért célba. A verseny során a norvégok megkérdezték a FIS-t, hogy használhatnak-e ragadós hengereket a sílécek előkészítésénél. A nemzetközi szövetség rábólintott, dacára annak, hogy a hengerek eredetileg nem szerepeltek az engedélyezett segédeszközök listáján. Már országok ezzel szemben nem kérdeztek rá a szóban forgó eszközre, s így szerintük a norvégok előnyre tettek szert. 

Hasonló panasz tárgya az is, hogy míg folyadékok nem voltak engedélyezettek a sílécek előkészítésénél, addig az amerikaiak bevittek egy üveg ragasztóeltávolító szert a verseny területére. Az amerikaiak utólag elismerték, hogy hibát követtek el a folyadék bevitelével, de leszögezték, hogy azt csak a léceket előkészítők kezeinek tisztítására használták.

„Maga a FIS is elismerte, hogy hibáztak, s mindez tisztességtelen előnyhöz juttatott két országot úgy, hogy a többiek ezzel nem voltak képben. Ez elfogadhatatlan, és az nem elég, hogy csupán elismerjék a hibát és elnézést kérjenek” – idézi Marleena Valtasolát, a Finn Síszövetség elnökét a már említett norvég lap.

Ezzel együtt meglepő lenne, ha az illetékesek helyt adnának az óvásnak.

„A norvégok semmilyen hibát nem követtek el. Megkérdezték, hogy használhatják-e ezeket az eszközöket, és engedélyt kaptak rá. Ha valaki hibázott, az én vagyok” – így Michael Lamplot versenyigazgató, aki a norvég közmédiának nyilatkozott.  

Mindeközben a norvég TV2 szakértőjeként közreműködő Petter Skinstad korábbi sífutó egyenesen nevetségesnek találta az óvást.

„Itt a hunyó a FIS, amely rábólintott a norvég kérésre, amelynek egyébként sem volt hatása a végeredményre. Én azt tanácsolnám a finneknek, hogy foglalkozzanak a saját síléceikkel, mivel rég láttam ennyire csalódást keltő eredményeket a sífutás egyik nagyágyújának számító nemzettől” – mondta.

 

