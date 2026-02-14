Nemzeti Sportrádió

Versenyen kívüli volt a murciai körverseny második szakasza

2026.02.14. 15:59
Az erős szél miatt nem versenyeztek szombaton Spanyolországban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valter Attila országúti kerékpár Bahrain Victorious
A kedvezőtlen időjárás miatt nem versenyeztek a murciai országúti kerékpáros-körverseny második, jelentősen megrövidített szakaszán, amelyen Valter Attila is részt vett.

A Vismát három idény után elhagyó magyar bringás ezen a versenyen mutatkozott be a Bahrain Victorious csapatában. Az időjárás miatt felére rövidített pénteki nyitóetapon 29. lett a spanyolországi viadalra segítőként érkezett magyar bringás, akire a mezőnnyel együtt a Murcia és Santomera közötti 178 kilométeres táv várt volna szombaton a kétnapos verseny záró szakaszán.

A változatlanul viharos erejű szél miatt azonban az etapot neutralizálták: versenyen kívül teljesítettek tíz kilométert a célvárosban, azonban a szakaszgyőzelemért megharcolhattak a bringások, az időket pedig rögzítették. A furcsán zárult etapot a lett Emils Liepins nyerte, a dán Julius Johansen pedig második lett a procyclingstats szakportál szerint. A kerékpárosok zöme ugyanakkor egyáltalán nem akart részt venni a mezőnyhajrában, alig páran sprinteltek az elsőségért.

Az összetettben a nyitóetapon győztes spanyol Marc Soler zárt az élen csapattársa, Johansen, illetve a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok, a tavalyi Vuelta a Espana összetettjében ugyancsak harmadik brit Tom Pidcock előtt.

A 2020-as Tour de Hongrie győztese, Valter hétfőn az ugyancsak spanyolországi Clásica Jaén nevű egynaposon teker majd.

 

