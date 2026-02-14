Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a műkorcsolya első kazah győztese negyedmillió dollárt kap

2026.02.14. 15:41
Mihail Sajdorov negyedmillió dollárt kap az olimpiai aranyért (Fotó: AFP)
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 műkorcsolya
Műkorcsolyában először avattak kazah győztest – a milánói-cortinai téli olimpián a férfiak küzdelmét péntek este megnyerő – Mihail Sajdorov személyében, akinek a bravúros első helyért hazájában magas állami kitüntetés és pénzjutalom is jár.

 

Az aranyérmet kiváló kűrjével kiérdemlő Sajdorovnak a volt szovjet köztársaság elnöke is azonnal gratulált, és amint arról a sports.kz kazah portál beszámolt, Kaszim-Zsomart Tokajev az egyik legmagasabb állami kitüntetésben részesítette a 21 éves sportolót. Emellett a tavalyi világbajnokságon ezüstérmes műkorcsolyázó 250 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat is kapott olimpiai győzelméért.

Kazah sportoló 1994 óta először érdemelt ki aranyérmet téli játékokon. Több mint három évtizede Vlagyimir Szmirnov sífutó győzött az 50 kilométeres távon.

A portál tudósításában megemlítette, hogy Sajdorov, aki ötszörös kazah bajnok, hatévesen kezdett korcsolyázni szülővárosában, Almatiban, edzőként dolgozó édesapja irányításával. A mostani olimpiára az az orosz Alekszej Urmanov készítette fel, aki 1994-ben, Lillehammerben olimpiát nyert férfi műkorcsolyában.

