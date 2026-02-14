Marco Rossi: Szoboszlainak gyerekkori álma volt a Real Madrid

„Dominik jelenleg a Liverpool és a Premier League egyik legjobb játékosa. Kiemelkedő színvonalat képvisel és rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Mint az európai labdarúgás egyik legjobbja, nem meglepő, hogy számos klub lesz érdekelt a szerződtetésében” – fogalmazott Marco Rossi.

A magyar nemzeti együttes olasz mesterét a Szoboszlait a Real Madriddal összeboronáló pletykákkal kapcsolatban is megkérdezték.

„Nem tudom, mi fog történi, feltéve, hogy a Real Madrid tényleg szeretné szerződtetni őt. Egy biztos, a pályafutása szempontjából előrelépés lenne a madridi transzfer. Tudomásom szerint Dominik gyerekkori álma a Real Madrid volt, s van annyira jó és közvetlen a kapcsolatom vele, hogy ezt elmondhatom. Azzal a céllal kezdett el gyerekként futballozni, hogy egy nap a Real Madridban játszhasson” – mondta Rossi, hozzátéve, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a sokoldalú magyar játékos klubot is vált a közeljövőben.

„Azt nem tudom, hogy Dominik most szeretne-e Madridba szerződni, főleg úgy nem, hogy jelenleg a Premier League egyik nagyágyújának számító Liverpoolt erősíti. Egy ekkora váltás a saját döntése mellett a klubjától is függ” – jelentette ki Rossi.

A 61 éves szakember a beszélgetés zárásaként leszögezte, hogy végső soron bármi megtörténhet, de ez kizárólag Szoboszlain múlik.

„A gyerekkori álom valóra váltásának a gondolata mindig ott fog motoszkálni az ember fejében, s szerintem ez az egyetlen dolog, amely ráveheti Szoboszlai az esetleges váltásra. Ezzel együtt azt sem lehet kizárni, hogy végső soron a szerződéshosszabbítás mellett dönt majd, hiszen a klub rendkívül nagyra értékeli őt, s nem túlzás azt mondani, hogy kulcsfigurává nőtte ki magát a klubon belül” – zárta gondolatait Marco Rossi.

Szoboszlai Dominikot nem először boronálják össze a Real Madriddal – a legfrissebb pletykák szerint a királyi klub 30 millió fontot, valamint Eduardo Camavinga játékjogát ajánl a játékosért, akit 2028 nyaráig köt érvényes szerződés a Liverpoolhoz.